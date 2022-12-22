«Выселяют с привычных мест»: торговцы Центрального рынка в Новосибирске пожаловались на притеснение

Кому принадлежит Центральный рынок

Контрольный пакет ОАО «Центральный рынок» был приобретен на аукционе за 182 миллиона рублей компанией, подконтрольной владельцам торговой сети «Мария-Ра». Сейчас рынком управляет ООО «Рынок Центральный», которое принадлежит в равных долях создателю «Марии-Ра» Александру Ракшину, его супруге Галине и детям — Евгению и Алле. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2021 году выручка ООО «Рынок Центральный» превысила 360 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 126,7 миллиона рублей. В прошлом году компания сменила регистрацию с Новосибирска на Барнаул, с 29 ноября 2021 года компания прописана по адресу улица Мерзликина, 5. Там же расположен головной офис компании «Мария-Ра».

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