«Бахетле» уже не тот: сравниваем магазин для богатых в Сибири с оригиналом из Татарстана

Сеть «Бахетле» переживает непростое время. Доходность бизнеса падает, покупатели жалуются, что в магазинах стало меньше привычных продуктов. Здесь сразу нужно сделать уточнение — речь про торговые точки в Казани, где «Бахетле» и придумали. Сказались ли проблемы владельцев бренда на новосибирских супермаркетах? С этим попытались разобраться журналисты порталов 116.RU из Казани и НГС из Новосибирска.
Как появился бизнес
Сеть «Бахетле» основана в 1999 году казанским предпринимателем Муслимой Латыповой. От обычных супермаркетов ее отличало большое количество товаров собственного производства с упором на национальную татарскую кулинарию. Компания быстро росла, у нее появилось свое производство, и в конце 2000-х необычный проект начал экспансию сразу в двух направлениях. Сначала в 2006 году заработал первый магазин в Москве, а затем в 2010 году открылся супермаркет в Новосибирске. С московским проектом дела особенно не задались, сейчас в столице работает только два супермаркета сети. Да и в самой Казани это пусть и яркий, но далеко не самый крупный игрок. У сети работает 16 супермаркетов. Для сравнения, «Пятерочек» в Казани больше 400. Но даже в своей нише у «Бахетле» есть серьезные конкуренты. В регион вышла и активно развивается сеть «Перекресток» (11 магазинов, она принадлежит той же компании, что владеет «Пятерочкой» — X5 Retail Group), работает 6 супермаркетов EUROSPAR и 4 SPAR, потихоньку обживается сеть ВкусВилл.
Весной этого года в Казани у «Бахетле» закрылись 2 магазина: на Декабристов и Сибирском тракте (это самый первый магазин сети). Тогда же выставили на продажу ТЦ «Бахетле» в Дербышках, а летом появилось объявление о продаже еще одного здания сети на Мамадышском тракте. Финансовые результаты компаний, управляющих магазинами сети, тоже говорят о спаде. Выручка ООО «Бахетле — 1» (основная операционная компания сети) в 2021 год упала на 17%, достигнув 5,6 млрд рублей. Компания всё ещё прибыльна, но доходность (для такого размера выручки) очень невелика — 54,2 млн рублей (то есть по 3,4 млн рублей на магазин).
В Сибири у сети три магазина (два в Новосибирске и один в Барнауле). Открыты они были по франчайзингу владельцами крупной на тот момент розничной компании «Новые торговые системы» (НТС — на пике развития у нее было порядка 200 магазинов разных форматов в Новосибирске и Алтайском крае). Сама НТС в итоге разорилась и ушла с рынка, не в силах противостоять массированному наступлению федеральных сетей.
Но вот премиальное направление бизнеса оказалось довольно живучим. Дополнив «Бахетле» его русским аналогом под названием «Добрянка», ритейлеры практически полностью занимают в Новосибирске небольшую долю супермаркетов для покупателей с высоким уровнем дохода. Магазинами «Бахетле» сейчас управляет ООО «Гастромаркет», выручка которого в прошлом году составила 2,5 млрд рублей (рост 5% по сравнению с прошлым годом) при удивительно низкой чистой прибыли — всего 744 тыс. рублей (то есть всего 62 тыс. рублей в месяц — это немногим больше среднестатистической зарплаты в Новосибирской области). Единственным учредителем компании указан некто Игорь Морин, у которого это не только единственный бизнес, но и в принципе единственное упоминание в «Контур.Фокус» (то есть он не был даже руководителем каких-то компаний).
Как живут магазины в Казани и Новосибирске
Несмотря на общее название, магазины в Новосибирске и Казани изначально работали самостоятельно. Отличия между ними были заложены еще на этапе заключения договора об использовании бренда, поскольку единым, по сути, должна была быть только часть выпечки и кулинарии — фирменные блюда «Бахетле». Причем и они давно делаются на месте — в Новосибирске. Весь остальной «нейтральный» ассортимент определяется в каждом городе самостоятельно, в зависимости от спроса и наличия поставщиков. Тем интересней сравнить магазины. На фото «Бахетле» в Казани слева, а магазин в Новосибирске — справа.
Первое, что встречает покупателя, это отдел фруктов и овощей. Однако, если в Новосибирске на покупателя сразу обрушивается буйство фруктовых красок, то в Казани первое, что вы видите, это довольно монотонную горку с упакованными орехами и сухофруктами. Фрукты начинаются где-то чуть дальше. Орехи есть и в новосибирском магазине, но они выставлены таким образом, чтобы покупатели просто обязательно проходили мимо, но в глаза этот прилавок не бросается.
Сами стеллажи с фруктами демонстрируют изобилие в обоих магазинах, однако в Новосибирске явно пытаются поддерживать атмосферу восточного базара. С потолка тут свисают декоративные связки сушеного перца, чеснока и т.д., а покупателей буквально атакуют вполне аутентичные торговцы, активно пытающиеся вас привлечь к своим «богатствам». Причем фруктами дело не заканчивается. За ними идут целые прилавки со свежей ягодой.
Лицо бренда — отдел выпечки — выглядит достаточно богато в обоих магазинах. Пироги, торты, хлеб — всё это имеется в изобилии. Разве что в Новосибирске чуть больше хлебов длительного созревания, в том числе и с разнообразными добавками. Нужно заметить, впрочем, что в новосибирском магазине и народу побольше: к пирожкам буквально приходится протискиваться. В Казани богаче выбор традиционных татарских пирогов. Тут же элеши, губадии сладкие и с мясом, праздничные зур бэлиши весом чуть ли не в 1,5 килограмма.
Отдел готовых блюд отличается разве что составом блюд. Новосибирский магазин, конечно, может пользоваться рецептами из Казани, но давно уже ориентируется прежде всего на вкусы местной публики. А после того как его создатели запустили собственный проект «Добрянка» (с блюдами русской кухни), то часть наработок распространилась и на «татарский» супермаркет. В целом витрина новосибирского магазина выглядит чуть более празднично. Видно, что тут пытаются работать на покупателей с деньгами. В казанском «Бахетле» готовой еды на полноценный обед без шика можно купить рублей за 200.
Казанский магазин отличается выбором непродовольственных товаров. Помимо национальных головных уборов здесь можно купить жилетки, подушки, посуду. В Новосибирске в глаза бросается прежде всего большой отдел тематических сувениров. Сейчас, например, это всё, что можно хоть как-то связать с Новым годом и Рождеством. Из одежды же удалось найти только кухонный фартук. Да и тот выглядит скорее элементом оформления.
Для «Бахетле» изначально большое значение имела халяльная продукция. В Казани халяльность полуфабрикатов по-прежнему подчеркивается, в Новосибирске же, судя по всему, это не является для покупателей очень важной информацией. Здесь подчеркивают то, что пельмени сибирские, русские и т.д. Впрочем, халяльные колбасы и другие мясные деликатесы имеются и здесь.
Не удержались в Новосибирске и от того, чтобы прямо в зале печь блины. С одной стороны, покупатель может таким образом взять их с пылу с жару. Но главное тут, конечно, сам процесс. Вид приготовляемой еды призван вызывать аппетит, чтобы посетитель магазина купил больше.
В казанском супермаркете сети обнаружен необычный товар — кола из Ирана. Видно, что люди постарались, чтобы заместить уход американского бренда. В Новосибирске удовлетворились колой новых российских и не очень нового казахского брендов. Здесь больше стараются продвигать премиальные лимонады в стеклянных бутылках (есть даже якобы с соком голубой агавы).
Видно, что с момента появления в Новосибирске магазина этой сети он несколько разошелся со своим казанским оригиналом. Новосибирский «Бахетле» сознательно или нет, но поддерживает репутацию супермаркета для состоятельной публики, чтобы зайти в который обычному посетителю условной «Пятерочки» придется делать над собой усилие. Казанский же «Бахетле» выглядит проще, хоть и по прежнему предлагает покупателю собственную кулинарию и даже какие-то неожиданные продукты.
О том, кто привел в Новосибирск крупнейшую российскую сеть алкомаркетов, читайте в материале НГС о компании Красное&Белое.