Верховный суд отказал в пересмотре дела бизнесменам, лишившимся всех акций в новосибирском «Ангиолайне»

Верховный суд России отказал в удовлетворении просьбы бывшим акционерам компании «Ангиолайн» Андрею Кудряшову и Алексею Французову в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России. Бизнесмены хотели пересмотреть решения судов, которые признали недействительной сделку по продаже новосибирской компании китайцам и создание «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн».
Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около
— Цепочка оспариваемых сделок фактически является притворной и прикрывала собой вывод из общества «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» ликвидного актива <…> одной группой акционеров <…> во вред акционерному обществу и другой группе акционеров в условиях длительного корпоративного конфликта в обход закона с заведомо противоправной целью на условиях, ухудшающих положение акционерного общества и его акционеров, <…> с последующем инициированием процедуры ликвидации общества «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн», — описываются в решении Верховного суда действия бизнесменов Французова и Кудряшова, которым принадлежало около 75% акций «Ангиолайна».
Копия документа имеется в распоряжении редакции НГС.
— Решение Верховного суда это не просто слова на бумаге — оно открывает дорогу к проведению в ближайшие дни собрания акционеров в обновленном составе и, как следствие, восстановлению полноценной работы предприятия, — прокомментировала корреспонденту НГС оппонент Французова и Кудряшова, акционер Наталья Лебедева.
По словам Лебедевой, схема, которую пытались осуществить ее партнеры, была многоступенчатой: сначала они выпустили дополнительную эмиссию акций, уменьшающую долю Лебедевой, потом доли компании вывели в другие юрлица, далее вывели активы «Ангиолайна»: недвижимость, землю, регистрационные удостоверения и так далее. Акционер компании Наталья Лебедева на протяжении нескольких лет через суды оспаривала все эти действия и возвращала компанию к исходному состоянию.
Параллельно этим процессам в марте 2022 года вступило в законную силу решение суда по исключению из числа акционеров компании «Ангиолайн» за нанесенный ущерб Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Пакет акций из почти 75% с бизнесменов уже списан. НГС писал о начале этого процесса в ноябре 2021 года. В июне 2022 года должен завершится очередной суд, в котором решается вопрос о возвращении активов в «Ангиолайн».
Сейчас пакет из почти 75% акций новосибирской компании «Ангиолайн» находится на балансе самой компании. В течение года должно быть принято решение о продаже этих акций новому владельцу либо уменьшении капитала компании — аннулировании акции — с пропорциональным увеличением долей оставшихся акционеров. На сегодняшний день акционерами «Ангиолайн» являются: Наталья Лебедева и ее компания с 25% акций, инженер компании Александр Чинин и Максим Золотухин — директор двух юрлиц, связанных с «Ангиолайном». На долю Чинина и Золотухина приходится около 1% акций компании.
Получить комментарии у Андрея Кудряшова и Алексея Французова корреспонденту НГС не удалось: на звонки по их телефонным номерам никто не отвечал.
Историю создания одной из самых успешных производственных компаний Новосибирска «Ангиолайн» НГС рассказал весной 2018 года.