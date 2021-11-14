В Новосибирске умер Владимир Казанцев — актер, игравший Городовичка

В Новосибирске умер Владимир Казанцев, игравший Городовичка
В Новосибирске сегодня, 14 ноября, стало известно о смерти Владимира Казанцева. Актер долгое время играл в театре «Старый дом» и «Первом театре», а на Дне города выступал Городовичком.
О смерти актера в редакцию сообщили несколько его знакомых. Причину они не смогли назвать. Также информация о кончине актера появилась в его личных аккаунтах в соцсетях.
— Мы только сами сейчас узнали, — рассказали корреспонденту НГС в Доме актера. — Информация будет только завтра о прощании.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Владимира Казанцева.
В начале ноября в Новосибирске ушел из жизни Александр Николаевич Кулаков — архитектор, реставратор, член Союза Дизайнеров России, директор Центра по сохранению объектов культурного наследия НГУАДИ имени