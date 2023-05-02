Один из владельцев МТС и Ozon покупает Natura Siberica: в косметической сети был долгий конфликт

У компании Natura Siberica сменится собственник. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник. Новым владельцем станет АФК «Система». В ближайшее время компания закроет сделку по покупке и станет полным владельцем компании Natura Siberica.
Информацию о продаже подтвердил «Ведомостям» и гендиректор Natura Siberica Феликс Либ. Он добавил, что детали сделки не раскрываются.
АФК «Система» — российская инвестиционная компания. Инвестиционный портфель АФК «Система» в основном состоит из российских компаний. Среди них доли в МТС, МТС-Банк, Медси, Ozon и других. Президент компании — Тагир Ситдеков. Выручка компании на конец 2021 года составила 24,3 миллиарда, чистый убыток — 82,6 миллиарда.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что АФК «Система» компания могла обойтись не более чем в
ООО «Натура Сиберика», по данным «Контур.Фокуса», сейчас принадлежит АО «Органик Рус». Генеральным директором компании указал Феликс Либ. Организации принадлежат товарные знаки Natura Siberica, Organic Kitchen и Organic Shop, «Рецепты бабушки Агафьи». Выручка фирмы на конец 2021 года —
Сделке предшествовали корпоративный и наследственный конфликты, которые начались после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года. На доли в структурах группы претендовали дети бизнесмена — Дмитрий и Екатерина Трубниковы от первого брака и Елизавета — от второго, а также его вдова Анастасия. Наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент компании — некоторые решения первой жены Трубникова Ирины. Из-за этого производство и работа магазинов сети приостанавливались.