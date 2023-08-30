20 составов в сутки: под Новосибирском строят терминал за 15 миллиардов — грузы в вагоны там складывают, как матрешки

Кахидзе рассказал, что пока принять товарняки готова только половина запланированных путей, всего их должно быть здесь 16. Разговор шел как раз на подготовленной уже частично полосе, где эти пути должны были появиться.



— Изначально планировали принимать только местные грузы с расконсолидацией (перегрузка из контейнеров в отдельные партии. — Прим. ред.) и отправкой дальше. Но в процессе реализации добавили новую технологию: перевозку контейнеров в полувагонах, — рассказал инвестор о своих планах.