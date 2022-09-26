Новосибирцы пожаловались на мошенничество в салоне стройматериалов. Его владельцы в ответ заявили: у них украли целый магазин
По оценкам пострадавших покупателей, ущерб составил более 3 миллионов рублей
Несколько клиентов салона напольных покрытий «Европол» заявили, что стали жертвами обмана: после предоплаты они не получили товар и до сих пор не могут вернуть свои деньги назад. Владельцы магазина уверяют, что не могут рассчитаться с покупателями, потому что неизвестные похитили их офис: вывезли оргтехнику и товар, готовый к отгрузке. При этом учредитель фирмы недавно зарегистрировал новое ООО. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов выслушал обе стороны конфликта и выяснил, как людей рассорила спецоперация.
«Нас несколько месяцев кормили завтраками»
Опрошенные редакцией покупатели заявили, что отправились за стройматериалами в ТВК «Большая Медведица», надеясь на то, что в крупном торговом комплексе их точно не обманут. До недавнего времени там располагался салон напольных покрытий «Европол», многие клиенты которого сегодня совсем нелестно отзываются о его работе.
Надежда Таратынова мечтала постелить в детской комнате пробковый пол. В марте 2022 года она оплатила счет на 296 тысяч рублей. По договору с «Европолом» покрытие должны были привезти в течение 35 дней, но предприниматели, по ее словам, свои обязательства не выполнили.
— Каждый день отговорки: то товар сейчас задерживается, то нет машины, то кто-то заболел, то база сгорела. Всегда вежливо и аккуратно, но каждый день у них какое-то несчастье случалось. Мы каждую неделю приезжали в магазин. Нас несколько месяцев кормили завтраками. Мы написали претензию на возврат средств, но денег не получили до сих пор, — отметила Надежда.
В июле женщина написала заявление в полицию.
Виктор Яценко оплатил в «Европоле» ПВХ-плитку на сумму 196 тысяч рублей еще в октябре 2021 года. При этом мужчина договорился с предпринимателями, что его оплаченный заказ может полежать несколько месяцев на складе, пока в его квартире идут другие ремонтные работы. В марте Виктор попросил организовать доставку, но ни через неделю, ни через месяц ему оплаченную плитку не привезли.
— В разговоре со мной сослались на переоценку товара после начала спецоперации, потом мне заявили, что нужной плитки нет, мне предложили аналог. Аналог тоже не привезли. Потом я узнал у поставщика, что мой товар попросту не был оплачен. Получается, несколько месяцев моими деньгами свободно распоряжались, — пояснил Яценко.
Претензии по возврату средств, по его словам, результата не принесли. Мужчина написал заявление в полицию.
Виктория Гренадёрова надеялась положить качественный паркет в частном доме. Договор с «Европолом» заключили на ИП супруга. Сумму в размере почти 300 тысяч рублей оплатили за два подхода: 50 тысяч перевели на карту, еще 250 тысяч привезли наличными. К назначенному сроку паркет не привезли. В магазине несколько раз ссылались на непредвиденные обстоятельства. Виктория начала подозревать, что ее обманывают.
— Мы заходим на 2Gis и начинаем выяснять, что за продавец продал нам паркет, и находим там массу отзывов: люди пишут, мол, не связывайтесь, это мошенники
После того как Виктория написала заявление в полицию и выступила организатором объединения всех клиентов «Европола», кто считает себя обманутым, фирма вернула ей 130 тысяч рублей (30 тысяч в июне и еще по 50 в июле и в августе). К тому времени в мессенджере WhatsApp уже была создана группа, в которой на сегодня 26 человек объявили себя жертвами мошенничества. Люди подсчитали, что суммарный ущерб от действий менеджеров салона составил более 3 миллионов рублей.
«Товар не оплачен»
На связь с покупателями вышла бывший продавец «Европола» по имени Людмила. В беседе с журналистом НГС женщина пояснила, что проработала менеджером в салоне всего пару месяцев, но когда узнала, как руководство фирмы ведет бизнес, у нее «волосы встали дыбом».
Покупатели получали чек-договоры, оформленные ООО «Формула Успеха». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания была образована в 2019 году. В настоящее время компания проходит ответчиком по арбитражным судам на сумму 831 тысяча рублей. На конец 2021 года выручка компании составила 6,1 миллиона рублей, прибыль — 67 тысяч рублей.
— До начала *** (спецоперации), когда продажи были спокойные, у них была тяжелая ситуация. Они работали, по моим подсчетам, только на аренду, иногда даже в минус. 24 февраля все побежали в магазин. За конец февраля и март выручка составила около 10 миллионов. В большинстве люди приносили наличку. Вот, например, подходит день, нужно отгружать товар. Я звоню поставщику, а он мне говорит, что товар в резерве, но не оплачен. Я понимаю, что люди принесли им кучу денег, а они не оплатили покрытие, — пояснила бывший продавец.
Людмила призналась, что решила уволиться после того, как ей стало понятно, как ведется бизнес. При этом женщина призналась, что с бывшим работодателем у нее возник конфликт — ей не полностью выплатили зарплату (недоплатили 5000 рублей), поэтому она в порыве эмоций нагрубила директору магазина и пригрозила ему «обзвонить всех клиентов».
Магазин похитили
Менеджер салона «Европол» Светлана Леманн в беседе с журналистом НГС призналась, что знает о недовольных покупателях, но поставить людям товар или оформить им возврат денег мешает одно важное обстоятельство.
— 24 августа утром мы пришли на работу, а у нас нет салона. Из магазина у нас вынесли буквально всё: кассу, терминал, выставочные материалы, товар, готовый к отгрузке, офисный стол и компьютер с клиентской базой. Мы сейчас людей даже обзвонить не можем, потому что у нас элементарно нет номеров телефонов, — отметила женщина.
В тот же день руководитель салона Дмитрий Леманн написал заявление в полицию (имеется в распоряжении редакции) о хищении имущества. Он подчеркнул, что неизвестные вывезли из магазина товар на сумму около 500 тысяч рублей, и потребовал возбудить уголовное дело о краже.
Светлана Леманн добавила, что администрация «Большой Медведицы» отказалась поделиться с ними записями с камер наблюдения.
В «Большой Медведице» редакции НГС пояснили, что в настоящее время договор аренды с ООО «Формула успеха» расторгнут по инициативе арендодателя. Представитель компании добавил, что охрана имущества арендаторов в комплексе осуществляется только в вечернее и ночное время, а с 10 до 21 арендатор сам несет ответственность за сохранность своего товара.
— Куда пропал товар по заявлению Леманна, оценят правоохранительные органы. Отметим, что мы также были уведомлены рядом клиентов о несоблюдении договорных обязательств салоном «Европол» перед покупателями, нарушениями сроков поставки, что крайне огорчает нас. То доверие, которое было оказано арендатору при его въезде в ТВК, не оправдалось. Дальнейшей заинтересованности в таком арендаторе у комплекса нет, — говорится в официальном письме компании.
Масштабная провокация?
Обвинения в мошенничестве Светлана Леманн категорически отрицает. Она заявила, что все претензии в адрес «Европола» — результат провокации, которую устроил один конкретный человек. Вероника Талапина — владелец салона сантехники в «Большой Медведице», которая долгое время приятельски общалась со Светланой и Дмитрием до тех пор, пока не заказала у них напольное покрытие.
— Заказ пришелся на начало спецоперации. Поставщик поднял цены, и мы предложили Веронике подождать, пока ценник упадет, либо доплатить хотя бы до оптовой цены и забрать товар. Человек выбрал другой вариант — забрать деньги. Деньги ей были возвращены в 10-дневный срок после написания заявления, — пояснила Леманн.
Позже Талапина, по ее словам, приобрела покрытие в другом салоне на 100 тысяч дороже, чем планировала приобрести в «Европоле». Сумму переплаты она решила взыскать с бывших приятелей.
— Когда поставщик вернул цены в изначальное состояние, она потребовала эти деньги с нас. Она решила, что мы виноваты, и начала агитацию и травлю против нашей компании. Она подговорила нашего бывшего продавца, и та ей предоставила базу наших клиентов. С того момента и началась война, — пояснила Светлана, уверяя, что многие претензии покупателей просто безосновательны: некоторые отказываются принимать оплаченный товар и требуют назад деньги, другие расторгают договоры до окончания срока действия.
Журналист НГС дозвонился до Вероники Талапиной и выслушал её версию развития событий. Женщина пояснила, что 23 февраля оплатила в «Европоле» напольное покрытие в новую квартиру на 270 тысяч рублей. По ее словам, Дмитрий обещал в тот же день оплатить товар у поставщика. В апреле, когда Вероника попросила доставку, ей сказали, что «поставщик пол не отдает в связи с изменением цен», и предложили три варианта: вернуть деньги, подождать, пока цена на нужное ей покрытие опустится, или доплатить сумму, на которую подорожала выбранная позиция.
— Я нашла представителя фабрики напольного покрытия и спросила, почему не отдают мой товар. Представитель сказал мне, что товар не был оплачен. Деньги мне отдали с большими задержками в два этапа. Позже я купила этот же пол в соседнем отделе. Мне выставили счет на 100 тысяч дороже. Юрист посоветовал мне написать претензию, чтобы они компенсировали убытки, которые я понесла в связи с тем, что они надлежащим образом не исполнили по договору свои обязательства. Я им на словах сказала, мол, ребят компенсируйте мне, пожалуйста, 100 тысяч рублей переплаты. В итоге меня обвинили в вымогательстве, — пояснила Талапина.
Обвинения в сговоре с бывшим продавцом «Еропола» и организованной провокации Вероника назвала безосновательными. По ее словам, группа потерпевших в WhatsApp создавалась через призыв объединиться в соцсетях, и недовольные покупатели в количестве 26 человек собирались «по крупицам» в течение полугода.
Бизнес с чистого листа
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем и директором компании «Формула Успеха» значится Петренко Галина Николаевна. Ее полная тезка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ) однажды опубликовала фото с девушкой, похожей на Светлану Леманн, со словами «С днем рождения, доченька».
Светлану и Дмитрия Леманн источник НГС называет супругами, хотя официального подтверждения этой информации редакции найти не удалось. Оба имеют предпринимательский опыт.
В разговоре с журналистом Светлана подтвердила, что ранее носила фамилию Звягинцева и возглавляла компанию по продаже напольного покрытия «Адис». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания была образована в 2018 году, ликвидирована в
В базе исполнительных производств полная тезка Светланы Валерьевны Звягинцевой, родившаяся с ней в один день, значится как злостная неплательщица. Например, за женщиной с 2018 года числятся «взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», кредитные задолженности, неуплата налогов.
Дмитрий Леманн, согласно данным «Контур.Фокуса», ранее носил фамилию Кузьмин: в сервисе у Леманна и Кузьмина один ИНН. Дмитрий Кузьмин ранее являлся одним из учредителей компании «Алди», которая с 2013 года занималась розничной торговлей стройматериалами. Финансовая отчетность компании представлена только по итогам 2013 года: выручка — 3 миллиона, прибыль — 6 тысяч рублей. Компания просуществовала до 2017 года.
В настоящее время Дмитрий Леманн возглавляет новую компанию — «ФОРМУЛАУ», которая была зарегистрирована 1 июня 2022 года. Согласно представленным данным, компания планирует заниматься «торговлей обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах».
Ранее в редакцию НГС пожаловались несколько клиентов салона по производству и установке кухонных гарнитуров. По словам новосибирцев, он собрал с клиентов 2 миллиона рублей и перестал отвечать на звонки.