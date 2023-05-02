Вот это рекорд! Более 42 тысяч номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС»

Более 42,5 тысячи номинантов предложили новосибирцы на «Народную премию НГС» — это уже настоящий рекорд, но этап выдвижения закончится только 7 мая.
Места по количеству предложений среди номинаций по-прежнему распределены следующим образом: больше всего кандидатов в номинацию «Медицинский центр года». На втором и третьем местах находятся «Бар и ресторан года» и «Стоматологический центр года» соответственно.
Напомним, что этап выдвижения номинантов продлится до 7 мая включительно. 8–9 мая мы сформируем шорт-лист из всех предложенных бизнесов. В него попадут 10 компаний в каждой номинации. Номинантов из 11-й номинации, посвященной малому бизнесу, будет рассматривать редакция НГС.
Вы можете предложить своих кандидатов и в других 10 номинациях:
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
Ранее мы рассказывали, как новосибирские компании агитируют выдвигать их на «Народную премию НГС».