20 составов в сутки: под Новосибирском строят терминал за 15 миллиардов — грузы в вагоны там складывают, как матрешки

Шуточный лозунг о том, что Новосибирск — это город-склад, постепенно становится почти официальным. Желая продемонстрировать достижения областного правительства, губернатор Андрей Травников решил в начале недели показательно осмотреть наиболее успешные проекты, связанные именно с логистикой. Обозреватель НГС вместе с чиновниками проехал по масштабной стройке.
Машины с журналистами и частью представителей облправительства прибыли к точке сбора, которая, на первый взгляд, не сулила ничего особенно увлекательного. Огромное поле покрыто траншеями и просто ямами, то там, то здесь трудятся китайские экскаваторы и самосвалы. На входе у шлагбаума стоит квадратная будка охранника. Водители грузовиков недовольно косились на невесть откуда появившихся на стройплощадке бессмысленных пешеходов с фотоаппаратами и смартфонами.
Через некоторое время появился кортеж губернатора, вся процессия вместе с «Мерседесом» руководителя облправительства с номером 001 выдвинулась к уже почти готовой к началу работы части объекта. Здесь областное начальство и прессу ждал сам инвестор и основатель компании «Сибирский транспортный терминал» (СТТ) Александр Кахидзе. Он продемонстрировал вытянувшиеся вдоль Транссиба восемь железнодорожных веток, на которые со временем можно будет загонять грузовые составы в ожидании разгрузки.
Кахидзе рассказал, что пока принять товарняки готова только половина запланированных путей, всего их должно быть здесь 16. Разговор шел как раз на подготовленной уже частично полосе, где эти пути должны были появиться.
— Изначально планировали принимать только местные грузы с расконсолидацией (перегрузка из контейнеров в отдельные партии. — Прим. ред.) и отправкой дальше. Но в процессе реализации добавили новую технологию: перевозку контейнеров в полувагонах, — рассказал инвестор о своих планах.
Поменять планы создателя СТТ заставил изменившийся баланс грузоперевозок. Россия сегодня всё больше закупает товаров в Китае, везут же эти товары преимущественно морскими контейнерами. Проблема в том, что сам Китай готов покупать в России очень мало того, что можно тоже загрузить в такие контейнеры и отправить обратно: Россия продает Китаю в основном сырую нефть, уголь (это характерно для Западной Сибири) и лес. И если с нефтью сделать ничего нельзя, то вот так называемые полувагоны, которые используются для перевозки угля, с недавних пор РЖД разрешила применять и для контейнерных перевозок. Контейнер просто грузят в полувагон, как коробку в коробку, и закрепляют внутри.
Таким образом, идея СТТ заключается в том, чтобы принимать такие полувагоны с контейнерами у себя, перегружать их на фитинговые платформы со специальными шипами для крепления контейнера и отправлять полученный груз дальше, а полувагоны — обратно в Кузбасс, например, откуда они уже груженые снова пойдут в Китай. В противном случае полувагон, который отвез в Поднебесную уголь, пришлось бы гнать обратно пустым, что не очень эффективно.
Всего СТТ намерен потратить на создание транспортно-логистического центра 15 миллиардов рублей, что позволит терминалу в перспективе отправлять до 20 контейнерных составов в день. На первом этапе, уже осенью, предполагается начать с пяти.
Дальше визитеры разделились. Для губернатора подогнали настоящий тепловоз, который должен был отвезти его на уже почти готовую к приему грузов платформу. На сверкающем свежей краской тепловозе гордо красовался герб СССР, раскрашенный во все положенные цвета. Обычно там, где такие гербы еще сохранились, это изображение давно покрыто не одним слоем той же краски, какой окрашен сам локомотив.
Андрей Травников, руководитель Агентства инвестиционного развития (занимается проектом ПЛП) Александр Зырянов и Александр Кахидзе с видимым удовольствием взобрались на передний «мостик» тепловоза и продолжили путь отдельно, дабы посмотреть на объект, так сказать, глазами тех самых полувагонов, которые здесь планируют разгружать.
Следующей (и последней) точкой стала первая уже готовая к работе платформа, у которой стоял состав с фитинговыми платформами — на них китайские небольшие, но мощные погрузчики то ставили, то вновь снимали контейнеры. Работа действительно требует тренировки: машинисту погрузчика нужно поставить на платформу огромный контейнер так, чтобы попасть в пазы (те самые фитинги) шириной менее 10 сантиметров торчащими из платформы шипами. Над чистыми еще бетоном платформы возвышаются высоченные осветительные башни, в которых (во всех!) включены все лампы, несмотря на то, что на часах нет и 9 утра. Тоже, возможно, в порядке тренировки и проверки.
Весь комплекс обойдется инвесторам в 15 миллиардов рублей. Для сравнения: примерно в такую же сумму обошлось строительство Бугринского моста, которое в свое время стало на несколько лет одним из постоянных источников будораживших публику новостей. В отличие от моста, воспользоваться услугами терминала смогут только профессиональные логисты. Но, как уверяет Александр Кахидзе, появление такого объекта в Новосибирске окажет влияние на движение грузов по всей стране.
Нужно признать, что работы на объекте ведутся действительно весьма интенсивно. Обозреватель НГС был на месте тогда еще будущего строительства в марте прошлого года, и тогда представители СТТ могли представить только планы будущего терминала. В их скорую реализацию, учитывая еще покрытое мартовским снегом поле и одинокую ведущую к ПЛП железнодорожную ветку, не очень-то верилось.
Построить терминал, впрочем, недостаточно. На нем должны работать в общей сложности 1000 человек, и, как признаёт руководитель регионального Министерства экономического развития Лев Решетников, найти их для СТТ будет серьезным вызовом. Даже до площади Энергетиков отсюда по трассе 28 километров, а население ближайшего населенного пункта — села Прокудское — не превышает 6 тысяч человек вместе с пенсионерами и маленькими детьми.
СТТ — не единственный объект, который областное начальство показательно осматривало в этот день. Сразу после него процессия переместилась на другую сторону Омского тракта, где уже вовсю ведется строительство огромного логистического центра маркетплейса Wildberries. Первая его очередь должна начать работу уже в этом году.