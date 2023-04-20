СКР вновь разбирается с выводом активов новосибирского медицинского гиганта — о компании знает даже Путин

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях). По данным следствия, путем злоупотребления полномочиями неустановленные акционеры компании вывели активы акционерного общества в другие юридические лица. В результате выводов активов Лебедева теряла свою долю в АО и признана потерпевшей. Мажоритарными акционерами являлись бизнесмены Андрей Кудряшов и Алексей Французов — им принадлежало 75% акций.



Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. Компанию представляли президенту Владимиру Путину на выставке «Технопром-2018». По оценкам экспертов, полная стоимость АО «Ангиолайн» составляет от 4 до 6 миллиардов рублей.