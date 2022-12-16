«Бахетле» уже не тот: сравниваем магазин для богатых в Сибири с оригиналом из Татарстана

Как появился бизнес

Сеть «Бахетле» основана в 1999 году казанским предпринимателем Муслимой Латыповой. От обычных супермаркетов ее отличало большое количество товаров собственного производства с упором на национальную татарскую кулинарию. Компания быстро росла, у нее появилось свое производство, и в конце 2000-х необычный проект начал экспансию сразу в двух направлениях. Сначала в 2006 году заработал первый магазин в Москве, а затем в 2010 году открылся супермаркет в Новосибирске. С московским проектом дела особенно не задались, сейчас в столице работает только два супермаркета сети. Да и в самой Казани это пусть и яркий, но далеко не самый крупный игрок. У сети работает 16 супермаркетов. Для сравнения, «Пятерочек» в Казани больше 400. Но даже в своей нише у «Бахетле» есть серьезные конкуренты. В регион вышла и активно развивается сеть «Перекресток» (11 магазинов, она принадлежит той же компании, что владеет «Пятерочкой» — X5 Retail Group), работает 6 супермаркетов EUROSPAR и 4 SPAR, потихоньку обживается сеть ВкусВилл.