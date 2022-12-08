В Новосибирске умер главный редактор «Радио 54» — ему было 47 лет

— Анатолий Николаевич провел большую работу над ребрендингом этой радиостанции, переименовал ее в «Радио 54», собрал команду. После ребрендинга радиостанция вошла в топ-5 лучших радиостанций Новосибирской области. Анатолий Николаевич безусловно был высочайшим профессионалом и знал все нюансы своего дела, так как прошел все этапы, начиная от ведущего и звукорежиссера и заканчивая главным редактором. Для нас невосполнимая потеря и утрата, — рассказал НГС генеральный директор ГУП «ОТС» Сергей Эклер.