Успеть за три дня: в Новосибирске завершается этап выдвижения кандидатов на «Народную премию НГС»

В Новосибирске завершается этап выдвижения номинантов на «Народную премию НГС» — осталось три дня: до 7 мая включительно вы можете предложить своего кандидата.
Уже сейчас мы получили рекордное количество заявок — больше 48 тысяч, но вы можете увеличить их количество.
Напомним, что после завершения этапа выдвижения 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных бизнесов. В него попадут 10 компаний в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС.
Вы еще можете успеть предложить своих кандидатов, перейдя по этим ссылкам:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
Ранее мы рассказывали, новосибирцы предложили более 42 тысяч номинантов на «Народную премию НГС».