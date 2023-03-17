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Обзор

Fixируем прайс: кому принадлежат популярные дискаунтеры товаров для дома и так ли там дешево

Изучаем и сравниваем ассортимент и цены в магазинах

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В современных магазинах товаров для дома можно купить значительно больше 1000 мелочей

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Основное внимание прессы (да и публики тоже) обычно привлечено к продуктовым сетям. Но кроме «Пятерочек» и «Магнитов» на рынке давно расплодились и магазины, торгующие непродовольственными товарами. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал информацию об основных участниках этого рынка и попробовал проверить, так ли низки там цены, как это нередко пытаются подать сами ритейлеры.

В СССР был формат магазинов «1000 мелочей», где было собрано действительно много самых разных товаров, которые могли пригодиться дома — от посуды и инструментов до некрупной мебели. В Новосибирске такой магазин когда-то занимал первые этажи сразу двух зданий на Мичурина. С развитием сетевой торговли площади его начали сжиматься в пользу арендаторов. Начало 2010-х он встретил в виде нескольких разрозненных прилавков, пока не закрылся вовсе. Однако сам по себе тип торгового предприятия никуда не делся. Напротив, теперь подобные магазины можно встретить повсеместно.

Fix Price (85 магазинов)

Изначально сеть действительно торговала товарами по фиксированной цене. Первый магазин открылся в Новосибирске в 2014 году. Тогда этой ценой было 38 рублей, и за за нее действительно можно было что-то купить. Постепенно, впрочем, формат трансформировался в сторону магазина любых небольших товаров. Здесь можно купить белье, простую одежду, шапки, предметы интерьера, посуду, инструменты. От других сетей непродовольственных товаров Fix Price отличает наличие в ассортименте еды и напитков. Выбор их ограничен, да и сами продукты имеются только те, что не требуют особых условиях хранения (консервы, чипсы, лапша быстрого приготовления, пиво и т. д.). Но нетребовательный человек в принципе может какое-то время просуществовать, делая покупки только здесь.

Магазины можно назвать семейными

Магазины можно назвать семейными

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Что же касается цен, то, очевидно, дешевле здесь могут быть только какие-то конкретные позиции. НГС проанализировал больше 20 наугад взятых позиций и везде нашел в Новосибирске с ценами как минимум не выше (или эта разница менее рубля).

Например, спагетти Barilla (итальянский массовый бренд, производятся в России по лицензии) продаются в FixPrice по акции за 79 рублей, но в «Ленте» цена уже 74 рубля. Стиральный порошок «Миф» (2 кг) здесь стоит 299 рублей, но в «Ашане» цена на него такая же, а в «Яндекс.Маркете» можно встретить предложения и меньше 200 рублей.

В FixPrice можно купить не только посуду, но и еду с напитками

В FixPrice можно купить не только посуду, но и еду с напитками

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Сложнее с игрушками, предметами обихода, найти для них точную копию в других магазинах может быть сложно. Но и здесь несложный поиск позволяет обнаружить примерные аналоги по близкой цене. В любом случае покупатель FixPrice вряд ли настроен настаивать на каком-то конкретном бренде.

В целом привлекательность магазинов не в дешевизне (хотя какие-то позиции могут действительно продаваться ниже рынка), а в разнообразии. Человек скорее всего найдет себе вещь, удовлетворяющую базовым потребностям. При этом может решить прикупить еще какой-нибудь кухонный аксессуар, украшение или игрушку детям.

FixPrice — единственная из такого рода сетей, кто торгует через единую компанию ООО «Бэст-Прайс». 100% владельцем его является кипрская компания «Фикс Прайс Групп». В прошлом году, по данным «Контур.Фокус», выручка компании превысила 272 миллиарда рублей (рост 20%), а чистая прибыль составила 19,7 миллиарда рублей.

«Галамарт» (17 магазинов)

Формат по сути является прямым наследником тех самых «1000 мелочей». Здесь нет одежды (если не считать кухонных фартуков), но можно купить полотенца, салфетки и прочий утилитарный текстиль. Довольно много инструментов, домашней некрупной техники (всё, что можно просто взять с полки и дома включить в розетку): мясорубки, скороварки, чайники, утюги и т.д. Есть целый отдел для сада и огорода. Много бытовой химии и косметики. Плюс базовые безрецептурные лекарства из разряда тех, что люди стараются обычно иметь в домашней аптечке (преимущественно витамины, успокоительное и т. д.)

Символом «Галамарта» выбрана Баба- яга

Символом «Галамарта» выбрана Баба- яга

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Что касается цен, то здесь действительно можно найти предложения ниже, чем даже в специализированных магазинах, хотя это не общее правило. Так, сетевая дрель «Ермак» мощностью 500 ватт в «Галамарте» стоит 2190 рублей (и это обычная, не акционная цена). Сеть «Эльдорадо» предлагает такую же модель за 2799 рублей (и это акционная цена). В «Леруа Мерлен» техники этой марки обнаружить не удалось, но дрели такой же (или близкой мощности стоят от 2590 рублей). Есть, конечно, модели и дешевле, но они значительно менее мощные.

Единственным брендом бытовой техники в магазинах может оказаться Leben

Единственным брендом бытовой техники в магазинах может оказаться Leben

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А вот с чайниками, утюгами и т. д. ситуация немного иная. Во-первых, здесь основу ассортимента составляет один бренд — Leben, это собственная марка сети. Сравнивать ее с чем-то за пределами «Галамарта» поэтому сложно. Хотя «Яндекс.Маркет» тоже предлагает товары под этим брендом и существенно дороже. Так, фен, который в магазине продаётся за 2268 рублей, «Яндекс.Маркет» предлагает за 1416 рублей (цена со скидкой 51%). Продавец, правда, «Гала-Центр», точно так же называется компания, которая изначально развивала сеть «Галамарт». Так что если вам приглянулась в магазине какая-то вещь, стоит проверить не продается ли такая же в онлайне.

С собственниками сети и финансовыми итогами здесь сложнее. На сайте компании указано юридическое лицо ООО «Галастор», которое ведет деятельность и в Новосибирске. Однако его финансовые результаты выглядят, мягко говоря, смехотворными. В 2021 году выручка компании составила 79 миллионов рублей, а убыток — 989 рублей. Даже если отбросить в сторону убыточность, то указанный оборот может соответствовать одному магазину, а не сети из более чем 200 торговых точек.

МПР — магазин постоянных распродаж (13 магазинов)

Клон «Галамарта», который просто использует в качестве названия его маркетинговый слоган (магазин постоянных распродаж). Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Часть новых магазинов открылась на месте «Галамартов». Формат ничем не отличается от «Галамаратов», разве что МПР использует в оформлении красный цвет, а не оранжевый. Да и в целом выглядят магазины построже.

Создатели МПР выбрали для своего проекта красный цвет

Создатели МПР выбрали для своего проекта красный цвет

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Судя по выбору товаров и брендов, МПР использует тех же самых поставщиков, что и «Галамарт». Например, здесь практически вся бытовая техника — это марка Leben. Так же можно купить всё от садовых инструментов до простой сантехники и витаминов.

По информации указанной на сайте сети, МПР развивается по франчайзинговому принципу, когда отдельные магазины принадлежат разным владельцам, получающим товар с центрального склада (точнее сети таких складов). При этом деятельность в самих магазинах ведется от лица ИП, так что оценить масштабы бизнеса довольно сложно. Реклама сети в 2ГИС размещена от ИП Торопчина Екатерина Владимировна. Ей же принадлежит магазин.

Domino (23 магазина)

Сравнительно новый проект, первая торговая точка открылась в 2018 году. Позиционируется как сеть магазинов хозтоваров, и действительно выбор товаров там ограничивается этим определением. Здесь уже нет ни белья, ни игрушек, ни лекарств. В основном это посуда и прочая кухонная утварь, бытовая химия и домашний (преимущественно кухонный) текстиль.

Сеть вряд ли можно считать дискаунтером, ее модель основана скорее на том, что эти магазины расположены в шаговой доступности или где-то на виду. И покупатель заедет сюда по дороге, когда ему потребуются сковородка, заварочный чайник или набор салфеток.

«Novex» (39)

Сеть из Алтайского края, работающая во вполне классическом формате «хозмаг». Пришла в Новосибирск довольно давно, вслед за земляками из «Марии-Ра». Нередко магазины расположены в одном здании, продовольственный ритейлер с готовностью берет в партнеры непродовольственного, поскольку выбор товаров здесь значительно больше и обе торговые точки усиливают друг друга.

В зависимости от размера помещения ассортимент магазинов может меняться. По минимуму это товары для дома, но в больших магазинах к ним добавляются косметика, домашняя и легкая одежда и даже продукты питания, которые не требуют особых условий при длительном хранении.

Полки в магазине Novex

Полки в магазине Novex

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Сеть не пытается позиционировать себя как дискаунтер. Здесь можно найти известные бренды. Но и цена будет на них не самая низкая из возможных. Например, стиральный порошок Ariel Color Delux (4,5 килограмма), который здесь предлагается со скидкой (44%), стоит 849 рублей. В «Ашане» похожий порошок того же бренда (такого же размера) предлагается за 750 рублей, а в «Яндекс.Маркете» можно найти предложения и за 415 рублей. Мясорубка Vitek (модель VT-3621) продается за 4930 рублей (это цена со скидкой). В «Яндекс.Маркете» эту же модель можно купить за 4100 рублей. В других торговых сетях именно эту модель найти не удалось, но есть близкие по характеристикам за 3500 рублей. При этом какие-то позиции, конечно, могут быть чуть дешевле. Но в принципе концепция состоит в том, чтобы предложить в одном месте широкий выбор хозяйственных товаров понятного происхождения.

В магазине Novex в здании Центрального рынка только краска для волос занимает несколько метров на полках

В магазине Novex в здании Центрального рынка только краска для волос занимает несколько метров на полках

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Novex принадлежит одному человеку — Виктору Филипчуку, эта информация указана на сайте, да и сам предприниматель периодически общается с журналистами. На фоне других сетей это довольно редкое явление. Основная операционная компания сети ООО «Новэкс» в 2021 году при 8,6 миллиарда рублей выручки, смогло получить 329,3 миллиона рублей чистой прибыли.

Большая часть из перечисленных торговых сетей позиционирует себя как дискаунтеры. Какие продуктовые магазины уже работают в этом сегменте и какие сети появятся в Новосибирске в обозримом будущем, читайте в материале обозревателя НГС.

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ДискаунтерыFixpriceГаламартНепродовольственные товары
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