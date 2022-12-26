«Сука, у тебя всё получится». Чему и как учит в «Like Центре» желающих разбогатеть миллиардер Аяз Шабутдинов

Совсем молодой, а уже миллиардер. Выросший в прикамском поселке Куеда бизнесмен Аяз Шабутдинов смотрит на нас с баннеров в соцсетях, предлагает пройти у него обучение и разбогатеть. В интернете Аяза называют то гением предпринимательства, то инфоцыганом. Кто же он на самом деле? На чьи деньги Шабутдинов создал сеть кофеен Coffee Like и образовательную компанию «Like Центр»? Стоят ли за ним богатые родственники? Чему он учит на своих курсах? Наши пермские коллеги из 59.RU постарались найти ответы на все эти вопросы.
Он правда из Куеды?
Аязу Шабутдинову 31 год. Он родился в Ижевске, но потом семья переехала в небольшой поселок Куеда на юге Пермского края. Там парень жил до окончания девятого класса.
— Я не преподавала у Аяза, но помню, что он учился хорошо, окончил девять классов с отличием, — рассказала 59.RU директор куединской школы
Учителя вспоминают, что Аяз выделялся на фоне других ребят. Например, в восьмом классе покрасил волосы. Какой цвет он выбрал, педагоги уже не помнят, но говорят, что это был смелый поступок.
— Это сейчас ребята красятся как захотят, экспериментируют со своей внешностью. Тогда такого не было, это было очень нетипично, — поделились одна из учительниц.
По словам директора Факиры Санниковой, Аяз и сейчас бывает в Куеде. Он приезжает в гости к родителям, а еще выступает в родной школе — рассказывает детям о себе и своем пути. А еще Шабутдинов создал благотворительный фонд «Старший брат», у которого есть стипендиальный проект для учеников куединской школы: ребята пишут проекты, и авторы самых интересных получают деньги на их реализацию.
— Идея программы «Старший брат» очень простая. Учащиеся получают от меня стипендию в размере 8000 рублей в месяц на человека, а также материалы и дополнительное обучение по управлению проектами, развитию социальных проектов, постановке и достижению целей по жизни, работают с наставниками, — объясняет Аяз на своем сайте. — Но это еще не всё. Им помогает не какой-то далекий богатый мужик, а такой же, как они, человек, который тоже учился однажды в этой школе, достиг успеха в жизни и теперь вернулся, чтобы помочь новому поколению.
Получив аттестат с отличием, Аяз уехал обратно в Ижевск, чтобы поступить там в
После окончания школы Шабутдинов стал студентом Удмуртского государственного университета. Его специальность — «государственное и муниципальное управление».
В Ижевске Аяз начал увлекаться КВН. «Чтобы иметь друзей в новом городе, я начал играть в КВН», — признается парень в своем блоге во «ВКонтакте».
В студенческие годы Шабутдинов вошел в состав команды «Сборная Ижевска» и даже стал президентом и редактором университетской лиги КВН.
— Мы стали Вице-Чемпионами в официальной лиге «АМиК» (это творческое объединение, которое организует юмористические игры, его название расшифровывается как «Александр Масляков и компания». — Прим. авт.).
Проиграли тогда никому неизвестному Азамату Мусагалиеву, — рассказывает Аяз в блоге. — Они заняли первое место, мы второе. Их взяли в Премьер-лигу. Нас — нет. Сейчас Азамат — суперзвезда. Стал чемпионом высшей лиги КВН. Ну а сейчас вы все наверняка смеетесь с его шуток в Comedy, на ТВ и на ютюбе. Потом мы взяли второе место на Кубке Лиги Москвы и Подмосковья. В ней в свое время играли Гудков ([команда] «Федор Двинятин»), Ваня Абрамов ([команда] «Парапапарам») и другие звезды, которых люди сейчас ежедневно видят в телеке или на ютюбе.
Несмотря на успех, Шабутдинов решил оставить КВН. Причина такого решения — деньги, вернее их отсутствие.
— КВН — самое неблагодарное дело. Это как профессия учителя. Тебе это нравится самому (твое призвание), поэтому система тебя юзает и мало платит, — считает герой. — В КВН еще хуже: ты сам платишь. За каждую игру в «АМиКе» надо платить взнос. Это как если бы учителя в школе платили, чтобы преподавать. Учитель — призвание. КВНщик — тем более. Поэтому большинство артистов бедные.
Аяз вспоминает, что во времена КВН денег было настолько мало, что в поездках на игры он и другие ребята из «Сборной Ижевска» снимали однушку на четверых, ездили в плацкарте даже в жару и занимали деньги на обратные билеты. Жить так дальше Аяз не хотел, поэтому начал свой путь в бизнесе.
Начинал с торговли лесом и сам мыл унитазы в хостеле
Первый бизнес Аяза (не считая подработки в качестве ведущего мероприятий) был связан с лесом. Об этом способе заработка парню рассказал его друг.
— Что за схема с лесом? Граждане РФ могут получить до 150 кубов леса. Бесплатно. Оплатив лишь пошлину, — объясняет Аяз в блоге. — Люди об этом не знают. А мой друг Саня Аверин вымутил это. Отработал сезон. Рассказал мне и помог повторить на всех этапах — от выбора делянки до поиска бригады. Эта тема с лесом для одних — крутая возможность получить лес, для других — заработать на его вырубке.
В 20 лет Аяз договорился в университете о свободном посещении лекций и поехал в Куеду — помогать отцу с его производством лимонада.
— Чем отличается сейчас наш лимонад от других лимонадов? Тем, что он готовится на натуральном сиропе. У нас на заводе женщина работает 35 лет. Она 35 лет сама варит наш настоящий, натуральный сироп, — рассказывает молодой человек в архивном телесюжете. На плашке снизу подписано — «Аяз Шабутдинов, директор по развитию Куединского пивоконсервного завода».
В одном из видео на своем YouTube-канале Аяз показывает тот самый цех, где производили лимонад. Это скромное помещение с советским вайбом и стенами с местами облупившейся краской. «Полуручное производство», — говорит Аяз, показывая, как бутылки с лимонадом вручную доставляли от одной установки к другой — автоматических конвейеров тут нет.
— Работа ради работы. В среднем 80 тысяч прибыли в месяц, — говорит в ролике о доходности производства (теперь оно закрыто) его владелец, отец Аяза Рифат Шабутдинов.
Шабутдинов-младший утверждает, что за год увеличил выручку завода с 300 тысяч до 1,2 миллиона в месяц и помог ему из убыточного стать прибыльным. Занимаясь лимонадом, Аяз ездил в Екатеринбург, чтобы учиться у другого предпринимателя (было и обучение у бизнес-тренеров, например, на курсе от «Идеи до бизнеса» у Василия Алексеева — его мы еще упомянем), работающего в этой сфере, останавливался в хостелах и понял, что это прибыльная ниша.
Летом Аяз решил открыть хостел в районе УдГУ в Ижевске в расчете на то, что сможет заработать на выпускниках, приехавших поступать в вуз. Это был тот самый бизнес с минимальными вложениями — Аяз и его друг Саша, с которым они совсем недавно зарабатывали на лесе, имели только 100 тысяч рублей для старта.
Партнеры арендовали квартиру, своими руками сколотили двухъярусные кровати, купили минимум необходимой утвари, приняли от подруги в подарок старую стиралку и открылись. «Сами мыли унитазы, окна, застилали кровати, спали с телефоном в руке», — говорит о том периоде сегодняшний миллиардер.
Аяз вспоминает, что сразу нанял ассистента за 10 тысяч, а сам занялся продажами — поиском клиентов. Целью молодого бизнесмена было сделать так, чтобы хостел никогда не пустовал и регулярно приносил деньги.
— Без продаж не будет ничего. Продавал с утра до вечера. К нам на 3 месяца заселилась строительная компания из Перми, сняв весь хостел. Это успех! Мы начали открывать второй хостел! На меня вышли инвесторы. И этот день изменил всё, — вспоминает парень в блоге.
С инвесторами Аяз познакомился на обучении у бизнес-тренера Василия Алексеева. Взамен на
— Было страшно. Но я подумал, что лучше я ошибусь и получу этот опыт, пока мне 20 лет, чем столкнусь с тем же в 30 или 40. Поэтому я рискнул, — рассказывает парень. — <...> Получилось, что еще вчера я мыл окна в хостеле, а завтра в мой проект инвестируют 10 миллионов рублей.
Со временем сеть, названная Like Hostel, распространилась на всю Россию и даже страны СНГ. Сейчас в ней насчитывается больше 50 хостелов.
В 2013 году появился проект Coffee Like. Аяз подумывал о новом бизнесе, но не мог определиться с нишей. Чтобы сделать выбор, открыл опрос у себя во «ВКонтакте», и подписчики проголосовали за павильоны по продаже кофе. Точки открывали не в Москве, где конкуренция была безумной, а в регионах, где в этой сфере было относительно свободно.
Сначала Аяз сам открывал мини-кофейни одну за другой, но вскоре упаковал всё во франшизу и стал торговать ей. Сеть быстро разрослась. По словам Аяза, на момент продажи в 2018 году в ней было более четырехсот точек, сумма сделки составила 200 миллионов рублей. После продажи Coffee Like продолжила развиваться. По данным сообщества сети во «ВКонтакте», сейчас в ней насчитывается более 900 кофе-баров.
Были у Аяза и другие проекты — туристические агентства, барбершопы, пиццерии, языковые школы, доставка лапши и так далее. В интервью YouTube-блогеру Александру Соколовскому Шабутдинов говорил, что почти все они были прибыльными, но в конце концов он решил сконцентрироваться на одном деле и продал или закрыл многие направления. Центральный проект Аяза сейчас — «Like Центр», предлагающий бизнес-образование.
На чьи деньги развивался Аяз и правда ли, что он миллиардер?
По словам Аяза, он вырос в небогатой семье и жил в условиях, далеких от шикарных.
— До 15 лет я жил в доме, в котором не было пола. Вместо пола земля и росли грибы, — рассказывает бизнесмен в блоге. — Моешься раз в неделю в бане у бабушки. Потом батя построил и нам баню. Каждый день — дрова, кочегарка, уголь.
О бизнесе отца и о том, финансировал ли он его, Аяз рассказывает в видео на YouTube. Он говорит, что никогда не скрывал, что его родители предприниматели.
— Мои родители хоть и занимаются бизнесом и являются предпринимателями, зарабатывают совсем немного денег, — заявил Шабутдинов. — Они относятся к тому типу предприятий, которые считаются микропредприятиями или малыми предприятиями. Я помню, как однажды мой отец брал в долг 30 тысяч рублей у моего хорошего друга Александра Аверина (того самого, с которым Аяз зарабатывал на лесе. — Прим. авт.).
По словам Аяза, предприятие его отца Рифата Шабутдинова, производившее лимонад, в лучшие времена получало выручки меньше, чем один кофе-бар. Были и другие компании, занимавшиеся ремонтом бытовой техники, изданием газеты «Куединский маяк», торговлей продуктами через розничный магазин, но все они также не приносили значительной прибыли и сейчас закрыты. Еще одно ООО, главным видом деятельности которого числится производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей, якобы так и не начало работу.
Мы воспользовались сервисом по проверке контрагентов rusprofile, чтобы выяснить, сколько на самом деле зарабатывали предприятия отца Аяза. По данным rusprofile, максимальную прибыль компании, которыми руководил Рифат Шабутдинов, получили в 2015 году. Тогда они суммарно заработали 314 тысяч рублей.
Также Рифат Шабутдинов вместе с женой Альфией и старшим сыном Булатом является соучредителем ООО «Имидж (основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков, но есть и другие — всего 20). Оно показало максимальную чистую прибыль в
Финансовой отчетности ИП, зарегистрированного на Шабутдинова-старшего, в rusprofile нет, но там есть данные о госзакупках, в которых он участвовал. В 2011–2014 годах отец Аяза поставил государственным органам бумагу на общую сумму чуть более 65 тысяч рублей.
Мать Аяза Альфия Шабутдинова и брат Булат Шабутдинов не имеют действующего бизнеса, кроме долей в ООО «Имидж». Судя по официальной финансовой отчетности, семья действительно не могла предоставить Аязу существенный стартовый капитал. В куединской школе
Сам Аяз числится в rusprofile учредителем двух компаний — ООО «Лайк Центр» (83,1%) и ООО «Нэймс-Екатеринбург» (85,3%). Первая занимается разработкой программного обеспечения, а вторая — консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем еще 41 компании, часть из которых уже ликвидирована, он был ранее.
«Like Центр» — учредитель ООО УК «Нэймс» (это сеть коворкингов для предпринимателей в разных городах России) и АНО «Центр развития предпринимательства+», через которое проходит образовательная деятельность. Правда, как действующий учредитель ЦРП «Like Центр» фигурирует только на своем официальном сайте. В rusprofile указано, что компания перестала владеть долей в 2021 году.
Кроме того, у Аяза Шабутдинова есть ИП, основной вид деятельности которого — дополнительное образование детей и взрослых. Финансовой отчетности ИП в rusprofile нет, «Лайк Центр» в
Дочерняя «Like Центру» организация «Центр развития предпринимательства+» задекларировала прибыль в 349 миллионов, а УК «Нэймс» — убыток в 122 миллиона.
Таким образом, общая прибыль четырех компаний, связанных с Шабутдиновым, составила 433,1 миллиона рублей — кажется, вполне достаточно, чтобы стать миллиардером.
Шабутдинов — инфоцыган?
«Like Центр» — это технологическая образовательная компания для предпринимателей, существующая с 2015 года. На сайте Like Центра сказано, что обучение в нем подойдет тем, кто хочет запустить бизнес и не знает с чего начать или намерен масштабировать уже имеющееся дело и выйти на доход от миллиона рублей в месяц. По статистике центра, в его мероприятиях и курсах уже приняли участие 7 миллионов человек.
В своем блоге Аяз постоянно пишет, что ничего не добился бы в бизнесе, не будь у него наставников — друга Саши, научившего зарабатывать на лесе, бизнес-тренеров, инвесторов, которые делились опытом, и так далее. По мнению Аяза, бизнесу, как и любому другому делу, нужно учиться, а значит, нужны учителя. В этом качестве он предлагает себя и своих коллег из «Like Центра», которые смогли создать собственный успешный бизнес, поняли, что для этого нужно, и готовы делиться фишками и лайфхаками.
У «Like Центра» есть как бесплатные, так и платные услуги за сотни тысяч рублей. Бесплатно можно стать зрителем онлайн-мастер-класса, вебинара на какую-то узкую тему (например, запуск бизнеса по продаже товаров на маркетплейсах, выбор прибыльной ниши) или трехдневного интенсива «Концентрат», где рассматривают целый список тем.
В связи с «Like Центром» Аяза нередко называют инфоцыганом (такой термин применяют к людям, которые учат других, сами не разбираясь в предмете, и продают курсы, которые не имеют в своей основе научных данных или широкого практического опыта). Так, Шабутдинов — один из героев ролика «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы», вышедшего год назад на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
В видео Собчак о деятельности Шабутдинова высказывается блогер, автор YouTube-канала о бизнесе «Ассенизатор», бывший депутат Мосгордумы Андрей Ковалев.
— Есть такие хитренькие ребятишки уже с гнилой душой. Вот они туда приходят (на бизнес-курсы. — Прим. авт.) поучиться бизнесу и говорят: «А что мне учиться бизнесу? Надо идти этих лохов учить». И они быстренько понимают, что это выгоднее. Ну не умеют они заниматься бизнесом, — рассуждает в ролике Собчак Андрей Ковалев. — Например, Аяз Шабутдинов показывает: «Я открыл мебельную фабрику MODERNIST, мы продали стульев на 45 миллионов рублей». И там три чувака в каком-то маленьком помещении шкуркой трут кромку. У меня в
Еще более жестко по Аязу и его деятельности Ковалев проходится на своих страницах в соцсетях. Там блогер называет Шабутдинова аферистом и мошенником, а «Like Центр» обвиняет в отсутствии лицензии Рособрнадзора. Правда, информация из этих постов оказалась неправдой. У юрлица Like Центра — автономной некоммерческой организации «Центр развития предпринимательства+» (ЦРП) — есть лицензия Департамента образования Москвы. Кроме того, в Савеловском суде Москвы Шабутдинов доказал, что информация из постов была недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Арбитражный суд Москвы оставил решение в силе.
В одном из видео на своем YouTube-канале Аяз подтвердил, что задержка поставок мебели клиентам действительно была. Она возникла из-за того, что компания получила слишком много заказов. Чтобы справиться с объемами, MODERNIST пришлось искать подрядчиков, которые смогут сделать мебель за них, но эти компании не справились с задачей — товары пришли бракованными. Чтобы справиться с возникшей проблемой и выполнить обязательства перед клиентами, понадобилось время, но в итоге выход нашли — MODERNIST купил завод в Краснодарском крае и оборудование для него.
Негативные высказывания об Аязе и качестве образования в «Like Центре» есть и на сайтах с отзывами. Процитируем несколько публикаций с ресурса otzovik.com.
— Аяз скопировал всю систему с «Бизнес Молодости» (эта компания тоже занималась обучением предпринимателей. — Прим. авт.), рассказывает очевидные вещи: про нишу, цели, лендинг, рекламу, конверсию
— Столкнулись с данным местом. Впечатление шокирующее! Ничего общего с бизнес-школой! Люди, которые там «преподают», не понимают, что в каждом бизнесе есть нюансы. Для них бизнес — сайт, настройка рекламы, красивый офис и народ, который будет инвестировать в твои идеи. Эта школа вбивает в головы людям, что они достойны большего, что их окружение не будет разделять их успех, что вокруг лишь зависть. Всячески пытаются влезть с руками и ногами в жизнь, чтобы продолжить вытягивать деньги. Атмосфера на занятиях странная. Танцы, обнимашки, аплодисменты. Находясь там, слушая их музыку, слова, как-то становится легко на душе, появляется какой-то стимул к росту. Но стоит только не пообщаться с людьми с данного места недельку, понимаешь, что [был] словно в дыму, мысли путаются, и реально понимаешь, что все их слова и возвышение тебя — это бред и психологическое, хотя даже, может быть, магическое влияние! Бегите со всех ног с этих занятий! Такие школы надо проверять и закрывать!
Также люди жалуются на проблемы с организацией, говорят, что разочаровались в содержании курсов и даже судились с «Like Центром», чтобы вернуть потраченные на обучение деньги.
На сайте Пресненского районного суда Москвы (в этом районе зарегистрировано АНО «Центр развития предпринимательства+») нам удалось найти шесть дел. Все истцы требовали, чтобы «Like Центр» вернул им средства, потраченные на обучение. Часть из них заявили, что образовательная программа не соответствовала заявленным обещаниям, часть — по разным причинам не смогли начать учиться в оговоренный срок. Четыре иска суд отклонил, а требования двух — удовлетворил.
Немало в Сети и положительных отзывов об обучении у Аяза. С восторгом о нем высказываются и пермские студенты, с которыми нам удалось пообщаться.
— Я вообще люблю и уважаю Аяза. Мне понятно и заходит всё. <...> Самый кайф — это то, что сложные бизнес-термины изложены простым языком. Ну невозможно не понять. То есть нет никаких заморочек. Всё ясно, доступно, главное — не ссать и делать. Слушать, что говорят тебе опытные и успешные ребята, и делать, — говорит пермячка Елена, которая, учась у Аяза, открыла бизнес по продаже корейской косметики.
По словам девушки, на курсах Аяза «сплошная польза», а атмосфера на обучении располагает к росту.
— [На обучении] всегда что-то осознаешь, взрослеешь в плане предпринимательства, становишься увереннее и смелее, — делится Елена. — Там атмосфера такая, что все свои, все рады за тебя, все полны энергии, даже если формат онлайн. Такие все ребята легкие, веселые, что просто хочется пойти и перед всеми выступить, рассказать свои идеи. Про Аяза много чего говорят: инфоцыган и так далее. Я так не считала и не считаю. По-моему, он уже всем всё доказал. Его имя — бренд.
Пермячка Мария Мухачева пришла учиться к Аязу, чтобы развить свое сообщество «Мамино право» во «ВКонтакте». В нем Мария и ее супруг предлагают семьям помощь в получении путевок в садик, если этот процесс затягивается, консультируют по вопросам оформления пособий и помогают женщинам в разводе добиться алиментов.
Мария говорит, что несколько раз училась у Шабутдинова, когда в Перми работало отделение Like Центра. Тогда начинающие и будущие предприниматели собирались в зале, а Аяз выступал перед ними по видеосвязи.
— Нас делили на команды по 10 человек. Мы были на созвоне, общались в чатах, выполняли домашние задания, прорабатывали гипотезы, считали, будет ли выгодным тот или иной бизнес, — объясняет 59.RU Мария.
Эта командная работа была очень важна для пермячки. И от Аяза, и от единомышленников она получала заряд мотивации.
— Самым ценным для меня было осознание, что дело во мне и что, если я захочу, тогда, в принципе, преград нет, — признается собеседница. — Вся эта информация есть в свободном доступе, просто в «Like Центре» она дается концентрированно, без воды. «Лайк» — это не волшебная таблетка. Когда ты приходишь, сразу не становишься миллионером. Там дают инструменты, используя которые ты можешь развиваться.
Мария говорит, что благодаря обучению в «Like Центре» смогла увеличить число регионов России, в которых она работает, с двадцати до почти шестидесяти, а ее доход вырос в 9 раз. Сейчас показатели упали, потому что из-за появления младенца на бизнес остается меньше времени, но женщина всё равно очень благодарна «Like Центру».
Чему и как учат в «Like Центре»?
Так как отзывы о работе «Like Центра» противоречивы, мы решили сами поучиться у Аяза и составить собственное впечатление о его продуктах. Для более объективной оценки записались сразу на два события — мастер-класс по заработку на Wildberries длиной в пару часов и трехдневный «Концентрат».
Регистрация на бесплатное обучение оказалась несложной — нужно было всего лишь кликнуть по рекламе в соцсетях (она может начинаться с «девчонки, вам не надоело просить у мужа на свои хотелки?», «сделаю из девушки 32 лет миллионера» или «как ты собираешься быть счастливым в 35 с зарплатой 30–50 тысяч»?), вписать свои контакты в форму, открывшуюся по ссылке, и ждать ссылку на трансляцию на электронную почту или в СМС. Если подписаться на каналы «Like Центра» в Telegram, оповещения можно получать и там.
Мастер-класс и «Концентрат» оказались во многом похожи, просто занимали разное количество времени. На них Аяз рассказывал о себе и своих достижениях, для большей убедительности добавляя «блин, этого парня точно нужно послушать». Говорил о нишах, в которых можно заработать. Помимо Wildberries речь шла о салонах красоты, магазинах одежды, блогерстве и продюсировании, женских клубах, вокальных школах, участии в тендерах на госзакупках и других площадках, производстве пастилы на дому, услугах по поиску клиентов для бизнеса.
В обоих мероприятиях Аяз был во многом мотивационным тренером. Он говорил, что построить успешный бизнес может каждый — для этого не обязательно иметь специальные знания, большой стартовый капитал или жить в большом городе.
Шабутдинов на своем примере — простого парня из Куеды — показывал, что всё возможно, и утверждал, что попробовать себя в бизнесе должен каждый, а если не получится, останется как минимум бесценный опыт. Не знаю, как это работает, но уровень уверенности в себе и своих силах во время выступления Аяза действительно рос, несмотря на то, что целью участия в мастер-классе и «Концентрате» было не открытие бизнеса, а написание этого текста.
В качестве доказательства своих слов Аяз приглашал в студию (она, кстати, выглядела очень технологично и дорого) тех, кто учился у него и смог добиться успеха. Среди них были жители деревень, мамы в декрете, люди, до этого, по их словам, пропадавшие на двух работах, и даже бывший порноактер. Все они при помощи Аяза смогли найти прибыльную нишу и раскрутиться с ней, а теперь работают в его «Like Центре» тренерами и помогают начинающим.
Почти во всех случаях презентация спикеров начиналась с жуткой картины прошлого — бедной жизни с долгами, кредитами, мешающей жить работой, а заканчивалась благодарностями Аязу и фото с шикарного отдыха или на фоне дорогих машин, которые они смогли позволить себе благодаря обучению у него. Один из выступающих, Тимур Кулиев, даже заявил о том, что смог выкарабкаться из депрессии после смерти дочери благодаря учебе у Шабутдинова и бизнесу.
— Я абсолютно не знал, куда мне идти дальше. <...> В мае 2021 года я попал на какой-то вебинар «Like Центра». По-моему, это был «Концентрат», кстати. Сказать, что это было как нельзя кстати, — вообще ничего не сказать, — поделился впечатлениями Тимур. — Я как будто взял и вдохнул полной грудью. Я понял, я увидел людей, которые кайфуют от своего бизнеса. Я увидел Аяза, который говорит: «Сука, у тебя всё получится, просто повтори эти простые действия». <...> Помните фильм «Форест Гамп?» Я просто взял и побежал [как его герой], я вообще не могу остановиться.
И основные спикеры, и выпускники «Like Центра», которые снялись в коротких роликах (ими заполняли паузы между основными частями мероприятий), рассказывали, какую сумму они «смогли сделать» благодаря учебе. В каких-то случаях герои объясняли, о чем идет речь — о выручке (то есть обороте предприятия) или о чистой прибыли (доходе за вычетом всех затрат), в каких-то этот момент не комментировали. В результате оценить успешность бизнеса было сложно.
Выступающие рассказывали, как привлечь клиентов, и упоминали разные способы продвижения. Например, говорили, на какую сумму смогли продать благодаря раздаче листовок или бонусным, бесплатным для клиентов услугам. Затраты на печать листовок и проведение подарочных услуг не озвучивали, что мешало оценить эффективность лайфхаков и перспективу их применения в своем бизнесе.
На обучении утверждали, что начать торговать на Wildberries можно, не имея стартового капитала. Например, договорившись с поставщиком дать товар в долг. «Сначала продаем пальто, а потом покупаем его», — советовали уже преуспевшие в торговле на маркетплейсе люди. Но о том, зачем поставщику рисковать, отдавая товар новичку, не имеющему денег, не сказали ни слова. Умолчали и о том, что для регистрации на сайте партнеров Wildberries сейчас нужно заплатить регистрационный взнос в 30 тысяч рублей.
Смутили и некоторые другие моменты. Например, то, что в начале «Концентрата» ведущая утверждала, что записи не будет — смотреть нужно прямо сейчас и максимально внимательно. Но по факту оказалось, что эта трансляция и есть запись. Как мы это поняли? Из слов выступающих, которые говорили о своих результатах в августе и рассказывали о планах на октябрь
То, что нас не предупредили о трансляции в записи, вроде бы мелочь, но всё равно неприятно и не способствует доверию образовательной компании. Если схитрили здесь, то почему не сделать это и в другом?
Многие методы работы, которым учили на «Концентрате» и мастер-классе по Wildberries, показались нам сомнительными. Например, вопросы вызвали рекомендации по поиску ассистентов для делегирования разных задач. Платить им советовали всего
Как, вы думаете, советовали подбирать товар для продажи на маркетплейсе? По мнению тренеров «Like Центра», нужно просто искать на китайских сайтах товары, торгующиеся на Wildberries с большой наценкой, заказывать их по низкой цене и продавать чуть дешевле, чем конкуренты. Другой способ — заказать самую популярную одежду на Wildberries, выбрать лучшие образцы, снять с них выкройки и заказать пошив аналогичных вещей у швей из маленьких населенных пунктов, не избалованных высокими зарплатами. Звучит тоже как-то не очень социально ответственно.
А нужны ли сертификаты на товар, чтобы торговать на маркетплейсах? По словам тренеров «Like Центра», они не обязательны — их можно предоставить только спустя несколько месяцев после получения требования от торговой площадки, которое обычно поступает продавцу не сразу.
Шабутдинов учил слушателей и работе с возражениями. Например, по его словам, надо говорить покупателю, который отказывается от покупки дорогого платья на выпускной дочери, что в будущем, смотря на фото ребенка в дешевом платье, он всю жизнь будет чувствовать себя неуютно. Предполагается, что, купив дорогое (и, конечно же, качественное, уникальное) платье, клиент испытает непередаваемые эмоции от того, что его дочь была на празднике самой красивой.
На возражения в чате (том, что работал, когда «Концентрат» был в прямом эфире») Аяз время от времени отвечал раздраженно. «Ребята, сами вы херня, вы просто не в теме», — одна из его цитат.
Начиная со второго дня Аяз начал продавать свой платный курс, стоимость которого от 199 тысяч рублей за год обучения. Бизнесмен говорил, что купить его можно как за свои деньги, так и в рассрочку, а в течение первого месяца обучения можно вернуть деньги назад, если учиться не понравится.
Для большинства россиян 199 тысяч — большая сумма, а трата таких денег — очень важное решение. Но Шабутдинов постоянно пытался мотивировать зрителей принять его в кратчайшие сроки, противопоставлял старую жизнь в нищете и богатство, которого можно достичь с «Like Центром» (его визуализировали даже при помощи медитаций).
Так, во второй день «Концентрата», чтобы получить подарки от спикеров (чек-листы, инструкции, сценарии собеседований, бесед с поставщиками, арендодателями и так далее), нужно было успеть купить курс всего за 14 минут. В третий день на это давали больше времени — около сорока минут. В другие периоды курс тоже можно было купить, но уже без подарков.
Потратить 199 тысяч Аяз рекомендовал даже людям, погрязшим в долгах и получающим отказы от банков при попытке оформить рассрочку. Чтобы получить возможность учиться, он советовал взять рассрочку на кого-то из близких. Также бизнесмен предлагал не бояться убытков, которые могут наступить из-за неудачного запуска своего дела, а выбирать ниши, не требующие вложений, и думать о том, сколько в перспективе можно потерять, если так и не решиться изменить свою жизнь.
Мы попросили пермского психолога объяснить, почему Шабутдинов давал так мало времени, за которое можно было купить курс и получить подарки в комплекте с ним, и для чего постоянно сравнивал такие полярные состояния, как нищета и богатство.
— Хочешь дорого продать товар — сделай его дефицитным! В данном случае дефицит создан искусственным ограничением времени. А второе — явная манипуляция, — считает специалист «Психологического центра на Пионерской» Николай Стрелков.
Если участник мастер-класса или «Концентрата» не оформил покупку, ему звонят из «Like Центра». Наш корреспондент не взял трубку, после этого менеджер, представившийся Никитой, прислал ему в What’s App такое сообщение: «Если вы будете игнорировать, то звонки и СМС продолжатся не от меня, а от других менеджеров, и так бесконечно». Мы до сих пор шокированы такой манерой общения, поэтому оставим это без комментариев.
В целом поучаствовать в мастер-классе и «Концентрате» было интересно. Их точно могут использовать в качестве мотивации те, кому ее не хватает. А люди, которые никак не могут найти идею для бизнеса, могут прийти сюда за вдохновением и новыми мыслями. Полезная информация на мероприятиях есть, но рассчитывать получить за вечер или даже три дня подробный бизнес-план не стоит — путь будет намечен только легкой пунктирной линией, а еще вам постоянно будут продавать платное обучение.
Почему всё так?
Редакция 59.RU связалась с пресс-службой компании «Like Центр», чтобы узнать, почему на обучающих мероприятиях Аяз Шабутдинов и его коллеги пользуются методами, которые могут показаться странными, манипулятивными и не всегда дают полную информацию.
— Мы действительно говорим о том, что записей не будет. Вебинары, мастер-классы, «Концентрат» — программы, где важно получать информацию в моменте, то есть прямо сейчас во время эфира. Каждый вебинар и «Концентрат» — это онлайн-трансляция, с живыми модераторами и с живыми людьми в трансляции. Поэтому мы сообщаем клиентам, что получить эти знания можно только здесь и сейчас и не будет возможности пересмотреть запись позднее, — ответили 59.RU в «Like Центре».
Также в пресс-службе сообщили, что ежедневно следят за трендами в бизнес-образовании и в бизнесе в целом и предоставляют клиентам только самую актуальную информацию, которая остается таковой даже при повторе живого мероприятия.
В «Like Центре» поблагодарили 59.RU за то, что обратили внимание на непонятные моменты в выступлениях спикеров, и пообещали попросить участников уточнять, о чем они говорят — о выручке или о чистой прибыли.
— «Концентрат» идет в формате живого эфира, участники могли разволноваться и забыть уточнить, какие именно показатели имеют в виду, такое случается, — предположили в пресс-службе. — С этого года мы начали выкладывать верифицированные показатели бизнеса наших участников на отдельном сайте.
В пресс-службе объяснили, что совет нанять ассистента за
— Мы рекомендуем начать делегировать часть рутинных задач за денежное вознаграждение. Речь не идет о найме человека на полный рабочий день за такую сумму, но на рынке есть масса специалистов, готовых взять подработку — следить за расписанием, помогать в оформлении документов и так далее, — прокомментировали 59.RU в «Like Центре». — Для многих молодых людей, студентов такая подработка может стать заменой стажировки, дать возможность погрузиться в реальную бизнес-практику. У таких ассистентов может быть несколько клиентов. Также есть много сервисов, предлагающих услуги удаленных ассистентов. Делегирование части рутинных задач позволяет предпринимателю сосредоточиться на стратегических вещах, а также приносит доход людям и компаниям, которые зарабатывают на решении вопросов с рутиной. В итоге развивается экономика страны, так что делегирование — взаимовыгодная и полезная вещь для всех сторон.
Мы спросили и о том, почему спикеры не рассказывают о затратах на листовки и предоставление бесплатных услуг в качестве подарка клиентам.
— «Концентрат» — это интенсив, на котором мы даем основополагающие знания о бизнес-процессах в максимально концентрированном формате. Поэтому сообщаем участникам ключевые обязательные статьи расходов, которые предстоят при запуске бизнеса, — сообщили в пресс-службе. — Листовки и подарки клиентам — это рекомендуемые дополнительные форматы, где расходы могут быть разными в зависимости от вида бизнеса и так далее. Подробнее в мельчайших деталях мы разбираем все статьи расходов на основных программах обучения.
В «Like Центре» говорят, что неслучайно мотивируют слушателей бесплатных мастер-классов оперативно принимать решение о покупке обучения.
— В реальной предпринимательской практике часто приходится принимать важные решения в сжатые сроки. Дедлайны и бонусы помогают принять решение об обучении, не откладывая в долгий ящик, — говорят в «Like Центре». — Стоимость наших программ начинается от 8300 рублей в месяц (при условии использования рассрочки от одного из банков-партнеров. — Прим. авт.), это приемлемая цена для большинства россиян. При этом «Like Центр» — едва ли не единственная образовательная компания в России, которая предлагает полный возврат средств в течение 30 дней после начала обучения, если человек в процессе учебы понимает, что собственный бизнес ему не подходит.
По информации пресс-службы, предложение Аяза Шабутдинова оформить рассрочку на кого-то из близких, чтобы пойти учиться бизнесу, не стоит воспринимать буквально.
— Это образное выражение, которое помогает людям расставить приоритеты, решиться на важный шаг в жизни, чтобы изменить ее к лучшему, — ответили в компании.
С менеджером, который угрожал, что звонки и СМС будут длиться бесконечно, по словам пресс-службы, уже провели беседу и дополнительное обучение.
— Спасибо, что сообщили нам об этой проблеме. Качество обслуживания для нас крайне важно, и такое поведение действительно было некорректным, — отреагировали в «Like Центре». — Мы уже связались с менеджером — это была его инициатива, чтобы активизировать контакт, который не выходил на связь. Приносим вам извинения. Мы уже провели дополнительное обучение сотрудника после вашей обратной связи.
Также перед корреспондентом 59.RU в личных сообщениях в соцсети извинился генеральный директор «Like Центра» Василий Алексеев, у которого в прошлом учился бизнесу Аяз Шабутдинов.
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