Cеть дискаунтеров «Чижик» хочет развернуть в Новосибирской области четыре десятка магазинов

Сеть дискаунтеров «Чижик» готовится к выходу на новосибирский рынок. Управляющий директор «Чижика» Илья Якубсон рассказал о планах ритейлера в Новосибирске и в России в целом выступая на конференции X5 Dialog 2023. Его слова приводит портал сообщества профессионалов розничной торговли Retailer.
По словам Ильи Якубсона, «в ближайшее время» в Новосибирске и Новосибирской области откроются 43 магазина «Чижик». К концу 2023 года сеть будет насчитывать более 1500 магазинов, сейчас уже открыто более 1100 точек. Всего же в России до конца 2026 года сеть собирается открыть более 5000 магазинов.
«Чижик» — проект крупнейшей розничной компании России X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекрёсток»). От «Пятерочки» он отличается значительно более узким выбором (примерно в 2–3 раза меньше товарных позиций) и ставкой на товары под собственными марками. Последнее не только позволяет предлагать цены ниже, но и затрудняет прямое сравнение с аналогичными товарами у конкурентов.
На карте 2ГИС уже отмечены адреса двух «Чижиков». Один откроется в маленьком торговом комплексе «Сельпо» в микрорайоне Родники, другой — в Искитиме на улице Лермонтова. На сайте самой сети можно найти четыре адреса. Кроме Кочубея, 4 («Сельпо») магазины анонсированы на Петухова 12\1 (здание бывшего магазина «Холди дискаунтер»), Федосеева, 8 (ТЦ «Федосеевский») и Александра Ерёмина, 18/6 (сейчас по этому адресу в 2ГИС указан магазине сети «Бристоль».
Сейчас в Новосибирске в сегменте дискаунтеров есть, по сути, только один игрок — красноярская компания «Сибторг». У неё открыто 35 магазинов «Светофор» и семь гипермаркетов «Маяк». За пределами Новосибирска в области можно встретить также торговые точки сетей «Доброцен» и «Низкоцен».
О том, как выглядят магазины «Чижик» и действительно ли в них ниже цены можно узнать из материала обозревателя НГС Стаса Соколов, который познакомился с работой этой сети этой весной в Москве.