Голые, но не смешные: новосибирские блогеры обвинили массажный салон в съемке обнаженных клиенток на скрытую камеру

Новосибирские блогеры обвинили владельца массажного салона «Рельсы-Рельсы, Шпалы-Шпалы» в том, что он снимает голых клиенток на скрытую камеру. Героиня одной из таких записей написала заявление в полицию. Ее подруги подозревают, что в распоряжении предпринимателя оказались видеозаписи с участием около 40 женщин. Бизнесмен обвинения отвергает. С участниками скандальной истории пообщался журналист НГС Павел Тиунов.
Массаж по бартеру
Блогер Ольга Платонова, сегодня более известная как Сибирская Круэлла, одной из первых получила предложение прорекламировать новый массажный салон «Рельсы-Рельсы, Шпалы-Шпалы». По бартеру: несколько сеансов массажа за объективный обзор. Аналогичное предложение получили еще больше 20 человек.
— Я к ним пришла, всё было, в принципе, хорошо. Игорь, владелец салона, присел рядом со мной на диван, рассказал, что открыл салон по франшизе. Это федеральная сеть, у них по России очень много салонов в разных городах. Он сказал, что ради открытия ему пришлось продать дорогой мотоцикл. Поэтому он привлекает блогеров, чтобы они раскрутили салон и ему пошла прибыль. Я еще подумала: «Зачем мне вся эта информация?!» — отметила Платонова в беседе с корреспондентом НГС.
По ее словам, за несколько месяцев через салон прошли почти все новосибирские блогеры — девушки, чья аудитория интересуется вопросами моды и красоты. У одной из них, Инны, услуги мастеров оставили смешанные впечатления: ни один из четверых, по ее словам, не смог сделать ей полноценный проминающий массаж. Однако в большинстве случаев блогеры оставляли позитивные отзывы.
Сотрудничество лидеров мнений с новым салоном можно было бы назвать успешным, если бы через пару месяцев им не позвонила бывший администратор Анастасия. Девушка заявила блогерам, что в одной из массажных комнат обнаружила скрытую камеру.
Администратор-детектив
Анастасия рассказала корреспонденту НГС, что пришла в «Рельсы-Рельсы, Шпалы-Шпалы» в сентябре, но проработала там всего пару недель. Однажды, по ее словам, после закрытия салона она случайно обнаружила в рабочем компьютере снимок полуголой девушки. Позже выяснилось, что это скриншот с видео, сделанного в одной из массажных комнат.
— Я рассказала об этом второму администратору, а она зачем-то сразу рассказала об этом Игорю (владелец салона. — Прим. ред.). Он заявил ей, что это не он, что он ничего об этом не знает, что, мол, это мы на работе такими вещами занимаемся. И на этом тема вроде бы закрылась, — рассказала Анастасия.
Девушка уверяет, что после разговора о скриншоте Игорь стал заметно нервничать. При этом он пытался наладить контакт с администраторами, угощал их фруктами, хотя раньше этого не делал. При этом Анастасия отметила, что он подолгу сидит, работая на ноутбуке. Мысли о фотографии не давали девушке покоя, поэтому она решила до конца разобраться в ситуации.
— Я поняла, что это за комната. Я зашла туда и увидела, что в розетку вставлен блок, как для телефонной зарядки: впереди у него маленький глазок камеры, сверху лампочка мигает, но заклеена черным скотчем, а сбоку — разъем с флешкой. Позвонила своему молодому человеку, он приехал, мы вытащили флешку и уехали. Больше я на работу не выходила, — рассказала Анастасия.
Камера была установлена таким образом, что в объектив попадала зона, где девушки переодеваются. В салоне предоставляют одноразовое белье, чтобы не пачкать одежду маслом, поэтому на записи клиентки предстали в обнаженном виде. По словам Анастасии, на флешке было видео, снятое в день, когда она обнаружила камеру, то есть, очевидно, записи с предыдущих дней оперативно скачивали и удаляли.
— Игорь меня потерял, он позвонил мне всего один раз, видимо, всё понял. Утром этой камеры уже не было. Об этом мне рассказала второй администратор. Я сказала Игорю, что не буду больше работать. Он оставил меня без зарплаты. Несколько дней я не решалась рассказать девушкам-блогерам. Не знала, как они на это отреагируют. Потом всё-таки решилась, — отметила Анастасия.
Девушка обзвонила всех блогеров, которых приглашали рекламировать салон. Сегодня большинство из них объединились, чтобы привлечь владельца к ответственности.
«Он просил снять себя на видео в ванной»
Инна, узнав, что она тоже могла попасть обнаженной в объектив скрытой камеры, рассказала коллегам-блогерам о странном поведении Игоря. После 4 неудачных попыток массажа он предложил девушке интимный вариант — йони-массаж.
— Я поизучала в интернете, оказалось, что в Европе это популярная процедура. Даже у людей напрямую поузнавала про Игоря. Мне сказали, что он хороший специалист. Я согласилась. Тем более что одна девушка-блогер ходила к нему на йони-массаж, написала позитивный отзыв, — рассказала Инна.
Йони-массаж — разновидность эротического массажа для женщин, включающая технику расслабления половых органов с помощью движений и поглаживаний.
Сеанс проводили именно в той комнате, где администратор впоследствии обнаружила камеру. На Инне была только маска на лице.
— Когда он мне массажировал одной рукой, у меня создалось ощущение, что второй рукой он меня снимает на телефон. Но я тогда подумала, что мне кажется. Теперь я допускаю, что он сделал видео, — пояснила девушка.
Инна уверяет, что после сеанса Игорь прислал ей несколько странных сообщений, в которых заигрывал с ней, просил «поснимать себя в ванной и прислать ему видео». Девушка отшутилась и не стала конфликтовать, но сделала скрины переписки и на всякий случай сохранила их.
Ответ владельца салона на обвинения
Владелец салона Игорь Пожидаев сухо прокомментировал обвинения в свой адрес.
— Скрытых камер у меня в салоне не было. По крайней мере, я их точно не устанавливал. Надо разбираться в этом деле. Я готов судиться, другого варианта у меня нет, — отметил предприниматель.
Он подчеркнул, что о скрытой съемке у себя в салоне узнал из постов блогеров, лично ему никто не звонил и претензий не предъявлял.
Ольга Платонова уверяет, что разговаривала с Пожидаевым по телефону. По ее словам, он интересовался, какие доказательства есть у блогеров, и просил их «отдать». Женщина в ответ усмехнулась и заявила ему, что он увидит их в суде.
Комментарий юриста
Юрист Евгений Новохатский рассказал, что сегодня он представляет интересы одной девушки, которая попала на видео в тот день, когда была обнаружена камера. Она написала исковое заявление в суд о компенсации морального вреда и параллельно заявление в полицию.
— Основной упор мы будем делать в гражданско-правовом поле. Почему мы подали иск от одного человека? Нам важно, чтобы иск побыстрее приняли к производству. Когда его примут, мы можем увеличить требования, привлечь соистцов. Размер требуемой моральной компенсации —
По словам юриста, шанс на то, что правоохранители возбудят уголовное дело, есть, но небольшой. Он подчеркнул, что в ситуации просматриваются признаки преступления по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), по которой предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы.
В прошлом году жительница Красноярска обнаружила камеру, скрытую за вентиляционной решеткой в съемной квартире. Устройство изъяли полицейские.