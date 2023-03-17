Fixируем прайс: кому принадлежат популярные дискаунтеры товаров для дома и так ли там дешево

Сложнее с игрушками, предметами обихода, найти для них точную копию в других магазинах может быть сложно. Но и здесь несложный поиск позволяет обнаружить примерные аналоги по близкой цене. В любом случае покупатель FixPrice вряд ли настроен настаивать на каком-то конкретном бренде.



В целом привлекательность магазинов не в дешевизне (хотя какие-то позиции могут действительно продаваться ниже рынка), а в разнообразии. Человек скорее всего найдет себе вещь, удовлетворяющую базовым потребностям. При этом может решить прикупить еще какой-нибудь кухонный аксессуар, украшение или игрушку детям.

