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Взяли в долг 5 миллионов на квартиру и спустили деньги на курортах: пару новосибирцев ждет суд

Они не стали возвращать деньги коллеге, у которой их одолжили

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Супруги отказываются признавать свою вину

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В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшей супружеской пары.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2016 году они обратились к знакомой с просьбой занять им более 5 миллионов для покупки квартиры, пообещав отдать после продажи своего жилья. Однако денежные средства обвиняемые так и не вернули.

— После получения они их похитили и потратили на дорогостоящие автомобили и на отдых на зарубежных курортах, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшей оказалась коллега обвиняемых 1959 года рождения. Они вместе работали в сетевом маркетинге. В процессе следствия супружеская пара развелась.

Ущерб не был возмещен, а вину обвиняемые не признали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы дела будут направлены в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце сентября стало известно о том, что в Новосибирске предприниматель предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Обвиняемый обманул партнера на 8 млн рублей.

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