Три снимка с голого фасада новосибирской IKEA — она висела там 15 лет
Компания покидает Россию
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В Новосибирске убрали вывеску IKEA со здания торгово-развлекательного центра «МЕГА» на улице Ватутина. Ее демонтировали в ночь на 13 октября.
IKEA объявила об уходе из России в марте 2022 года. В августе завершилась финальная распродажа в магазине.
Историю появления IKEA в Новосибирске рассказывал в июне прошлого года обозреватель НГС Стас Соколов. Магазин мог появиться еще в 2005 году на улице Большевистской, но участок выкупил завод «Труд». В результате компания взяла участок на Ватутина в аренду на 49 лет. Читайте подробности по ссылке.