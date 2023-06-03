«Иногда хочется уйти, но потом выспишься — и проходит»: сибиряк уволился из офиса ради работы за станком по совету жены

Компания LazZero существует с 2018 года. Ее создал новосибирец Иван Колисниченко, который родился в семье инженеров и всегда пытался открыть свое дело. Он занимался пластиковыми окнами, когда это направление было в тренде, натяжными потолками и даже йогой. Сейчас он продолжает заниматься йогой, медитациями, потому что без подобных практик не смог бы вывозить интенсивный график работы с утра и до вечера.



Еще несколько лет назад он спокойно и успешно работал в найме — маркетологом в сфере строительства — и очень любил это направление. А супруга в тот момент работала в свадебной сфере — делала приглашения ручной работы, элементы оформления. Каждый месяц она делала заказы на 20 тысяч у подрядчиков и как-то предложила мужу купить станок, чтобы заниматься этим самим.

