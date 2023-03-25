«Просто по***еть и поныть не ко мне». Новосибирский коуч погрязла в долгах, обучая клиентов ведению бизнеса

Дмитрий запросил информацию у своей службы безопасности. Ему сообщили, что на его деньги бизнес-тренер переехала в новый офис и обставила его новой мебелью.



Стратегия: тренинг, суд, банкротство

Наталья Жданова — представитель собственника помещений, в которые заехала компания Ольги Сайгашовой. Коуч поселилась в офисе бизнес-центра на Советской в июле прошлого года.



— Скинули какие-то копейки — один или полтора платежа. Сидят в офисе месяц, два, три. Параллельно закидывают арендодателя гарантийными письмами, что вот-вот оплатят. Были даже копии платежек, что деньги внесены и платеж обрабатывается, но деньги так и не пришли. Получается, что это были «рисованные» платежки, — сообщила Жданова в беседе с корреспондентом НГС.

