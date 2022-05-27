Верховный суд отказал в пересмотре дела бизнесменам, лишившимся всех акций в новосибирском «Ангиолайне»

Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. По оценкам экспертов, полная стоимость компании «Ангиолайн» составляет от 4 до 6 миллиардов рублей.

