Гендиректор завода «Сиблитмаш» скончался в Новосибирске

В Новосибирске на 70-м году жизни скончался генеральный директор завода «Сиблитмаш» Анатолий Масалов. Как сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, руководитель предприятия ушел из жизни 15 декабря.
— Сложно выразить словами горечь потери. Уход из жизни Анатолия Карповича — тяжелая утрата для всех нас: города, машиностроительной отрасли, коллектива завода «Сиблитмаш», — приводятся в сообщении слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя.
Причины смерти генерального директора ООО «Сиблитмаш» не указаны. Анатолий Масалов родился в 1953 году. В сообщении указано, что вся трудовая жизнь руководителя завода связана с предприятием. Работу на заводе начинал как ученик фрезеровщика, после был начальником технологического бюро, начальником механического цеха, председателем профкома, секретарем парткома и заместителем директора завода. В 1990 году Анатолий Масалов возглавил предприятие.
Кроме завода, Анатолий Масалов возглавлял Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий, являлся членом совета научно-технической ассоциации литейщиков России и членом координационного совета по промышленности при областной администрации. Выступал заместителем председателя Российской ассоциации литейщиков.
— Для меня Анатолий Карпович навсегда останется одним из самых авторитетных и ярких руководителей предприятий Новосибирска, человеком дела и слова, преданным своей цели, исключительно порядочным и честным профессионалом, — приводятся слова мэра Новосибирска Анатолия Локтя. — Светлая память об Анатолии Карловиче навсегда останется в наших сердцах. Сил и выдержки семье в этот тяжелый час.
В начале декабря в Новосибирске умер главный редактор «Радио 54», 47-летний Анатолий Сивохин. Он работал на телеканале «ОТС» с 2012 года.