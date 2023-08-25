Бизнес Пригожина. Что принадлежит самому известному в мире российскому бизнесмену

«Мегалайн» отреагировал с медийной точки зрения в очень узнаваемом стиле: на своем стенде ПМЭФ-2022 с участием экспертов долго презентовал свой проект в Горской, а завершил всё эффектным аккордом — проект не будет реализован, так как город расторг первое соглашение с компанией, показав, что такие документы «стоят не дороже бумаги, на которой они подписаны».



«По поводу Горской мы будем биться в судах до конца. Мы собирались там делать производственный IT-кластер — город будущего, — прямо комментировал Пригожин, не оставляя сомнений в своем отношении к "Мегалайну". — Сумею отсудить — буду строить промышленный IT-кластер , город будущего».



Еще один проект, в котором город повели в суд, — это реконструкция Конюшенного ведомства. Учрежденная Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых» давно проявляла интерес к этому объекту, но на торги по программе «Аренда за рубль» зашла не она, а московское АО «Альфа». Реестр его акционеров скрыт, однако в телеграм-канале «Кепка Пригожина» был размещен комментарий о том, что это дочерняя структура «Мегалайна», его цитировал «Деловой Петербург» (этот телеграм-канал работал задолго до появления официального канала пресс-службы Пригожина и неоднократно публиковал комментарии, оформленные как его прямая речь; последняя публикация — с пространным ответом бизнесмена после провала мятежа).

