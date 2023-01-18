Незаконный банк девять лет работал в Новосибирске — его держала семейная пара

Семейную пару в Новосибирске будут судить за незаконное занятие банковской деятельностью. 9 лет они помогали предпринимателям переводить деньги без открытия счетов.
По версии следствия, 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга действовали с 2012 по 2021 год.
— Оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денег и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.
Таким образом они заработали больше 13 миллионов, часть дохода — 3 миллиона — потратили на покупку офиса.
В Следственном комитете добавили, что обвиняемые также занимались обменом валюты.
Супругов обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация). Уголовное дело направили в Центральный районный суд.
В октябре в суд передали дело мужа и жены, которых обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, семейная пара одолжила у знакомой 5 миллионов, якобы чтобы купить квартиру. На деле они потратили деньги на автомобили и путешествия, а долг не вернули. Во время следствия супруги развелись.