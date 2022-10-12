42 павильона «Дяди Денера» в Новосибирске выставят на торги

При этом, по данным «Контур.Фокуса», два кредитора, ПАО «Сбербанк» и ООО «Юлкм», намерены обратиться в суд, чтобы признать ООО «Дядя Денер» банкротом.

ООО «Дядя Денер» был образован 18 декабря 2009 года. Директор компании, по данным «Контур.Фокуса», — Антон Лыков. Учредители компании — Антон Лыков на 33,3%, Людмила Супрун на 33,3%, Антон Супрун на 32,3% и Александр Павлов на 1%. На конец 2021 года выручка компании составила 11,9 миллиона рублей, а чистый убыток — 98,1 миллиона рублей.