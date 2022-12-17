«Тяжелый люкс — в прошлом»: почему россиянок оставляют без норковых шуб и предлагают носить зеленые из экомеха

В итоге цена на приличные модели норковых шуб (длина — ниже пояса) сегодня стартует приблизительно от 70 тысяч рублей в магазинах и от 50 тысяч рублей на рынках. Разумеется, наиболее адекватные варианты потребуют добавить сверху еще пару десятков тысяч.



По словам самих продавцов, за год рост стоимости составил порядка 30%. Примерно эту же цифру дает механическое сравнение предложений в позапрошлом, прошлом и текущем году.



— Опт из-за рубежа — это были Греция, Турция и Эмираты — вырос по стоимости еще в прошлом году, — рассказали корреспонденту MSK1.RU в салоне «Империя меха». — За ним, что логично, подросла и Россия. Качество? Сопоставимо. Нет такого, что российские шубы сильно проигрывают иностранным. Дизайн? У всех свои вкусы.

