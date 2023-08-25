Сибиряк собирает игрушки из «Киндера» и продает коллекции по цене до 20,5 тысячи

Эдуард рассказывает, что продолжил хобби своей мамы — она начала собирать игрушки еще до его рождения. Сибиряк рассказал НГС, с чего началось ее увлечение:



— Мой папа дарил маме «Киндеры», и она стала их коллекционировать.

