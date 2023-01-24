В новосибирской сети фастфуда «Дядя Денер» ввели процедуру банкротства

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение в ООО «Дядя Денер», известной сети фастфуда. Соответствующая информация размещена на сайте «Электронное правосудие» 24 января.
— Информация о принятом судебном акте. Введение наблюдения, — указано в документах.
Отмечается, что решение принято в рамках иска о банкротстве компании «Дядя Денер», который подала в суд межрайонная инспекция ФНС
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Дядя Денер» образовано в 2009 году, директором компании выступает Антон Лыков. Соучредителями организации являются Антон Лыков (33,3%), Людмила Супрун (33,3%), Антон Супрун (32,3%) и Александр Павлов (1%). На конец 2021 года выручка компании составила 11,9 миллиона рублей, а чистый убыток — 98,1 миллиона рублей.
Позже в дело вступили ПАО «Сбербанк России» и ООО «Юнилайн капитал менеджмент». Последнее выполняет функции представителя владельцев облигаций компании «Дядя Денер».
В октябре 2022 года Арбитражный суд принял решение взыскать в пользу Сбербанка России 42 киоска, которые принадлежат «Дяде Денеру». Эти киоски были заложенным имуществом. В 2021 году сеть фастфуда не смогла вовремя погасить платежи по облигациям и допустила технический дефолт.
В январе НГС сообщал о том, в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о признании банкротом сети фитнес-клубов «Европа». Сумма исковых требований составляет более 2 миллионов рублей.