В Новосибирске умер главный редактор «Радио 54» — ему было 47 лет

В Новосибирске умер главный редактор «Радио 54», 47-летний Анатолий Сивохин.
— К сожалению, пишу по крайне скорбному поводу. Сегодня вечером скоропостижно скончался наш друг и коллега, главный редактор «Радио 54» Анатолий Сивохин. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память, — сообщил в соцсетях руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО Сергей Нешумов.
Как уточнил Сергей Нешумов, явных проблем со здоровьем у главного редактора «Радио 54» не было.
Как рассказали в эфире «Радио 54» от 7 мая 2019 года, Анатолий Сивохин с самого студенчества работал на радио. Творческую карьеру главный редактор начинал в Республике Кыргызстан.
Анатолий Сивохин, как рассказал генеральный директор ГУП «ОТС», начал работать на телеканале «ОТС» в 2012 году и работал программным директором и занимался программированием. В 2014 году возглавил радио «Слово».
— Анатолий Николаевич провел большую работу над ребрендингом этой радиостанции, переименовал ее в «Радио 54», собрал команду. После ребрендинга радиостанция вошла в топ-5 лучших радиостанций Новосибирской области. Анатолий Николаевич безусловно был высочайшим профессионалом и знал все нюансы своего дела, так как прошел все этапы, начиная от ведущего и звукорежиссера и заканчивая главным редактором. Для нас невосполнимая потеря и утрата, — рассказал НГС генеральный директор ГУП «ОТС» Сергей Эклер.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким.
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