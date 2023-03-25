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«Просто по***еть и поныть не ко мне». Новосибирский коуч погрязла в долгах, обучая клиентов ведению бизнеса

Кредиторы требуют объявить банкротом компанию «Люди дела»

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Долги бизнес-тренера на сегодня превышают сумму в 2 миллиона рублей

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Предприниматели требуют у новосибирского коуча Ольги Сайгашовой погасить миллионные долги. Женщина позиционирует себя как специалист по бизнес-стратегиям и дорого продает свои консультации, при этом сама находится на грани банкротства. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, сколько стоят бизнес-тренинги от неуспешных бизнесменов и почему им доверяют опытные предприниматели.

Люди, это не дело

Дмитрий Э. — директор компании с годовым оборотом в сотни миллионов рублей (он попросил редакцию не указывать его фамилию и название компании). Предприятие работает в сфере металлургии и связано с дилерами во многих российских городах. Коуч Ольга Сайгашова, по его словам, вышла на него сама в конце 2021 года через общих знакомых. Женщина презентовала себя как руководитель кадрового агентства «Люди дела», а также как специалист по бизнес-стратегиям и карьерному росту. Она пообещала обучить сотрудников компании эффективным методам продаж.

— Она приходила, рассказывала, что у нас интересная компания, она хотела бы с нами поработать, приносила дипломы, что она какая-то лучшая продажница. Я хотел, чтобы она провела тренинги с дилерами, с моими продажниками. Она мне пообещала рост — 10% от общего оборота в год. Я объяснил, что компания в принципе сама развивается, но если прирост будет лично от нее, то я готов оплатить, — рассказал Дмитрий в беседе с корреспондентом НГС.

Ольга Сайгашова ссылается на большой опыт в сфере подбора персонала

Ольга Сайгашова ссылается на большой опыт в сфере подбора персонала

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Учитывая количество дилеров по всей России и объем работы, Сайгашова выставила счет на 1,5 миллиона рублей. При этом она попросила перевести деньги сразу, подчеркивая, что позже будет дороже: банально подорожают авиабилеты. Бизнес-коуч деньги получила, но ее клиент обещанных тренингов так и не дождался.

— Сначала запланировали на январь 2022 года. Потом она говорит, в январе бессмысленно, давай в феврале. В феврале потом тоже было почему-то бессмысленно. Потом она сказала, что у нее большая текучка произошла, потом у нее был запланирован переезд в новый офис. Я ей тогда сказал, что, наверное, нужно вернуть деньги и найдутся компании, у которых есть сотрудники и время на услугу. Деньги мне не вернули до сих пор, — отметил предприниматель.

Дмитрий запросил информацию у своей службы безопасности. Ему сообщили, что на его деньги бизнес-тренер переехала в новый офис и обставила его новой мебелью.

Стратегия: тренинг, суд, банкротство

Наталья Жданова — представитель собственника помещений, в которые заехала компания Ольги Сайгашовой. Коуч поселилась в офисе бизнес-центра на Советской в июле прошлого года.

— Скинули какие-то копейки — один или полтора платежа. Сидят в офисе месяц, два, три. Параллельно закидывают арендодателя гарантийными письмами, что вот-вот оплатят. Были даже копии платежек, что деньги внесены и платеж обрабатывается, но деньги так и не пришли. Получается, что это были «рисованные» платежки, — сообщила Жданова в беседе с корреспондентом НГС.

«Люди дела» занимали офис в течение полугода. При этом со слов Сайгашовой складывалось впечатление, что агентство имеет прямое отношение к одноименному крупному холдингу, уверяет Жданова.

Кадровое агентство «Люди дела» было основано в Новосибирске в 1998 году. Агентство входит в состав федерального консалтингового Холдинга «Люди Дела», который, по данным РА «Эксперт», является одной из крупнейших консалтинговых компаний России и имеет высокий индекс надежности.

За полгода у тезки успешного бизнес-проекта накопился солидный долг перед арендодателем — более 700 тысяч рублей. Ольга Сайгашова платежи по договору так и не внесла, собственник обратился в суд и подал заявление на процедуру банкротства в отношении компании. Временным управляющим предприятия была назначена Ольга Тимофеева.

Титульная страница сайта кадрового агентства, которое возглавляет Сайгашова

Титульная страница сайта кадрового агентства, которое возглавляет Сайгашова

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— Я запросила все сведения в регистрационных органах. У этой компании нет вообще никакого имущества. В реестр заявились четыре кредитора, один из которых — налоговая, два кредитора — это кредиторы по арендным платежам, еще один кредитор — компания, не получившая услугу на сумму 1,5 миллиона рублей, — рассказала НГС Тимофеева.

По ее словам, все деньги, которые поступали на счет компании, Сайгашова сразу обналичивала. В отношении бизнес-тренера было подано заявление о привлечении ее к субсидиарной ответственности.

— Компания никогда не была прибыльной. Не очень понятно, как люди с таким бизнесом учат других вести дела — продавать, привлекать клиентов и т. д., — недоумевает Тимофеева.

Общая сумма долга «Людей дела» перед кредиторами, которая включена в реестр, — 2 млн 217 тысяч рублей. На имущество Сайгашовой наложен арест.

Тренер или лузер?

Сегодня Ольга Сайгашова продолжает вести бизнес-тренинги. Клиентов ищет в первую очередь в соцсетях. В Instagram* она сообщает, что на протяжении 11 лет «строила карьеру в найме» и «прошла 6 ступеней карьерной лестницы»: начиная от продавца-консультанта и заканчивая «региональным руководителем в крупной федеральной компании» (название компании не указано. — Прим. ред.).

По словам Сайгашовой, она развивает свой собственный бизнес. У нее есть кадровое агентство, «закрытый карьерный клуб для ТОПов», «карьерная школа для подростков», также она реализует программы раннего развития детей в возрасте от 3 до 6 лет.

Сторис в аккаунте Ольги Сайгашовой

Сторис в аккаунте Ольги Сайгашовой

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— Я работаю только с теми, кто готов к масштабированию и готов получить результаты. Просто по***еть и поныть, что у вас сложный и нерешаемый случай или сейчас неподходящее время, нужно потерпеть, — не ко мне, — пишет о себе Сайгашова в «экспертном блоге».

У нее два высших образования: по первому она — инженер, по второму — психолог. Сегодня она просит называть себя «карьерным коучем». В марте Сайгашова объявила о наборе на курсы по продвижению карьеры и бизнеса. Параллельно она проводит тематические вебинары, прослушать один эфир стоит 3 тысячи рублей. Участников просят записываться через Telegram.

— По итогу эфира у вас будет образ желаемого результата, план действий достижения этого результата, реальное состояние сейчас и образ состояния, в котором можно прийти к желаемому результату, — пишет Ольга.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Ольге Сайгашовой, возможно, самой требуется консультация опытного бизнес-тренера, поскольку в предпринимательстве дела у нее идут неважно.

В 2017 году она впервые учредила компанию под названием «Аист», предполагая, что будет заниматься производством одежды и аксессуаров. За несколько лет своего существования компания не предоставила ни одного финансового отчета и в результате была исключена из реестра юрлиц.

Ольга Сайгашова, несмотря на процедуру банкротства, продолжает учить людей, как строить карьеру

Ольга Сайгашова, несмотря на процедуру банкротства, продолжает учить людей, как строить карьеру

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Еще одна попытка Сайгашовой достичь успеха в бизнесе — компания «Люди дела». Образована в феврале 2020 года. Компания дважды участвовала в конкурсах на оказание услуг по подбору персонала в «Московский областной учебный центр», и дважды — неудачно.

По итогам 2021 года выручка «Людей дела» составила 1,6 миллиона рублей, убыток — 2 миллиона. Сегодня в отношении компании введена процедура наблюдения.

Редакция НГС связалась с Ольгой Сайгашовой и попросила прокомментировать претензии кредиторов. Женщина попросила прислать ей список вопросов в мессенджере, но ответила только одной короткой фразой.

— Информация по задолженности некорректная, — написала Сайгашова.

Больше информации от карьерного коуча не поступало.

На этой неделе мы рассказывали, как сибирячка потратила 350 тысяч рублей на VIP-наставничество от популярного блогера, но результат ей не понравился и она пошла в суд.

* Instagram — соцсеть запрещена на территории РФ. Входит в структуру компании Meta, которая признана в России экстремистской.

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