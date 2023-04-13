Экономят на соли: больше трети россиян перешли на дешевую еду — как упала выручка в новосибирских магазинах

В Новосибирской области уже падает выручка розничной торговли. За первые два месяца ретейлеры не досчитались 11,5% оборота, что ощутимо хуже общероссийских показателей. Начал проседать и общепит, который еще в прошлом году чувствовал себя замечательно.
По данным Росстата, выручка розничной торговли в Новосибирской области за первые два месяца составила лишь 88,5% от показателей аналогичного периода прошлого года. В январе ретейлеры наторговали на 57,6 млрд рублей, в феврале выручка была чуть больше 58,4 млрд рублей, но этого всё равно оказалось недостаточно, чтобы достичь хотя бы уровня прошлогодних продаж.
Нужно заметить, что традиционно обороты ретейла от года к году росли. Так, еще в прошлом году, в январе-феврале, торговцы демонстрировали рост продаж по сравнению с 2021 годом на уровне 12%. В марте выручка чуть просела, но всё равно позволила ретейлу остаться в плюсе (на 9%), но в апреле уже началось снижение показателей на 4–5%. Почти достичь показателей позапрошлого года удалось только в декабре (тогда розница недополучила всего 0,4%).
На этом фоне показатели этого года уже иначе чем обвалом назвать сложно. Причем ситуация в Новосибирской области даже хуже, чем в целом по стране. Как сообщает «Интерфакс» (со ссылкой на Росстат), оборот розничной торговли в России в феврале в годовом выражении снизился на 7,8%. В январе падение было зафиксировано на уровне 6,6%. То есть новосибирская торговля теряет деньги почти вдвое быстрее.
Теряет темпы и общепит. В прошлом году общая нервная обстановка и проблемы с путешествиями заставили часть посетителей ресторанов потратить больше денег дома. В итоге по году ресторанный бизнес получил рост выручки более чем в 17%. Причем самый бурный рост пришелся на первые два месяца. В этом году, похоже, таких результатов ждать уже не приходится. Если в январе общая выручка продолжила расти (по сравнению с прошлым годом), то уже в феврале этот рост сжался менее чем до 2%.
Эксперты при этом отмечают, что пока речь идет не столько о реальном снижении доходов, сколько о переходе самих граждан на более экономное потребительское поведение. По данным ВЦИОМ, более трети (35%) россиян начали в прошлом году экономить на еде. Опрос проводился, правда, в конце ноября. Но вряд ли настроения и финансовая ситуация как-то изменились с тех пор. Данные статистики, скорее, говорят об обратном.
Падает не только торговля в целом (что было бы понятно в связи с уходом с российского рынка целого ряда глобальных компаний — производителей и продавцов одежды, обуви, мебели и автомобилей). Росстат фиксирует в Новосибирске снижение выручки и в продуктовой рознице. За два месяца она сократилась по сравнению с прошлым годом на 8%. Это существенно меньше, чем в непродовольственном ритейле (14,3%). Это значит, новосибирцы действительно стали меньше тратить на еду.
Среди продуктов, чьи продажи в феврале просели больше всего, Росстат отмечает молочные напитки и соль. Больше всего выросли при этом мука и свежие овощи.
Нужно отметить, что провалы в выручке как розницы, так и общепита случались и ранее. С 2000 до 2022 год это происходило трижды. В 2009 году ретейл просел по году на 7,4%. Самым провальным за последние 22 года был 2015 год, когда торговля не досчиталась 16,4% выручки. Тогда это было связано с резким падением курса рубля и снижением спроса на целый ряд импортируемых товаров. Падение продолжилось и в 2016 году, но начало замедляться (- 4,7% к предыдущему году), а потом розница (и российская экономика в целом) адаптировалась к ситуации, перейдя к медленному, но росту. Показатели 2014 года удалось превзойти уже в 2017 году. После чего выручка понемногу (на 2–4%) росла вплоть до пандемийного 2020 года. Но и тогда падение было символическим (всего 0,2%).
Менеджер одной из федеральных сетей признает, что снижение выручки имеет место, но утверждает, что оно ниже среднестатистического.
— Покупают еду, конечно, не меньше, не думаю, что кто-то стал меньше есть. Просто люди чаще берут более дешевые продукты и больше ориентируются на скидки, а не на бренды, признает ретейлер.
Руководитель новосибирской сети «Фермер-Центр.РФ» Илья Сухарев говорит, что, по его данным, проседают классические супермаркеты и гипермаркеты. А вот формат дискаунтеров и «специалитетов» (так Сухарев называет магазины более узкой специализации), напротив, растет.
Про «Фермер-Центр» Сухарев утверждает, что выручка растет. Он приводит пример нескольких магазинов, где выручка по дням в этом году была стабильно выше прошлогодней (или как минимум равна ей). А торговая точка, которая находилась рядом с одиночным супермаркетом «Маяк», после прекращения его работы и вовсе продемонстрировала резкий рост.
Крупные ретейлеры тоже готовятся к снижению покупательской способности новосибирцев. Лидер российского рынка корпорация X5 Retail Group готовится вывести этой осенью на новосибирский рынок свою сеть дискаунтеров «Чижик». Планы по развитию собственного проекта такого формата в Сибири есть и у «Магнита».