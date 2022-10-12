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42 павильона «Дяди Денера» в Новосибирске выставят на торги

Два кредитора намерены подать в суд для банкротства сети фастфуда

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Киоски по всему городу будут выставлены на продажу

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В Арбитражном суде Новосибирска приняли решение взыскать в пользу Сбербанка России 42 киоска, которые принадлежат «Дяде Денеру». Эти киоски были заложенным имуществом.

Как сообщается в документах суда, 42 павильона, которые расположены по всему Новосибирску, продадут с публичных торгов, установив начальную продажную цену предмета залога для его реализации в сумме 10,992 миллиона.

Как уточнили в арбитражном суде, решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца.

При этом, по данным «Контур.Фокуса», два кредитора, ПАО «Сбербанк» и ООО «Юлкм», намерены обратиться в суд, чтобы признать ООО «Дядя Денер» банкротом.

ООО «Дядя Денер» был образован 18 декабря 2009 года. Директор компании, по данным «Контур.Фокуса», — Антон Лыков. Учредители компании — Антон Лыков на 33,3%, Людмила Супрун на 33,3%, Антон Супрун на 32,3% и Александр Павлов на 1%. На конец 2021 года выручка компании составила 11,9 миллиона рублей, а чистый убыток — 98,1 миллиона рублей.

Один из владельцев «Дядя Денера» Антон Лыков на звонок журналиста НГС ответил, но сказал, что не может сейчас разговаривать, и сбросил. НГС также направил запрос в Сбербанк по ситуации.

В 2021 году сеть фастфуда «Дядя Денер» не смогла вовремя погасить платежи по облигациям и допустила технический дефолт.

В 2019 году «Дядя Денер» закрыл все свои точки на фуд-кортах торговых центров в Новосибирске.

В Новосибирске состоялись торги по продаже имущества ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» — основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс».

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