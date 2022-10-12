42 павильона «Дяди Денера» в Новосибирске выставят на торги
Два кредитора намерены подать в суд для банкротства сети фастфуда
В Арбитражном суде Новосибирска приняли решение взыскать в пользу Сбербанка России 42 киоска, которые принадлежат «Дяде Денеру». Эти киоски были заложенным имуществом.
Как сообщается в документах суда, 42 павильона, которые расположены по всему Новосибирску, продадут с публичных торгов, установив начальную продажную цену предмета залога для его реализации в сумме 10,992 миллиона.
Как уточнили в арбитражном суде, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.
При этом, по данным «Контур.Фокуса», два кредитора, ПАО «Сбербанк» и ООО «Юлкм», намерены обратиться в суд, чтобы признать ООО «Дядя Денер» банкротом.
ООО «Дядя Денер» был образован
Один из владельцев «Дядя Денера» Антон Лыков на звонок журналиста НГС ответил, но сказал, что не может сейчас разговаривать, и сбросил. НГС также направил запрос в Сбербанк по ситуации.
В 2021 году сеть фастфуда «Дядя Денер» не смогла вовремя погасить платежи по облигациям и допустила технический дефолт.
В 2019 году «Дядя Денер» закрыл все свои точки на фуд-кортах торговых центров в Новосибирске.
В Новосибирске состоялись торги по продаже имущества ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».