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Тема дняУмер известный актер, игравший Городовичка
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В Новосибирске умер Владимир Казанцев — актер, игравший Городовичка

Причины смерти пока не называются

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Владимир Казанцев хорошо известен новосибирцам

Владимир Казанцев хорошо известен новосибирцам

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В Новосибирске умер Владимир Казанцев, игравший Городовичка

В Новосибирске сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти Владимира Казанцева. Актер долгое время играл в театре «Старый дом» и «Первом театре», а на Дне города выступал Городовичком.

О смерти актера в редакцию сообщили несколько его знакомых. Причину они не смогли назвать. Также информация о кончине актера появилась в его личных аккаунтах в соцсетях.

— Мы только сами сейчас узнали, — рассказали корреспонденту НГС в Доме актера. — Информация будет только завтра о прощании.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Владимира Казанцева.

В начале ноября в Новосибирске ушел из жизни Александр Николаевич Кулаков — архитектор, реставратор, член Союза Дизайнеров России, директор Центра по сохранению объектов культурного наследия НГУАДИ имени А. Д. Крячкова.

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Новосибирскактерсмерть
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