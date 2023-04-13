Экономят на соли: больше трети россиян перешли на дешевую еду — как упала выручка в новосибирских магазинах

На этом фоне показатели этого года уже иначе чем обвалом назвать сложно. Причем ситуация в Новосибирской области даже хуже, чем в целом по стране. Как сообщает «Интерфакс» (со ссылкой на Росстат), оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении снизился на 7,8%. В январе падение было зафиксировано на уровне 6,6%. То есть новосибирская торговля теряет деньги почти вдвое быстрее.

Теряет темпы и общепит. В прошлом году общая нервная обстановка и проблемы с путешествиями заставили часть посетителей ресторанов потратить больше денег дома. В итоге по году ресторанный бизнес получил рост выручки более чем в 17%. Причем самый бурный рост пришелся на первые два месяца. В этом году, похоже, таких результатов ждать уже не приходится. Если в январе общая выручка продолжила расти (по сравнению с прошлым годом), то уже в феврале этот рост сжался менее чем до 2%.