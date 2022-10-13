Взяли в долг 5 миллионов на квартиру и спустили деньги на курортах: пару новосибирцев ждет суд

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшей супружеской пары.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2016 году они обратились к знакомой с просьбой занять им более 5 миллионов для покупки квартиры, пообещав отдать после продажи своего жилья. Однако денежные средства обвиняемые так и не вернули.