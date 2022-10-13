Три снимка с голого фасада новосибирской IKEA — она висела там 15 лет

Историю появления IKEA в Новосибирске рассказывал в июне прошлого года обозреватель НГС Стас Соколов. Магазин мог появиться еще в 2005 году на улице Большевистской, но участок выкупил завод «Труд». В результате компания взяла участок на Ватутина в аренду на 49 лет. Читайте подробности по ссылке.