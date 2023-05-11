Миллиарды — на русских кашах: кому достанется агроимперия «Увелка» после смерти основателя бренда

В Челябинской области простились с создателем известного бренда «Увелка» Владимиром Зяблиным, скончавшимся в начале мая. Под руководством южноуральского предпринимателя небольшой цех по переработке крупы превратился в лидера пищевой индустрии России. Компания из небольшого поселка сделала ставку на каши и сумела потеснить даже транснациональные корпорации, например американскую Mars с некогда популярным «Анкл Бенсом». Наши коллеги из 74.RU рассказали, как развивался бренд с 30-летней историей, знаковые моменты развития компании, а также спросили юристов, что будет с наследством одного из основных акционеров «Увелки».
По крупицам
Более 30 лет назад в маленьком поселке Увельский на юге Челябинской области запустили цех по переработке гречихи. Организовал его молодой аспирант Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ) Владимир Зяблин, успевший к тому времени поработать главным инженером в совхозе.
Сейчас это кажется мелким эпизодом, незаметным на фоне успехов металлургических и машиностроительных гигантов. Но в советские времена и в первые годы после распада СССР гречка была в дефиците. А вот в Челябинской области гречихи выращивали много — засевали до 40 тысяч гектаров. Достаточно сырья было и у соседей — в Казахстане, Башкирии, в Оренбургской и Курганской областях. Ближайший переработчик зерна находился в Уфе, и челябинцы стояли в очередях за гречкой или доставали крупу по блату.
В аспирантуре Владимир Зяблин занимался разработкой зерноперерабатывающих цехов. А когда в стране начались рыночные реформы, загорелся идеей организовать производство. Искал площадку при железной дороге или где-нибудь на зернохранилище. В итоге остановился на комбинате хлебопродуктов (ныне КХП «Злак») в поселке Увельский и предложил его директору Валерию Филиппову начать совместный бизнес. Тот выделил место на пустующем складе готовой продукции. Инициаторы проекта взяли кредит и через 7 месяцев построили цех по переработке гречихи. Оборудование установили отечественное, частично переделанное местными умельцами.
Как позже вспоминал Владимир Зяблин, первые три месяца работали на склад — нового производителя никто не знал. Продукция не отличалась широтой ассортимента — обычная гречка в 50-килограммовых мешках. Но на крупу тогда был хороший спрос, и торговля все-таки пошла. Вскоре цех, в котором работало 10 человек, уже поставлял гречку за пределы области. Прибыль вкладывали в производство гороха, пшена, ячневую, перловую и пшеничную крупы.
Владимир Зяблин родился в селе в Троицком районе Челябинской области. В 1979 году закончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал главным инженером в хозяйственном объединении «Новотроицкое», учился в аспирантуре. В 90-е годы совместно с директором КХП Валерием Филипповым открыл цех по переработке гречихи в Увельском районе. Позднее предприятие выросло в компанию федерального масштаба с миллиардной выручкой.
Будучи инженером, Зяблин хорошо понимал процесс переработки зерна и старался внедрять технологии, уменьшающие примеси. Вместе с Московским институтом зерна вырабатывал новые нормы по очистке гречихи. Стремясь повысить рентабельность производства, увельцы закупили фасовочное оборудование. Начали выпускать гречку в пакетах по 800 граммов. Интерес к этой продукции был, но уже не в таких масштабах, как на старте. Оборудование простаивало. Оптовики предпочитали по-прежнему брать крупу мешками.
Не гречкой единой
Плановая экономика рухнула, и цены «отпустили». В регионах появлялось всё больше крупяных компаний. Начало дорожать сырье. С каждым годом прибыль от продажи весовой гречневой крупы снижалась. Несмотря на большие объемы сбыта, рентабельность падала.
— Мы поняли, что занимались бизнесом неправильно: на одном производстве деньги не заработаешь. Нужно становиться не переработчиками, а операторами на дистрибутивном поле, зарабатывать на добавочной стоимости за счет марки, — объяснял новую стратегию в интервью журналу «Эксперт-Урал» Владимир Зяблин.
Южноуральцы были далеки от маркетинга, но догадались, что нужно как-то выделиться. В 1996 году зарегистрировали торговую марку «Увельская крупяная компания», выпустили буклет, начали давать объявления. В народе длинное название быстро сократили до удобной «Увелки». Позже компания сделала ее фирменным брендом.
Правообладатель торговой марки «Увелка» — ООО «Прогресс» (Челябинск). Компания принадлежит семьям Владимира Зяблина и Валерия Филиппова. Всего «Прогресс» зарегистрировал 8 торговых марок, связанных с выпуском пищевой продукции.
По примеру Uncle Bens
Главная боль руководства заключалась в том, что предприятие вкладывалось в качество — сырье, технологии, строгие нормы, а отдачи не чувствовало. Продавать продукцию приходилось по цене обычных круп. Увельцы искали разные варианты, экспериментировали с фасовкой. Революционный перелом наступил, когда компания освоила выпуск круп в варочных пакетиках.
По одной из версий, Зяблин увидел по телевизору рекламу Uncle Bens — зарубежный производитель продвигал рис в варочных пакетах. По другой, обратил внимание, что делает с их крупой один из крупных покупателей.
— Когда в продаже стала появляться польская гречка в аналогичной по типу упаковке, а в Калининграде наш тогдашний партнер «Русская рисовая компания» практически с нуля организовал производство аналогичной продукции, мы подумали: «А чем мы хуже?» — рассказывал Владимир Зяблин в интервью журналу «Компания». — Всё необходимое у нас было — собственное крупяное производство, определенная известность, лояльность торговли.
Увельцы начали делать гречку в варочных пакетах. И здесь на первый план вышло качество крупы. Дело в том, что в маленьком пакетике любая соринка, черное зерно или примесь бросается в глаза. Зяблин изначально требовал работать по нормам, которые строже ГОСТа — не больше одного черного зернышка в 100-граммовом пакетике. Подбор составов и обкатка технологических приемов шли несколько лет.
Но результат того стоил — оказалось, на крупах можно заработать большие деньги. Маржа с килограмма гречки, продаваемой в варочных пакетиках, доходила до 10 рублей. Тогда как при продаже крупы в мягкой упаковке — от одного до трех рублей. Вскоре в пакетики начали фасовать не только гречку и рис, но и пшено с ячневой крупой. В настоящее время «Увелка» занимает пятую часть российского рынка круп и хлопьев в варочных пакетах.
Все, кто работал с Владимиром Зяблиным и лично знал его, отзываются о нем как о неординарном человеке, отличном организаторе и рачительном хозяине. Например, один из сотрудников «Увелки», работавших в начале 2000-х годов, рассказал, как директор покупал пачку в каком-нибудь случайном магазине, варил пакетик и сам проверял, есть ли в нем примеси.
— Владимир Зяблин был погружен в мельчайшие подробности развития вначале предприятия, а потом холдинга в целом. Это был грамотный управленец, восприимчивый ко всему новому. И самое главное — очень порядочный человек, — вспоминает бывший замминистра сельского хозяйства Александр Раевский. — Руководитель «Увелки» всегда стремился найти новые прорывные технологии, внедрить то, чего раньше не было на рынке. Основную часть средств направлял на закупку современного оборудования. Работал не на собственный карман, как говорится, а на развитие компании. Понятно, что любой бизнес работает на получение прибыли. Но руководство «Увелки» шло к ней через расширение ассортимента, повышение конкурентоспособности продукции, занятие новых сегментов рынка. И уже, как следствие, получение прибыли.
В феврале 2021 года Владимир Зяблин передал руководство компанией «Ресурс» сыну — Виталию Зяблину, ранее работавшему управляющим директором.
Что входит в агроимперию
С годами продовольственная компания «Увелка» стала одним из лидеров отечественной перерабатывающей индустрии, продукция сейчас продается в 25 странах мира. А несколько лет назад гречневая каша «Увелка» даже засветилась в клипе известного певца Робби Уильямса.
«Увелка» — это семейный бизнес экс-депутата ЗСО Челябинской области Валерия Филиппова и Владимира Зяблина. Многолетнее сотрудничество и структура собственности бизнес-партнеров во многом напоминает тандем Александра Аристова и Юрия Антипова, закончившийся разделом винно-металлургической империи. Филиппов с Зяблиным тоже совместно вели бизнес с 90-х годов, а их активы распределены между членами семей так, чтобы соблюдался паритет.
Валерий Филиппов родом из поселка Увельский. Он почти ровесник Владимира Зяблина, тоже окончил ЧИМЭСХ. Работал инженером-механиком в совхозе, главным инженером колхоза. Потом стал директором Нижне-Увельского элеватора, ныне КХП «Злак». С 2010 по 2020 годы был депутатом регионального Заксобрания.
Сейчас бизнес «Увелки» объединяет несколько предприятий. Основные из них — АО КХП «Злак» и ООО «Ресурс». Комбинат хлебопродуктов производит муку, готовые смеси для блинов, оладий и тортов, хлопья и крупы. «Ресурс» производит и продает фасованные крупы. Также есть компания «Прогресс» — выпускает гречневую крупу, «Злак-Инвест» — другие крупы, транспортная фирма и компания, управляющая недвижимостью. Несколько фирм принадлежит только семье Филипповых.
Предприятие «Ресурс» основано в Челябинской области в 1992 году, как ООО оно было зарегистрировано в 2001 году. Специализируется на выпуске крупяной продукции, в том числе каш быстрого приготовления под торговой маркой «Увелка». По данным сервиса «Контур.Фокус», совладельцами компании являются местные бизнесмены Владимир Зяблин и Валерий Филиппов — по 48%, Виталий Зяблин (сын Владимира Зяблина) — 2%, Артем и Максим Филипповы (сыновья Валерия Филиппова) — по 1%. За 2022 год выручка предприятия составила 14 миллиардов рублей, чистая прибыль — 341,3 миллиона рублей.
В апреле 2019 года КХП «Злак» сменил прописку на Курганскую область. Хотя производственные площадки остались в Увельском районе. Тогда же Валерий Филиппов оставил пост президента АО КХП «Злак», его сменила некая Вероника Филиппова. Гендиректором предприятия стал старший сын Артем, вице-президентом — младший сын Максим.
По мнению экспертов, причиной ухода крупной компании в другой регион стал прессинг налоговиков. В 2017 году фискальное ведомство обвинило КХП в незаконных схемах возврата НДС и доначислило более 73 миллионов рублей налогов и штрафов. Компания пыталась оспорить это решение в судах, а также угрожала сократить 305 сотрудников из-за возможного падения объемов производства.
Дошло до возбуждения уголовного дела в отношении директора ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак» (на тот момент им был Артем Филиппов. — Прим. ред.). В итоге, по сообщению Следственного управления СК по Челябинской области, дело закрыли в связи с погашением долгов перед бюджетом. Но осадочек, видимо, остался.
АО КХП «Злак» зарегистрировано в 1996 году в Челябинской области, в 2019 году ушло в Курган. Основной вид деятельности — производство муки из зерновых культур. В штате — 225 человек. Сведений об учредителях нет, держатель реестра акционеров — АО «ВТБ Регистратор». За 2022 год выручка составила 2,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 53,6 миллиона рублей.
А в начале 2020 года между бизнес-партнерами возник некий конфликт, отголосками которого стали обоюдные иски в арбитраже. В одном оспаривалось решение собрания акционеров, в другом говорилось о взыскании ущерба из-за «воспрепятствования деятельности». Через некоторое время иски были отозваны.
Группе компаний принадлежит сельхозпредприятие в Алтайском крае, выращивающее гречиху. Кроме того, в 2020 году «Ресурс» приобрел завод «Краснодарзернопродукт» в Адыгейске (Северный Кавказ). Это одно из крупнейших предприятий на юге России по переработке риса-сырца в крупу.
В 2021 году холдинг запустил производственно-логистический комплекс в Челябинской области, в разы увеличив мощность предприятия. Общий объем инвестиций составил 5,2 миллиарда рублей. Владельцы «Увелки» заявляли, что в 2023–2024 годах возведут вторую очередь производственно-логистического комплекса за 2,5 миллиарда рублей.
Кому перейдет доля в бизнесе
Бизнес-активы, как и другая собственность предпринимателя, переходит к наследникам. Крупные компании, как правило, зарегистрированы как ООО — хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли. После смерти одного из участников общество продолжает работать, все договоры остаются в силе. Прав на активы ООО наследники не имеют, к ним переходит доля умершего. Проще говоря, они приступают к управлению обществом.
Наследственные последствия будут зависеть от ряда факторов, указали юристы.
— Есть ли супруга и был ли между ними заключен брачный договор. Если человек был женат и брачного договора нет (то есть имущество не было разделено между супругами и находится в режиме совместной собственности), то сначала из имущества, приобретенного в браке, выделяется доля жены. Затем доля мужа «в базе» делится поровну между наследниками первой очереди: это жена, а также дети и родители, — объяснил партнер юридической фирмы Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак. — Наследники второй очереди — полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери — «вступают в игру» только, если нет наследников первой очереди.
Если было завещание, по общему правилу действует свобода завещания. Но она ограничена правилами об обязательной доле. При этом любые устные договоренности между умершим собственником и иными лицами не принимаются во внимание.
У Владимира Зяблина остались жена и трое детей. Один из них — Евгений Зяблин — печально известен в связи с нашумевшей аварией в 2008 году недалеко от Южноуральска. 16-летний на тот момент сын совладельца крупнейшей в области крупяной компании, управлявший иномаркой, вылетел на обочину и сбил двух девушек-сирот 16 и 19 лет, а также их 21-летнего спутника. Все трое скончались. В 2010 году Троицкий районный суд приговорил Зяблина-младшего к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Наследование долей в ООО может быть ограничено положениями устава ООО и корпоративного договора.
— Если в уставе предусмотрено согласие остальных участников, и они будут против, то у наследников возникнет право требовать выплаты действительной стоимости доли. А это могут быть значительные суммы, что опять же скажется на деятельности компании, — отметила руководитель консалтинговой компании «Лигал Эксперт» Ольга Попова. — Гладкость и безболезненность процесса принятия наследниками наследства будет зависеть от того, как эти вопросы урегулированы в уставе общества и корпоративном договоре (если такой заключался), а также от наличия согласия между наследниками.
Отсутствие завещания, как правило, приводит к разнообразным конфликтам.
— На активы могут претендовать наследники от разных браков — вспомните споры вокруг наследства собственников «Сибантрацита» и Natura Siberica. Частичными собственниками активов могут стать несовершеннолетние дети, что существенно усложняет управление и совершение любых сделок с активами и так далее, — добавил Андрей Шпак.
Наследуются не только активы, но и долги, и обременения — поручительства, залоги и тому подобное, напомнили юристы.