В Новосибирске умер архитектор Александр Кулаков — он реставрировал НОВАТ

Реставратор НОВАТа Александр Кулаков ушел из жизни в Новосибирске
В Новосибирске ушел из жизни Александр Николаевич Кулаков — архитектор, реставратор, член Союза Дизайнеров России, директор Центра по сохранению объектов культурного наследия НГУАДИ имени А. Д. Крячкова. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.
— Александр Николаевич посвятил жизнь сохранению объектов культурного наследия. За годы профессиональной деятельности выполнил научно-исследовательские и проектные работы по сохранению и воссозданию многих значимых объектов культурного наследия, — говорится в сообщении.
Александр Кулаков участвовал в реставрации здания Новосибирского театра оперы и балета, «Делового дома», Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Дворца культуры имени Горького, здания Главпочтампта и «Дома Аэрофлота».
Прощание с архитектором состоится 5 ноября в новосибирском крематории.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Александра Николаевича.