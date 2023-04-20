СКР вновь разбирается с выводом активов новосибирского медицинского гиганта — о компании знает даже Путин

В Новосибирске Следственный комитет после прекращения вновь возобновил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями неустановленными лицами из числа акционеров АО «Ангиолайн» — одной из крупнейших в стране компаний на рынке медицинских изделий. Об этом НГС рассказала одна из акционеров Наталья Лебедева, по заявлению которой возбуждали дело.
Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях). По данным следствия, путем злоупотребления полномочиями неустановленные акционеры компании вывели активы акционерного общества в другие юридические лица. В результате выводов активов Лебедева теряла свою долю в АО и признана потерпевшей. Мажоритарными акционерами являлись бизнесмены Андрей Кудряшов и Алексей Французов — им принадлежало 75% акций.
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. Компанию представляли президенту Владимиру Путину на выставке «Технопром-2018». По оценкам экспертов, полная стоимость АО «Ангиолайн» составляет от 4 до 6 миллиардов рублей.
Уголовное дело, по словам пострадавшего акционера, рассматривалось сначала полицией, потом было передано в СК, а в итоге закрыто. Параллельно с расследованием шли гражданские суды по возвращению выведенных активов «Ангиолайна». В конце мая 2022 года НГС уже рассказал, что Кудряшов и Французов после этого лишились акций. Бизнесмены дошли до Верховного суда, пытаясь опротестовать это, но получили отказ в удовлетворении своей просьбы.
Когда решения гражданских судов вступили в силу, уголовное дело прекратили. Следствие посчитало, что ущерб, причиненный компании, компенсирован. Наталья Лебедева с позицией следствия не согласилась. Она уточнила, что экспертиза оценила стоимость компании на момент вывода активов в 2 миллиарда рублей, а возвращенные после судов активы — в 2,5 миллиарда. По ее мнению, оценка компании занижена. Сама она владела 25% акций.
— Общая сумма выплат компанией в период с 2018 по 2021 год составила около 2 миллиардов рублей. С учетом оценки в 2,5 млрд рублей на момент возврата долей, получим, что оценка компании в 2018 году на момент вывода долей должна превышать 4,5 миллиарда рублей, — прокомментировала Лебедева.
Наталья Лебедева подала несколько жалоб на прекращение дела. В том числе и на то, что ей не дали время оформить заявление на повторную экспертизу.
— В постановлении о прекращении дела было сказано, что потерпевшая не заявляла о повторной экспертизе. А у меня не было времени: 16 января меня ознакомили с экспертизой, а 17-го уже прекратили дело. Я просто физически не могла успеть подать повторную экспертизу, — заметила Наталья Лебедева.
После встречи с прокурором Новосибирской области Александром Бучманом женщине сообщили, что уголовное дело возобновлено.
Копии документов о прекращении и возобновлении уголовного дела в распоряжении редакции НГС имеются.
Корреспондент НГС дозвонился до Андрея Кудряшова с просьбой прокомментировать возобновление уголовного дела, но тот в ответ сообщил, что ничего не слышал об этом и комментариев у него нет. На звонки по телефону Алексея Французова никто не ответил.
В марте 2018 года НГС рассказал историю создания компании «Ангиолайн», которая делает точёные трубки для хирургов, — и это приносит миллионы.