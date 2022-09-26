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Расследование

Новосибирцы пожаловались на мошенничество в салоне стройматериалов. Его владельцы в ответ заявили: у них украли целый магазин

По оценкам пострадавших покупателей, ущерб составил более 3 миллионов рублей

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В процессе конфликта было написано несколько заявлений в полицию с обеих сторон

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Несколько клиентов салона напольных покрытий «Европол» заявили, что стали жертвами обмана: после предоплаты они не получили товар и до сих пор не могут вернуть свои деньги назад. Владельцы магазина уверяют, что не могут рассчитаться с покупателями, потому что неизвестные похитили их офис: вывезли оргтехнику и товар, готовый к отгрузке. При этом учредитель фирмы недавно зарегистрировал новое ООО. Криминальный журналист НГС Павел Тиунов выслушал обе стороны конфликта и выяснил, как людей рассорила спецоперация.

«Нас несколько месяцев кормили завтраками»


Опрошенные редакцией покупатели заявили, что отправились за стройматериалами в ТВК «Большая Медведица», надеясь на то, что в крупном торговом комплексе их точно не обманут. До недавнего времени там располагался салон напольных покрытий «Европол», многие клиенты которого сегодня совсем нелестно отзываются о его работе.

Надежда Таратынова мечтала постелить в детской комнате пробковый пол. В марте 2022 года она оплатила счет на 296 тысяч рублей. По договору с «Европолом» покрытие должны были привезти в течение 35 дней, но предприниматели, по ее словам, свои обязательства не выполнили.

— Каждый день отговорки: то товар сейчас задерживается, то нет машины, то кто-то заболел, то база сгорела. Всегда вежливо и аккуратно, но каждый день у них какое-то несчастье случалось. Мы каждую неделю приезжали в магазин. Нас несколько месяцев кормили завтраками. Мы написали претензию на возврат средств, но денег не получили до сих пор, — отметила Надежда.

В июле женщина написала заявление в полицию.

Виктор Яценко оплатил в «Европоле» ПВХ-плитку на сумму 196 тысяч рублей еще в октябре 2021 года. При этом мужчина договорился с предпринимателями, что его оплаченный заказ может полежать несколько месяцев на складе, пока в его квартире идут другие ремонтные работы. В марте Виктор попросил организовать доставку, но ни через неделю, ни через месяц ему оплаченную плитку не привезли.

— В разговоре со мной сослались на переоценку товара после начала спецоперации, потом мне заявили, что нужной плитки нет, мне предложили аналог. Аналог тоже не привезли. Потом я узнал у поставщика, что мой товар попросту не был оплачен. Получается, несколько месяцев моими деньгами свободно распоряжались, — пояснил Яценко.

Претензии по возврату средств, по его словам, результата не принесли. Мужчина написал заявление в полицию.

Виктория Гренадёрова надеялась положить качественный паркет в частном доме. Договор с «Европолом» заключили на ИП супруга. Сумму в размере почти 300 тысяч рублей оплатили за два подхода: 50 тысяч перевели на карту, еще 250 тысяч привезли наличными. К назначенному сроку паркет не привезли. В магазине несколько раз ссылались на непредвиденные обстоятельства. Виктория начала подозревать, что ее обманывают.

— Мы заходим на 2Gis и начинаем выяснять, что за продавец продал нам паркет, и находим там массу отзывов: люди пишут, мол, не связывайтесь, это мошенники и т. д., — рассказала женщина.

После того как Виктория написала заявление в полицию и выступила организатором объединения всех клиентов «Европола», кто считает себя обманутым, фирма вернула ей 130 тысяч рублей (30 тысяч в июне и еще по 50 в июле и в августе). К тому времени в мессенджере WhatsApp уже была создана группа, в которой на сегодня 26 человек объявили себя жертвами мошенничества. Люди подсчитали, что суммарный ущерб от действий менеджеров салона составил более 3 миллионов рублей.

«Товар не оплачен»


На связь с покупателями вышла бывший продавец «Европола» по имени Людмила. В беседе с журналистом НГС женщина пояснила, что проработала менеджером в салоне всего пару месяцев, но когда узнала, как руководство фирмы ведет бизнес, у нее «волосы встали дыбом».

Покупатели получали чек-договоры, оформленные ООО «Формула Успеха». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания была образована в 2019 году. В настоящее время компания проходит ответчиком по арбитражным судам на сумму 831 тысяча рублей. На конец 2021 года выручка компании составила 6,1 миллиона рублей, прибыль — 67 тысяч рублей.

— До начала *** (спецоперации), когда продажи были спокойные, у них была тяжелая ситуация. Они работали, по моим подсчетам, только на аренду, иногда даже в минус. 24 февраля все побежали в магазин. За конец февраля и март выручка составила около 10 миллионов. В большинстве люди приносили наличку. Вот, например, подходит день, нужно отгружать товар. Я звоню поставщику, а он мне говорит, что товар в резерве, но не оплачен. Я понимаю, что люди принесли им кучу денег, а они не оплатили покрытие, — пояснила бывший продавец.

Людмила призналась, что решила уволиться после того, как ей стало понятно, как ведется бизнес. При этом женщина призналась, что с бывшим работодателем у нее возник конфликт — ей не полностью выплатили зарплату (недоплатили 5000 рублей), поэтому она в порыве эмоций нагрубила директору магазина и пригрозила ему «обзвонить всех клиентов».

Магазин похитили


Менеджер салона «Европол» Светлана Леманн в беседе с журналистом НГС призналась, что знает о недовольных покупателях, но поставить людям товар или оформить им возврат денег мешает одно важное обстоятельство.

— 24 августа утром мы пришли на работу, а у нас нет салона. Из магазина у нас вынесли буквально всё: кассу, терминал, выставочные материалы, товар, готовый к отгрузке, офисный стол и компьютер с клиентской базой. Мы сейчас людей даже обзвонить не можем, потому что у нас элементарно нет номеров телефонов, — отметила женщина.

В тот же день руководитель салона Дмитрий Леманн написал заявление в полицию (имеется в распоряжении редакции) о хищении имущества. Он подчеркнул, что неизвестные вывезли из магазина товар на сумму около 500 тысяч рублей, и потребовал возбудить уголовное дело о краже.

Так выглядел салон до и после «кражи»

Так выглядел салон до и после «кражи»

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Светлана Леманн добавила, что администрация «Большой Медведицы» отказалась поделиться с ними записями с камер наблюдения.

В «Большой Медведице» редакции НГС пояснили, что в настоящее время договор аренды с ООО «Формула успеха» расторгнут по инициативе арендодателя. Представитель компании добавил, что охрана имущества арендаторов в комплексе осуществляется только в вечернее и ночное время, а с 10 до 21 арендатор сам несет ответственность за сохранность своего товара.

— Куда пропал товар по заявлению Леманна, оценят правоохранительные органы. Отметим, что мы также были уведомлены рядом клиентов о несоблюдении договорных обязательств салоном «Европол» перед покупателями, нарушениями сроков поставки, что крайне огорчает нас. То доверие, которое было оказано арендатору при его въезде в ТВК, не оправдалось. Дальнейшей заинтересованности в таком арендаторе у комплекса нет, — говорится в официальном письме компании.

Масштабная провокация?


Обвинения в мошенничестве Светлана Леманн категорически отрицает. Она заявила, что все претензии в адрес «Европола» — результат провокации, которую устроил один конкретный человек. Вероника Талапина — владелец салона сантехники в «Большой Медведице», которая долгое время приятельски общалась со Светланой и Дмитрием до тех пор, пока не заказала у них напольное покрытие.

— Заказ пришелся на начало спецоперации. Поставщик поднял цены, и мы предложили Веронике подождать, пока ценник упадет, либо доплатить хотя бы до оптовой цены и забрать товар. Человек выбрал другой вариант — забрать деньги. Деньги ей были возвращены в 10-дневный срок после написания заявления, — пояснила Леманн.

Позже Талапина, по ее словам, приобрела покрытие в другом салоне на 100 тысяч дороже, чем планировала приобрести в «Европоле». Сумму переплаты она решила взыскать с бывших приятелей.

— Когда поставщик вернул цены в изначальное состояние, она потребовала эти деньги с нас. Она решила, что мы виноваты, и начала агитацию и травлю против нашей компании. Она подговорила нашего бывшего продавца, и та ей предоставила базу наших клиентов. С того момента и началась война, — пояснила Светлана, уверяя, что многие претензии покупателей просто безосновательны: некоторые отказываются принимать оплаченный товар и требуют назад деньги, другие расторгают договоры до окончания срока действия.

Журналист НГС дозвонился до Вероники Талапиной и выслушал её версию развития событий. Женщина пояснила, что 23 февраля оплатила в «Европоле» напольное покрытие в новую квартиру на 270 тысяч рублей. По ее словам, Дмитрий обещал в тот же день оплатить товар у поставщика. В апреле, когда Вероника попросила доставку, ей сказали, что «поставщик пол не отдает в связи с изменением цен», и предложили три варианта: вернуть деньги, подождать, пока цена на нужное ей покрытие опустится, или доплатить сумму, на которую подорожала выбранная позиция.

Руководство салона уверяет, что волну недовольства спровоцировала одна недовольная клиентка

Руководство салона уверяет, что волну недовольства спровоцировала одна недовольная клиентка

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— Я нашла представителя фабрики напольного покрытия и спросила, почему не отдают мой товар. Представитель сказал мне, что товар не был оплачен. Деньги мне отдали с большими задержками в два этапа. Позже я купила этот же пол в соседнем отделе. Мне выставили счет на 100 тысяч дороже. Юрист посоветовал мне написать претензию, чтобы они компенсировали убытки, которые я понесла в связи с тем, что они надлежащим образом не исполнили по договору свои обязательства. Я им на словах сказала, мол, ребят компенсируйте мне, пожалуйста, 100 тысяч рублей переплаты. В итоге меня обвинили в вымогательстве, — пояснила Талапина.

Обвинения в сговоре с бывшим продавцом «Еропола» и организованной провокации Вероника назвала безосновательными. По ее словам, группа потерпевших в WhatsApp создавалась через призыв объединиться в соцсетях, и недовольные покупатели в количестве 26 человек собирались «по крупицам» в течение полугода.

Бизнес с чистого листа

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем и директором компании «Формула Успеха» значится Петренко Галина Николаевна. Ее полная тезка на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной на территории РФ) однажды опубликовала фото с девушкой, похожей на Светлану Леманн, со словами «С днем рождения, доченька».

Светлану и Дмитрия Леманн источник НГС называет супругами, хотя официального подтверждения этой информации редакции найти не удалось. Оба имеют предпринимательский опыт.

В разговоре с журналистом Светлана подтвердила, что ранее носила фамилию Звягинцева и возглавляла компанию по продаже напольного покрытия «Адис». По данным сервиса «Контур.Фокус», компания была образована в 2018 году, ликвидирована в 2020-м. За это время «Адис» успел побывать ответчиком по нескольким арбитражным делам о неисполнении обязательств по договорам поставки на сумму 921 тысяча рублей, в отношении фирмы также были вынесены исполнительные производства на сумму 1,4 миллиона рублей.

В базе исполнительных производств полная тезка Светланы Валерьевны Звягинцевой, родившаяся с ней в один день, значится как злостная неплательщица. Например, за женщиной с 2018 года числятся «взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», кредитные задолженности, неуплата налогов.

В июне 2022 года была зарегистрирована новая «Формула Успеха»

В июне 2022 года была зарегистрирована новая «Формула Успеха»

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Дмитрий Леманн, согласно данным «Контур.Фокуса», ранее носил фамилию Кузьмин: в сервисе у Леманна и Кузьмина один ИНН. Дмитрий Кузьмин ранее являлся одним из учредителей компании «Алди», которая с 2013 года занималась розничной торговлей стройматериалами. Финансовая отчетность компании представлена только по итогам 2013 года: выручка — 3 миллиона, прибыль — 6 тысяч рублей. Компания просуществовала до 2017 года.

В настоящее время Дмитрий Леманн возглавляет новую компанию — «ФОРМУЛАУ», которая была зарегистрирована 1 июня 2022 года. Согласно представленным данным, компания планирует заниматься «торговлей обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах».

Ранее в редакцию НГС пожаловались несколько клиентов салона по производству и установке кухонных гарнитуров. По словам новосибирцев, он собрал с клиентов 2 миллиона рублей и перестал отвечать на звонки.

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