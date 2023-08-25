Сибиряк собирает игрушки из «Киндера» и продает коллекции по цене до 20,5 тысячи

Житель Новосибирска Эдуард продает на сайте объявлений игрушки из разных серий «Киндер». Стоимость коллекций, которые он предлагает купить, начинается от
«Тайна третьей планеты» из «Киндер Ландрин» (леденцы), в свою очередь, стоит
Эдуард рассказывает, что продолжил хобби своей мамы — она начала собирать игрушки еще до его рождения. Сибиряк рассказал НГС, с чего началось ее увлечение:
— Мой папа дарил маме «Киндеры», и она стала их коллекционировать.
По словам мужчины, у него было
— Какие-то экземпляры покупались, но, к слову, ни одну коллекцию я не приобретал целиком. Находил, допустим, в каком-нибудь другом городе одну игрушку и покупал ее. Так и собирались коллекции, — уточнил Эдуард нашему журналисту.
Почему именно житель Новосибирска решил продать игрушки «Киндера», он не рассказывает. Только коротко говорит: «Время пришло».
Но часть находок всё-таки оставляет себе. Говорит, что не отдает серии с пингвинами, бегемотами, лягушками и слонами:
— Дело в том, что это коллекции компании «Ферреро». Это первые коллекции.
Еще одна сибирячка продает «старинную» фотографию котят — она стоит семь миллионов. При этом первоначальная стоимость открытки намного ниже.