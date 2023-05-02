Один из владельцев МТС и Ozon покупает Natura Siberica: в косметической сети был долгий конфликт

Сделке предшествовали корпоративный и наследственный конфликты, которые начались после смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года. На доли в структурах группы претендовали дети бизнесмена — Дмитрий и Екатерина Трубниковы от первого брака и Елизавета — от второго, а также его вдова Анастасия. Наследники оспаривали назначения и действия нескольких временных управляющих, а менеджмент компании — некоторые решения первой жены Трубникова Ирины. Из-за этого производство и работа магазинов сети приостанавливались.

