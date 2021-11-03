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В Новосибирске умер архитектор Александр Кулаков — он реставрировал НОВАТ

Информация появилась на сайте архитектурного университета

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Александр Кулаков был членом Союза Дизайнеров России

Александр Кулаков был членом Союза Дизайнеров России

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Реставратор НОВАТа Александр Кулаков ушел из жизни в Новосибирске

В Новосибирске ушел из жизни Александр Николаевич Кулаков — архитектор, реставратор, член Союза Дизайнеров России, директор Центра по сохранению объектов культурного наследия НГУАДИ имени А. Д. Крячкова. Информация об этом появилась на сайте учебного заведения.

— Александр Николаевич посвятил жизнь сохранению объектов культурного наследия. За годы профессиональной деятельности выполнил научно-исследовательские и проектные работы по сохранению и воссозданию многих значимых объектов культурного наследия, — говорится в сообщении.

Александр Кулаков участвовал в реставрации здания Новосибирского театра оперы и балета, «Делового дома», Церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Дворца культуры имени Горького, здания Главпочтампта и «Дома Аэрофлота».

Прощание с архитектором состоится 5 ноября в новосибирском крематории.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Александра Николаевича.

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