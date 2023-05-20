Сибирячка посмотрела ролик в TikTok и нашла идею для бизнеса. Сколько ей приносит тафтинг и при чем тут Ван Гог

В последнее время мода на ковры в интерьерах возвращается, и некоторые готовы платить за них большие деньги. Сибирячка Юлиана Дарчидзе шесть лет работала бровистом, а два года назад занялась изготовлением ковров ручной работы и влюбилась в это дело. Оно помогает и зарабатывать, и заниматься творчеством. Как она узнала о тафтинге (и что это такое), где обучалась и какие работы у нее заказывают, рассказываем в этом материале.
Сибирячка Юлиана Дарчидзе шесть лет работала бровистом. А идея создавать ковры появилась, когда она в какой-то момент увидела в TikTok, как парень из каких-то несовместимых предметов создает шаг за шагом произведения искусства.
— Это была любовь с первого взгляда! Я поняла, что нашла то, что искала всю жизнь, чем хотела бы заниматься. Я выбрала именно тафтинг, потому что влюбилась в него, он совмещает всё: творчество, рукоделие, красивый визуал, эстетику, хороший заработок, индивидуальность и спрос на рынке. В моем понимании звезды сошлись в одном деле.
Слово «тафтинг» буквально расшифровывается «как стегать пучками», говорит девушка. Именно это она и делает. Ковры создаются из пряжи, которой забивается ткань, основа. Рисунок и размер могут быть любыми.
Для старта бизнеса потребовались 50 тысяч рублей. Свое дело Юлиана назвала Nine rugs (с английского — «девять ковров»).
— У меня есть прозвище Девятая — много лет. В основном это связано с нумерологией и знаками судьбы, поэтому название пришло само собой. Официальное открытие своего магазина я сделала 09.09 — люблю такие знаки. И еще я считаю, что для счастья человеку нужно девять ковров: на первый взгляд кажется, что это много, а когда у вас появляется один, вы сразу придумываете еще тысячу идей, которые хотелось бы видеть у себя дома, — уверена создательница бизнеса.
С самого начала Юлиана столкнулась с основной сложностью — тафтинг был совершенно новым для России направлением, и на русском языке почти ничего не было. Поэтому всё пришлось собирать по крупицам, смотреть видео зарубежных мастеров и учиться на своих же ошибках, вспоминает она.
Сначала девушка работала наугад: брала ткань и понимала, подходит она или нет.
— Конечно, сейчас направление выстрелило, и можно просто посоветоваться или купить информацию у своих коллег по цеху, но какие-то нюансы всё равно придется пройти самому, — замечает Юлиана.
По ее словам, процесс имеет множество нюансов: как держать пистолет, как вести — от этого будет зависеть результат, отсюда и прогресс в качестве продукта:
— Моя самая частая ошибка — забыть отразить рисунок. Из-за этого приходится либо рисовать дубль сверху, и потом очень сложно разбираться в нем, либо заново перенатягивать полотно и рисовать. Пришлось прямо на проекторе писать напоминалку для самой себя, чтобы не забывать отражать рисунок.
Прайса на ковры нет, говорит Юлиана Дарчидзе, потому что цена складывается из двух факторов — размера изделия и сложности рисунка. Работы индивидуальны, и, чтобы узнать цену, нужно показать мастеру картинку.
— Если очень размыто говорить, то в среднем один коврик размером метр на метр стоит от 12 тысяч рублей, но это очень неточная цена: всё зависит от множества других деталей.
Себестоимость ковра бывает разной: она зависит от количества пряжи, ее цветов и многого другого. Плюс сюда входит амортизация инструмента, а его очень много: от пистолета и рамы до банальных ножниц. Суммы выходят немаленькими, поэтому изделия банально не могут стоить дешево, объясняет Юлиана.
Девушка добавляет, что на тафтинге, конечно, можно хорошо зарабатывать, главное — параллельно вести соцсети, но самый хороший инструмент продвижения, по ее словам, — это отзывы, сарафанное радио.
Длительность работы зависит от размера и сложности ковра: что-то совсем простое и маленькое можно сделать и за 2–3 дня. Большие работы могут занимать месяцы.
У самой Юлианы дома тоже есть ковры — периодически она их меняет в интерьере по настроению.
— Ковры уже давно вернулись в моду: если не тафтинговые, то машинные нейтральных тонов уже есть в большинстве домов. А те, кто любит креатив и индивидуальность, заказывают ковры ручной работы. Даже советские (турецкие) ковры приобретают новую жизнь, правда, в основном в рамках фотосессий, — отмечает мастер.
Каждый последующий свой ковер Юлиана считает любимым:
— Если выделить один, то мне нравится прототип картины Ван Гога «Череп с горящей сигаретой», нравится вот такое прикосновение к искусству через свое творчество.
Юлиана Дарчидзе говорит, что следующим шагом она бы хотела разделить производство и продвижение на разных людей, потому что ей сложно заниматься и тем, и другим:
— Я часто забываю про соцсети — хорошо, что есть сарафанное радио, которое очень помогает с заказами. Ранее я планировала масштабное производство, но пока отодвинула эту мысль: сейчас мне нравится работать с бизнесами, например ресторанами, магазинами. Часто у них есть дизайн-проекты, и с ними достаточно комфортно работать: они знают, что хотят.
Самое классное, добавляет девушка, — это прийти в заведение и видеть свои работы:
— Мне это очень импонирует: понимать, что частичка твоего труда вложена в чью-то историю. Но это не значит, что я не буду работать с обычными клиентами — чаще всего самые веселые, креативные заказы и задумки именно у них, а аудитория любит смотреть такие работы. Я вообще люблю тафтинг: он позволяет делать людей счастливее, а их пространства — красивее. Мне нравится быть частичкой чьего-то хорошего настроения, ведь часто ковры дарят именно на праздники друзьям и любимым. А само занятие — медитация, можно погрузиться в себя, размышлять, пока творишь.
Кстати, ковры ручной работы Nine rugs вошли в шорт-лист «Народной премии НГС» в числе других 10 новосибирских компаний, которые претендуют на победу в номинации «Малый бизнес года». Именно в этой категории, в отличие от всех остальных, выбор делают не жители города, а редакция НГС. А проголосовать за компании в других номинациях 5-й «Народной премии НГС» вы можете на сайте премии.
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