Сеть фастфуда «Дядя Денер» признали банкротом в Новосибирске

Сеть «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году Антоном Лыковым и Антоном Горестовым (который стал на первых порах основным инвестором проекта). На пике развития у нее было больше 100 точек в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и Шерегеше. В 2018 году компания решила выпустить облигации, чтобы привлечь средства в развитие. Горестов вышел из проекта в 2019 году, сейчас основными совладельцами главной компании сети ООО «Дядя Дёнер» являются помимо Антона Лыкова (33,3%) Антон и Людмила Супрун. До февраля 2021 года они были совладельцами компании «Петроглиф», которая занимается розливом воды под одноименным брендом, а Людмила Супрун по-прежнему возглавляет эту компанию. Антон Супрун — совладелец разных бизнесов, например, компании «Биоквант» (производство медицинского оборудования). Поданным «Контур.Фокус», выручка «Дяди Дёнера» на конец 2022 года составила 11,9 миллиона, чистый убыток — 98,1 миллиона.