Новосибирский предприниматель обманул партнера на 8 млн рублей — дело о мошенничестве передали в суд

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.



На скамье подсудимых в скором времени окажется предприниматель, который, являясь директором и соучредителем одной из новосибирских компаний, по версии следствия, вступил в конфликт со своим партнером — другим соучредителем и решил похитить крупную сумму денег.

