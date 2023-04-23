«В магазин привезли вещи»: Zara под новым названием готовится к открытию в Новосибирске

Магазин Zara под новым названием Maag готовится к открытию в Новосибирске. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что в магазин в ТРЦ «Галерея Новосибирск» уже привезли часть одежды.
— В магазине появилась новая одежда, пока не все коллекции. Сейчас нас обучают, проводят тренинги, после начнем работу, — отметил источник.
Как отметил сотрудник, точная дата открытия пока неизвестна. На сайте магазина Maag говорится, что магазины одежды уже скоро откроются в России. В Новосибирске торговые точки появятся в трех торговых центрах, где раньше была Zara: ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура».
Недавно мы писали о том, что Maag запустил сайт и показал новую коллекцию в стиле метавселенной. В магазины сети начали массово искать сотрудников для новых магазинов АО «Новая мода» (до октября 2022 года — АО «Зара СНГ»), российская «дочка» испанского холдинга Inditex. Вакансии открыты в ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура», ищут администратора, трех продавцов-кассиров в магазин Maag.