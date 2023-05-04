Успеть за три дня: в Новосибирске завершается этап выдвижения кандидатов на «Народную премию НГС»

Уже сейчас мы получили рекордное количество заявок — больше 48 тысяч, но вы можете увеличить их количество.

Напомним, что после завершения этапа выдвижения 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных бизнесов. В него попадут 10 компаний в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС.