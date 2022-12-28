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Назначен новый руководитель новосибирского завода «Сиблитмаш»

Бывший директор предприятия ушел из жизни 15 декабря

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Должность заняла дочь бывшего руководителя

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Новосибирское ООО «Сиблитмаш» после смерти руководителя предприятия Анатолия Масалова возглавила его дочь Лариса Шашукова. Это следует из данных сервиса Rusprofile.ru.

До назначения Лариса Шашукова занимала пост заместителя генерального директора предприятия по экономике и финансам. Она также была депутатом Законодательного собрания Новосибирской области в шестом созыве (2015–2020 годы).

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Сиблитмаш» было образовано в 2021 году. В настоящее время директором является Лариса Анатольевна Шашукова. По итогам 2021 года предприятие зафиксировало выручку на уровне 1,2 миллиарда рублей, прибыль — 19,4 миллиона рублей. Численность сотрудников — 359 человек.

Напомним, бывший директор завода Анатолий Масалов ушел из жизни 15 декабря. Он руководил предприятием с 1990 года.

НовосибирскНовый директорСиблитмаш
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