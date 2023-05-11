Миллиарды — на русских кашах: кому достанется агроимперия «Увелка» после смерти основателя бренда

По крупицам

Более 30 лет назад в маленьком поселке Увельский на юге Челябинской области запустили цех по переработке гречихи. Организовал его молодой аспирант Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства (ЧИМЭСХ) Владимир Зяблин, успевший к тому времени поработать главным инженером в совхозе.



Сейчас это кажется мелким эпизодом, незаметным на фоне успехов металлургических и машиностроительных гигантов. Но в советские времена и в первые годы после распада СССР гречка была в дефиците. А вот в Челябинской области гречихи выращивали много — засевали до 40 тысяч гектаров. Достаточно сырья было и у соседей — в Казахстане, Башкирии, в Оренбургской и Курганской областях. Ближайший переработчик зерна находился в Уфе, и челябинцы стояли в очередях за гречкой или доставали крупу по блату.

