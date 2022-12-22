«Выселяют с привычных мест»: торговцы Центрального рынка в Новосибирске пожаловались на притеснение

Появление на Центральном рынке большого гастропространства больно бьет по продавцам продуктов, которых заставляют переезжать на менее удобные, по их мнению, торговые места. В редакцию НГС обратились с жалобой такие арендаторы. Обозреватель НГС пытался разобраться в ситуации.
Что случилось
Руководство Центрального рынка приняло решение расширить свою зону общепита («Гастрокорт») за счет продавцов продуктов питания, которые арендуют помещения в павильоне
— Владельцы ИП, лавочек, магазинчиков и отдельчиков всерьез опасаются за дело всей их профессиональной жизни, наблюдая, как многих их соседей принудительно выселяют с привычных мест. Администрация диктует такие условия: или соглашаешься на менее удобное место (меньшую площадь и выше аренду), или отправляйся на улицу, мы никого не держим. И многие вынужденно соглашаются ужаться, потесниться, заплатить на парочку тысяч больше за метр квадратный... Ведь годами наработанная клиентура — тот актив, потеряв который, предприниматель неизбежно разорится, — говорится в письме.
Как это выглядит
«Гастрокорт» действительно серьезно потеснил торговцев. Осенью руководство рынка снесло стену, отделявшую зону общепита от продуктового павильона, соорудив еще одну ресторанную галерею. Более того, одна из точек теперь даже обращена в зал. Почти полностью переселены и торговцы из «слотов», расположенных по периметру. Исключение сделали для точки с чаями, решив, видимо, что она вписывается в концепцию «Гастрокорта» тоже.
Внутри продуктовых рядов тоже произошли изменения. Фруктовая пирамида в центре исчезла, на ее месте теперь сидят продавцы меда и молочных продуктов. Еще одним новшеством последнего времени стало появление в этом зале большой машины для производства армянского лаваша. Машина работает только утром, выпекая продукт ровно на день, но покупатели, которые пришли в это время, могут посмотреть за процессом, стены вокруг сделаны прозрачными.
Часть перемещенных торговцев обнаружена во фруктовом павильоне (расположен ближе к Крылова). Именно в этой части рынка сохранилась атмосфера восточного базара. Здесь, кстати, тоже есть зона еды: прямо в зале работает заведение с пловом. Некоторые из посетителей рынка, с которыми удалось поговорить обозревателю НГС, признались, что не сразу смогли найти знакомых продавцов специй, соусов или мяса.
В живом общении продавцы на тему переезда общаются неохотно, ограничиваясь замечаниями, что, дескать, как начальство решит, так и будет. Однако видно, что их перемены если не возмущают, то как минимум настораживают. «Гастрокорт», конечно, привел на рынок дополнительных посетителей, но в большинстве своем они ограничиваются здесь осмотром. Эта новая публика уже привыкла к запечатанным упаковкам супермаркетов, и выбирать мясо из выложенных на прилавок разных отрубов готовы не все.
Как это связано с деньгами
Нельзя сказать, что арендаторы-рестораторы приносят Центральному рынку больше денег. По информации НГС, аренда одного квадратного метра для торговцев составляет порядка 5 тысяч рублей за квадратный метр. Общепит платит
Что говорят на рынке
В администрации рынка на вопрос НГС о происходящих переменах ответили, что все точки, которые планировалось переместить в павильон «Восточный базар», уже туда перемещены. Те же, кто работает сейчас в павильоне
— Рынок в составе «Гастрокорта» сохранится в любом случае, — заверили НГС на Центральном рынке.
Что говорят рестораторы
«Гастрокорт» смог всего за год превратиться из небольшого и достаточно сумбурного набора арендаторов в первом зале в комплекс из почти 80 уже заведений самых разных кухонь: от вьетнамской и китайской до шведской и французской. Такое обилие точек, впрочем, не сопровождается пока таким же обилием посетителей. Как говорят арендаторы, хорошие продажи пока бывают буквально два дня в неделю (в выходные), в остальное же время работники по большей части загружены работой на 30–40%, не больше. Исключение составляют лишь несколько заведений, где поток потребителей не иссякает почти никогда.
При этом в целом рестораторы относятся к «Гастрокорту» сейчас куда более позитивно, чем год назад, надеясь на то, что теперь, когда общая структура создана, начнется естественная ротация арендаторов и на место менее удачливых или просто профессиональных будут приходить операторы с более продуманными концепциями.
Чем всё может закончиться
Владельцы Центрального рынка ожидаемо хотят увеличить рентабельность своего актива и следуют по проторенной дороге. Первым в России этот путь прошел московский Даниловский рынок, который взяла в управление столичная ресторанная группа «Гинза». После оглушительного успеха проекты гастромаркетов начали плодиться сначала в Москве, а после — и в других городах России.
Торговля продуктами в таких комплексах сохранялась, но становилась не основным направлением, а, скорее, дополнением к общепиту. Так, в московском Центральном рынке (расположен на Цветном бульваре) посетитель и вовсе может сразу не найти ряды с мясом, рыбой и другими продуктами, поскольку они расположены на нижнем уровне, в то время как основная масса посетителей приходит туда есть и проводить время.
Тем не менее, даже создавая подобные гастрономические пространства с нуля, предприниматели стараются дополнить их и местами для торговли. Так, например, сделали в фуд-молле «Депо» (Москва), в который был превращен занимающий целый квартал комплекс зданий старого трамвайного депо.
Такие процессы идут повсеместно. Старые рынки, переделанные (хотя бы частично) в большие фуд-корты, можно встретить сегодня и в Европе, и в Южной Америке, и в Азии. Основная причина этого явления состоит в том, что с развитием сетевой розничной торговли львиная доля потребностей массового покупателя удовлетворяется супермаркетами и гипермаркетами.
Рынкам остается ниша не столько даже фермерских продуктов (с этим сетевая торговля тоже научилась справляться), сколько места, где покупатель может с продавцом поговорить, выстроить какие-то личные отношения. Однако со временем подобного рода потребность испытывает всё меньшая часть потребителей. Поколению, выросшему в эпоху супермаркетов, проще взять с прилавка упаковку или вовсе заказать нужный продукт с доставкой домой.
Кому принадлежит Центральный рынок
Контрольный пакет ОАО «Центральный рынок» был приобретен на аукционе за 182 миллиона рублей компанией, подконтрольной владельцам торговой сети «Мария-Ра». Сейчас рынком управляет ООО «Рынок Центральный», которое принадлежит в равных долях создателю «Марии-Ра» Александру Ракшину, его супруге Галине и детям — Евгению и Алле. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка ООО «Рынок Центральный» превысила 360 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 126,7 миллиона рублей. В прошлом году компания сменила регистрацию с Новосибирска на Барнаул, с 29 ноября 2021 года компания прописана по адресу улица Мерзликина, 5. Там же расположен головной офис компании «Мария-Ра».
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