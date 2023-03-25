«Просто по***еть и поныть не ко мне». Новосибирский коуч погрязла в долгах, обучая клиентов ведению бизнеса

Предприниматели требуют у новосибирского коуча Ольги Сайгашовой погасить миллионные долги. Женщина позиционирует себя как специалист по бизнес-стратегиям и дорого продает свои консультации, при этом сама находится на грани банкротства. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, сколько стоят бизнес-тренинги от неуспешных бизнесменов и почему им доверяют опытные предприниматели.
Люди, это не дело
Дмитрий Э. — директор компании с годовым оборотом в сотни миллионов рублей (он попросил редакцию не указывать его фамилию и название компании). Предприятие работает в сфере металлургии и связано с дилерами во многих российских городах. Коуч Ольга Сайгашова, по его словам, вышла на него сама в конце 2021 года через общих знакомых. Женщина презентовала себя как руководитель кадрового агентства «Люди дела», а также как специалист по бизнес-стратегиям и карьерному росту. Она пообещала обучить сотрудников компании эффективным методам продаж.
— Она приходила, рассказывала, что у нас интересная компания, она хотела бы с нами поработать, приносила дипломы, что она какая-то лучшая продажница. Я хотел, чтобы она провела тренинги с дилерами, с моими продажниками. Она мне пообещала рост — 10% от общего оборота в год. Я объяснил, что компания в принципе сама развивается, но если прирост будет лично от нее, то я готов оплатить, — рассказал Дмитрий в беседе с корреспондентом НГС.
Учитывая количество дилеров по всей России и объем работы, Сайгашова выставила счет на 1,5 миллиона рублей. При этом она попросила перевести деньги сразу, подчеркивая, что позже будет дороже: банально подорожают авиабилеты. Бизнес-коуч деньги получила, но ее клиент обещанных тренингов так и не дождался.
— Сначала запланировали на январь 2022 года. Потом она говорит, в январе бессмысленно, давай в феврале. В феврале потом тоже было почему-то бессмысленно. Потом она сказала, что у нее большая текучка произошла, потом у нее был запланирован переезд в новый офис. Я ей тогда сказал, что, наверное, нужно вернуть деньги и найдутся компании, у которых есть сотрудники и время на услугу. Деньги мне не вернули до сих пор, — отметил предприниматель.
Дмитрий запросил информацию у своей службы безопасности. Ему сообщили, что на его деньги бизнес-тренер переехала в новый офис и обставила его новой мебелью.
Стратегия: тренинг, суд, банкротство
Наталья Жданова — представитель собственника помещений, в которые заехала компания Ольги Сайгашовой. Коуч поселилась в офисе бизнес-центра на Советской в июле прошлого года.
— Скинули какие-то копейки — один или полтора платежа. Сидят в офисе месяц, два, три. Параллельно закидывают арендодателя гарантийными письмами, что вот-вот оплатят. Были даже копии платежек, что деньги внесены и платеж обрабатывается, но деньги так и не пришли. Получается, что это были «рисованные» платежки, — сообщила Жданова в беседе с корреспондентом НГС.
«Люди дела» занимали офис в течение полугода. При этом со слов Сайгашовой складывалось впечатление, что агентство имеет прямое отношение к одноименному крупному холдингу, уверяет Жданова.
Кадровое агентство «Люди дела» было основано в Новосибирске в 1998 году. Агентство входит в состав федерального консалтингового Холдинга «Люди Дела», который, по данным РА «Эксперт», является одной из крупнейших консалтинговых компаний России и имеет высокий индекс надежности.
За полгода у тезки успешного бизнес-проекта накопился солидный долг перед арендодателем — более 700 тысяч рублей. Ольга Сайгашова платежи по договору так и не внесла, собственник обратился в суд и подал заявление на процедуру банкротства в отношении компании. Временным управляющим предприятия была назначена Ольга Тимофеева.
— Я запросила все сведения в регистрационных органах. У этой компании нет вообще никакого имущества. В реестр заявились четыре кредитора, один из которых — налоговая, два кредитора — это кредиторы по арендным платежам, еще один кредитор — компания, не получившая услугу на сумму 1,5 миллиона рублей, — рассказала НГС Тимофеева.
По ее словам, все деньги, которые поступали на счет компании, Сайгашова сразу обналичивала. В отношении бизнес-тренера было подано заявление о привлечении ее к субсидиарной ответственности.
— Компания никогда не была прибыльной. Не очень понятно, как люди с таким бизнесом учат других вести дела — продавать, привлекать клиентов
Общая сумма долга «Людей дела» перед кредиторами, которая включена в реестр, —
Тренер или лузер?
Сегодня Ольга Сайгашова продолжает вести бизнес-тренинги. Клиентов ищет в первую очередь в соцсетях. В Instagram* она сообщает, что на протяжении 11 лет «строила карьеру в найме» и «прошла 6 ступеней карьерной лестницы»: начиная от продавца-консультанта и заканчивая «региональным руководителем в крупной федеральной компании» (название компании не указано. — Прим. ред.).
По словам Сайгашовой, она развивает свой собственный бизнес. У нее есть кадровое агентство, «закрытый карьерный клуб для ТОПов», «карьерная школа для подростков», также она реализует программы раннего развития детей в возрасте от 3 до 6 лет.
— Я работаю только с теми, кто готов к масштабированию и готов получить результаты. Просто по***еть и поныть, что у вас сложный и нерешаемый случай или сейчас неподходящее время, нужно потерпеть, — не ко мне, — пишет о себе Сайгашова в «экспертном блоге».
У нее два высших образования: по первому она — инженер, по второму — психолог. Сегодня она просит называть себя «карьерным коучем». В марте Сайгашова объявила о наборе на курсы по продвижению карьеры и бизнеса. Параллельно она проводит тематические вебинары, прослушать один эфир стоит
— По итогу эфира у вас будет образ желаемого результата, план действий достижения этого результата, реальное состояние сейчас и образ состояния, в котором можно прийти к желаемому результату, — пишет Ольга.
По данным сервиса «Контур.Фокус», Ольге Сайгашовой, возможно, самой требуется консультация опытного бизнес-тренера, поскольку в предпринимательстве дела у нее идут неважно.
В 2017 году она впервые учредила компанию под названием «Аист», предполагая, что будет заниматься производством одежды и аксессуаров. За несколько лет своего существования компания не предоставила ни одного финансового отчета и в результате была исключена из реестра юрлиц.
Еще одна попытка Сайгашовой достичь успеха в бизнесе — компания «Люди дела». Образована в феврале 2020 года. Компания дважды участвовала в конкурсах на оказание услуг по подбору персонала в «Московский областной учебный центр», и дважды — неудачно.
По итогам 2021 года выручка «Людей дела» составила 1,6 миллиона рублей, убыток —
Редакция НГС связалась с Ольгой Сайгашовой и попросила прокомментировать претензии кредиторов. Женщина попросила прислать ей список вопросов в мессенджере, но ответила только одной короткой фразой.
— Информация по задолженности некорректная, — написала Сайгашова.
Больше информации от карьерного коуча не поступало.
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