Новосибирцы пожаловались на мошенничество в салоне стройматериалов. Его владельцы в ответ заявили: у них украли целый магазин

— До начала *** (спецоперации), когда продажи были спокойные, у них была тяжелая ситуация. Они работали, по моим подсчетам, только на аренду, иногда даже в минус. 24 февраля все побежали в магазин. За конец февраля и март выручка составила около 10 миллионов. В большинстве люди приносили наличку. Вот, например, подходит день, нужно отгружать товар. Я звоню поставщику, а он мне говорит, что товар в резерве, но не оплачен. Я понимаю, что люди принесли им кучу денег, а они не оплатили покрытие, — пояснила бывший продавец.



Людмила призналась, что решила уволиться после того, как ей стало понятно, как ведется бизнес. При этом женщина призналась, что с бывшим работодателем у нее возник конфликт — ей не полностью выплатили зарплату (недоплатили 5000 рублей), поэтому она в порыве эмоций нагрубила директору магазина и пригрозила ему «обзвонить всех клиентов».



Магазин похитили



Менеджер салона «Европол» Светлана Леманн в беседе с журналистом НГС призналась, что знает о недовольных покупателях, но поставить людям товар или оформить им возврат денег мешает одно важное обстоятельство.

