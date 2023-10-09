Cеть дискаунтеров «Чижик» хочет развернуть в Новосибирской области четыре десятка магазинов

По словам Ильи Якубсона, «в ближайшее время» в Новосибирске и Новосибирской области откроются 43 магазина «Чижик». К концу 2023 года сеть будет насчитывать более 1500 магазинов, сейчас уже открыто более 1100 точек. Всего же в России до конца 2026 года сеть собирается открыть более 5000 магазинов.