Zara запустила сайт под новым названием — магазины сети массово ищут сотрудников в Новосибирске

Как сообщается на сайте, Maag — новый концептуальный бренд для женщин, мужчин и детей. Также отмечается, что скоро бренд откроет магазины по всей России, в Новосибирске торговые точки появятся в трех торговых центрах, где раньше была Zara: ТРЦ «Галерея Новосибирск», ТЦ «МЕГА» и ТРЦ «Аура».