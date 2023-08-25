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Сибиряк собирает игрушки из «Киндера» и продает коллекции по цене до 20,5 тысячи

Он продолжил увлечение мамы, которая начала собирать игрушки до его рождения

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Новосибирец продает коллекции игрушек из «Киндера» от 100 рублей до 20 тысяч

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Житель Новосибирска Эдуард продает на сайте объявлений игрушки из разных серий «Киндер». Стоимость коллекций, которые он предлагает купить, начинается от 100 рублей. При этом самая дорогая из них — с Карлсоном и фрекен Бок — за 20,5 тысячи рублей.

«Тайна третьей планеты» из «Киндер Ландрин» (леденцы), в свою очередь, стоит 16 тысяч рублей, серия с попугаем Кешей — 11,5 тысячи, с «Ну, погоди!» — 9 тысяч, а с «Диснеем» — одну тысячу рублей.

Эдуард рассказывает, что продолжил хобби своей мамы — она начала собирать игрушки еще до его рождения. Сибиряк рассказал НГС, с чего началось ее увлечение:

— Мой папа дарил маме «Киндеры», и она стала их коллекционировать.

По словам мужчины, у него было 44 полных коллекции и еще 50 — где не хватало по одной-две игрушки.

— Какие-то экземпляры покупались, но, к слову, ни одну коллекцию я не приобретал целиком. Находил, допустим, в каком-нибудь другом городе одну игрушку и покупал ее. Так и собирались коллекции, — уточнил Эдуард нашему журналисту.

Игрушки из «Киндера» начала собирать мама сибиряка еще до его рождения

Игрушки из «Киндера» начала собирать мама сибиряка еще до его рождения

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Серия с попугаем Кешей стоит <nobr class="_">11,5 тысячи</nobr> рублей

Серия с попугаем Кешей стоит 11,5 тысячи рублей

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Почему именно житель Новосибирска решил продать игрушки «Киндера», он не рассказывает. Только коротко говорит: «Время пришло».

Но часть находок всё-таки оставляет себе. Говорит, что не отдает серии с пингвинами, бегемотами, лягушками и слонами:

— Дело в том, что это коллекции компании «Ферреро». Это первые коллекции.

Еще одна сибирячка продает «старинную» фотографию котят — она стоит семь миллионов. При этом первоначальная стоимость открытки намного ниже.

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