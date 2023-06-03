«Иногда хочется уйти, но потом выспишься — и проходит»: сибиряк уволился из офиса ради работы за станком по совету жены

Ивана Колисниченко можно смело назвать «ловцом трендов», потому что он пробует себя в разных сферах, которые в тот или иной момент находятся в тренде. Он родился в семье инженеров и продолжает эту традицию. Получив образование, он стал пробовать создавать свой бизнес, уходил в найм и потом придумывал себе новое дело. Сейчас он занимается лазерной резкой, в 2018 году создал компанию LazZero. Как это произошло, читайте в нашем материале.
Компания LazZero существует с 2018 года. Ее создал новосибирец Иван Колисниченко, который родился в семье инженеров и всегда пытался открыть свое дело. Он занимался пластиковыми окнами, когда это направление было в тренде, натяжными потолками и даже йогой. Сейчас он продолжает заниматься йогой, медитациями, потому что без подобных практик не смог бы вывозить интенсивный график работы с утра и до вечера.
Еще несколько лет назад он спокойно и успешно работал в найме — маркетологом в сфере строительства — и очень любил это направление. А супруга в тот момент работала в свадебной сфере — делала приглашения ручной работы, элементы оформления. Каждый месяц она делала заказы на 20 тысяч у подрядчиков и как-то предложила мужу купить станок, чтобы заниматься этим самим.
— Я подумал, что можно попробовать: «Куплю станок, посажу людей, пусть работают», но в итоге сам затянулся. Уже пять лет занимаюсь этим. Знания маркетолога, конечно, пригодились: компанию постепенно начали знать на рынке, и заказов стало больше, — говорит Иван.
На покупку станка ЧПУ потребовалось около полумиллиона — с деньгами помогли родственники.
— Поскольку у меня инженерное образование, я сразу заморочился и выбрал профессиональный станок. Засчет этого получается высокая точность, мало брака и стабильное качество. Много кто покупает не такое оборудование, ставит в гараже, и поэтому качество продукции страдает, — объясняет Иван.
Трудности, по словам Ивана, были в начале:
— Особенно, когда мы начали работать в марте, а в сентябре я сижу, а у меня в кассе 5000 рублей, и думаю: «Офигенный бизнес я сделал». А после уже началась подготовка к Новому году и пошли заказы. Еще нам тогда очень сильно повезло: нашли помещение в центре города, возле цирка — это стало ключевым конкурентным преимуществом. Первые несколько лет мы работали там, наращивали клиентскую базу.
Сначала Иван сам делал макеты, осваивал программы, принимал заказы. В первой половине дня обрабатывал заявки и общался с клиентами, а после этого запускал станок по максимуму и до позднего вечера выполнял заказы. И даже сейчас, когда не справляются с заявками, приходится выходить и работать допоздна, мечтая о большем делегировании процессов и сосредоточении на руководстве.
Примерно через год работы в компанию пришел крупный клиент — сеть баров — и дела наладились. Иван нанял первого менеджера, но тогда, по его словам, это был неудачный опыт.
Постепенно команда разрослась, а через два года они купили второй станок для гравировок, который уже быстро окупился, а потом и третий, окупившийся за четыре месяца, — его брали под специальный проект.
— Наши клиенты — средний и мелкий бизнес: самозанятые, занимающиеся творческими поделками, а также кафе, бары, рестораны, рекламные и производственные компании, полиграфии, — приводит примеры владелец бизнеса.
Он говорит, что как и в любом бизнесе, сезонность у них тоже присутствует, но благодаря широкой базе клиентов один сезон переходит плавно в другой. Например, весной часто заказывают продукцию для выпускных и автомобильной тематики, летом — для кафе и ресторанов, осенью — сувениры и новогодние подарки.
— Только в 2022 году сезон сдвинулся на ноябрь, а должен был начаться в октябре. А потом в ноябре и декабре мы работали практически круглосуточно, обрабатывая заявки и отдавая заказы. Очень надеемся, что в 2023-м всё же вернемся к прежнему темпу с началом октября. Сейчас около 60% клиентов у нас постоянные, — замечает Иван.
В среднем в месяц, говорит директор компании, они обрабатывают порядка 200 заявок. Хотят поднять до 300.
На вопрос, надолго ли этот бизнес и какие планы по его развитию, Иван отвечает так:
— Я и сейчас не понимаю, что это надолго. Иногда хочется уйти, но потом выспишься — и проходит. Сейчас нужно думать о масштабировании — много еще интересных проектов в задумках, которые хочется реализовать.
Несмотря на то, что от такого графика он устает, всё равно рад, что когда-то жена предложила такую идею, так как приятно быть полезным для других и обеспечивать семью. А супруга теперь занимается детьми.
Кстати, компания LazZero вошла в шорт-лист «Народной премии НГС» в числе других 10 новосибирских компаний, которые претендуют на победу в номинации «Малый бизнес года». Именно в этой категории, в отличие от всех остальных, выбор делают не жители города, а редакция НГС. А проголосовать за компании в других номинациях 5-й «Народной премии НГС» вы можете на сайте премии.
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