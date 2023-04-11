«Из девушки любой подготовки сделают кошечку»: новосибирцы объяснили, за что номинируют бизнес на «Народную премию НГС»

Новосибирцы рассказали, за что номинируют бизнес на «Народную премию НГС». К своим заявкам с именами номинантов читатели НГС чаще всего пишут комментарии, за что именно они выбирают ту или иную компанию.
Например, для жилого комплекса важна удобная транспортная развязка, близость к центру города.
— Застройщик идет четко по графику. По качеству есть косяки, но их оперативно устраняют. И цена, конечно, относительно других ЖК с примерным местом расположения от центра в разы меньше. Вообще я думаю, что топ-цена и качество, — пишет читатель НГС.
Про одного из претендентов на звание «Салон красоты года» читательница написала, что там работают очень крутые специалисты, мастера своего дела, а также отметила приятную и уютную атмосферу в студии.
— С удовольствием бегу каждый месяц к ним, — добавила сибирячка.
Про один из образовательных центров читатель написал, что там работает очень талантливая команда актеров и актрис, которые делятся своими знаниями и умениями с теми, кто в этом заинтересован.
— Очень душевное женское пространство, здесь из девушки любой подготовки сделают кошечку. Хожу уже около двух лет, — пишет читательница про «Танцевальную студию года».
Своих кандидатов вы можете предложить на сайте, перейдя по ссылкам:
Ранее мы рассказывали, как малому бизнесу из Новосибирска подать заявку на «Народную премию НГС».
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? У вас есть бизнес с интересной историей создания? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону