Сибирячка посмотрела ролик в TikTok и нашла идею для бизнеса. Сколько ей приносит тафтинг и при чем тут Ван Гог

Сибирячка Юлиана Дарчидзе шесть лет работала бровистом. А идея создавать ковры появилась, когда она в какой-то момент увидела в TikTok, как парень из каких-то несовместимых предметов создает шаг за шагом произведения искусства.



— Это была любовь с первого взгляда! Я поняла, что нашла то, что искала всю жизнь, чем хотела бы заниматься. Я выбрала именно тафтинг, потому что влюбилась в него, он совмещает всё: творчество, рукоделие, красивый визуал, эстетику, хороший заработок, индивидуальность и спрос на рынке. В моем понимании звезды сошлись в одном деле.

