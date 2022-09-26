Новосибирский предприниматель обманул партнера на 8 млн рублей — дело о мошенничестве передали в суд
Обвиняемый подделал документы в процессе банкротства компании
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
На скамье подсудимых в скором времени окажется предприниматель, который, являясь директором и соучредителем одной из новосибирских компаний, по версии следствия, вступил в конфликт со своим партнером — другим соучредителем и решил похитить крупную сумму денег.
В процессе банкротства компании обвиняемый представил в арбитражный суд поддельные документы о наличии у организации задолженности и о переуступке долга в пользу своего соучастника.
— В результате этого обвиняемые получили 8 млн рублей, которые похитили, — сообщили в прокуратуре.
В результате было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ).
Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Новосибирска.
Тем временем целая группа новосибирцев пытается добиться возбуждения уголовного дела о мошенничестве в отношении владельцев салона стройматериалов: клиенты пожаловались, что предприниматели, взяв с них предоплату, не привезли товар и не хотят возвращать деньги.