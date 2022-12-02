Голые, но не смешные: новосибирские блогеры обвинили массажный салон в съемке обнаженных клиенток на скрытую камеру

Массаж по бартеру

Блогер Ольга Платонова, сегодня более известная как Сибирская Круэлла, одной из первых получила предложение прорекламировать новый массажный салон «Рельсы-Рельсы, Шпалы-Шпалы». По бартеру: несколько сеансов массажа за объективный обзор. Аналогичное предложение получили еще больше 20 человек.



— Я к ним пришла, всё было, в принципе, хорошо. Игорь, владелец салона, присел рядом со мной на диван, рассказал, что открыл салон по франшизе. Это федеральная сеть, у них по России очень много салонов в разных городах. Он сказал, что ради открытия ему пришлось продать дорогой мотоцикл. Поэтому он привлекает блогеров, чтобы они раскрутили салон и ему пошла прибыль. Я еще подумала: «Зачем мне вся эта информация?!» — отметила Платонова в беседе с корреспондентом НГС.

