«Сука, у тебя всё получится». Чему и как учит в «Like Центре» желающих разбогатеть миллиардер Аяз Шабутдинов

Он правда из Куеды?

Аязу Шабутдинову 31 год. Он родился в Ижевске, но потом семья переехала в небольшой поселок Куеда на юге Пермского края. Там парень жил до окончания девятого класса.

— Я не преподавала у Аяза, но помню, что он учился хорошо, окончил девять классов с отличием, — рассказала 59.RU директор куединской школы № 1 Факира Санникова. — Он был неординарным, активным мальчиком.

Учителя вспоминают, что Аяз выделялся на фоне других ребят. Например, в восьмом классе покрасил волосы. Какой цвет он выбрал, педагоги уже не помнят, но говорят, что это был смелый поступок.