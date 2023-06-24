Сеть фастфуда «Дядя Денер» признали банкротом в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области признал ООО «Дядя Денер» банкротом. Информация об этом появилась в картотеке суда.
— Признать общество с ограниченной ответственностью «Дядя Денер» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком до 05 декабря 2023 года, — говорится в решении суда.
Конкурсным управляющим «Дяди Денера» назначили Аркадия Зырянова. После признания компании банкротом прекращаются полномочия ее руководителя. В течение 3-х дней с даты утверждения конкурсного управляющего руководитель должен передать ему бухгалтерию и другие документы.
Сеть «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году Антоном Лыковым и Антоном Горестовым (который стал на первых порах основным инвестором проекта). На пике развития у нее было больше 100 точек в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске и Шерегеше. В 2018 году компания решила выпустить облигации, чтобы привлечь средства в развитие. Горестов вышел из проекта в 2019 году, сейчас основными совладельцами главной компании сети ООО «Дядя Дёнер» являются помимо Антона Лыкова (33,3%) Антон и Людмила Супрун. До февраля 2021 года они были совладельцами компании «Петроглиф», которая занимается розливом воды под одноименным брендом, а Людмила Супрун по-прежнему возглавляет эту компанию. Антон Супрун — совладелец разных бизнесов, например, компании «Биоквант» (производство медицинского оборудования). Поданным «Контур.Фокус», выручка «Дяди Дёнера» на конец 2022 года составила 11,9 миллиона, чистый убыток — 98,1 миллиона.
Иск о банкротстве компании «Дядя Денер» подала в суд межрайонная инспекция ФНС № 17 по Новосибирской области. Основанием стало наличие просроченной задолженности организации в размере 1,9 миллиона рублей. Позже в дело вступили ПАО «Сбербанк России» и ООО «Юнилайн капитал менеджмент». Последнее выполняет функции представителя владельцев облигаций компании «Дядя Денер».
В октябре 2022 года Арбитражный суд принял решение взыскать в пользу Сбербанка России 42 киоска, которые принадлежат «Дяде Денеру». Эти киоски были заложенным имуществом. В 2021 году сеть фастфуда не смогла вовремя погасить платежи по облигациям и допустила технический дефолт.