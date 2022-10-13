Взяли в долг 5 миллионов на квартиру и спустили деньги на курортах: пару новосибирцев ждет суд
Они не стали возвращать деньги коллеге, у которой их одолжили
В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшей супружеской пары.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в 2016 году они обратились к знакомой с просьбой занять им более 5 миллионов для покупки квартиры, пообещав отдать после продажи своего жилья. Однако денежные средства обвиняемые так и не вернули.
— После получения они их похитили и потратили на дорогостоящие автомобили и на отдых на зарубежных курортах, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В пресс-службе ведомства уточнили, что пострадавшей оказалась коллега обвиняемых 1959 года рождения. Они вместе работали в сетевом маркетинге. В процессе следствия супружеская пара развелась.
Ущерб не был возмещен, а вину обвиняемые не признали.
Уголовное дело возбуждено по
Напомним, в конце сентября стало известно о том, что в Новосибирске предприниматель предстанет перед судом по делу о мошенничестве. Обвиняемый обманул партнера на