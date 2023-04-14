Zara запустила сайт под новым названием — магазины сети массово ищут сотрудников в Новосибирске

Магазин Zara запустил сайт под новым названием Maag. Там сообщают о скором открытии магазинов и ищут сотрудников для новых брендов сети в Новосибирске.
Как сообщается на сайте, Maag — новый концептуальный бренд для женщин, мужчин и детей. Также отмечается, что скоро бренд откроет магазины по всей России, в Новосибирске торговые точки появятся в трех торговых центрах, где раньше была Zara: ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура».
Магазин показал на сайте две новые коллекции для женщин: Sunset shades — одежда с яркими и нежными оттенками заката и Metaverse (метавселенная). Для мужчин также представили две новые коллекции: Urban drive с отсылками к городскому стрит-стайлу и Metaverse. Для детей: Happiness indigo и Metaverse.
Сколько будет стоить одежда, пока неизвестно.
На сайте Maag есть ссылка, которая ведет на сайт по подбору вакансий, в Новосибирске сейчас ищут 17 специалистов для новых магазинов АО «Новая мода» (до октября 2022 года — АО «Зара СНГ»), российская «дочка» испанского холдинга Inditex.
Вакансии открыты в ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура», магазины ищут администратора, трех продавцов-кассиров в магазин Maag, трех продавцов-кассиров в магазин Dub (бывший Pull & Bear), трех продавцов-кассиров в магазин Vilet (Stradivarius), визуального мерчендайзера, ассистента старшего кассира, продавцов-кассиров и старшего кассира без привязки к конкретному магазину. Сколько будут платить сотрудникам, не сообщается.
Недавно журналист НГС прогулялся по ТРЦ Новосибирска, чтобы выяснить, какие пострадали от санкций сильнее и что появилось на месте закрытых магазинов.