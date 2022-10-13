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Три снимка с голого фасада новосибирской IKEA — она висела там 15 лет

Компания покидает Россию

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Фасад здания выполнен в цветах сети IKEA

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В Новосибирске убрали вывеску IKEA со здания торгово-развлекательного центра «МЕГА» на улице Ватутина. Ее демонтировали в ночь на 13 октября.

Магазин работал в Новосибирске с 2007 года

Магазин работал в Новосибирске с 2007 года

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IKEA объявила об уходе из России в марте 2022 года. В августе завершилась финальная распродажа в магазине.

На здании остались следы от вывески

На здании остались следы от вывески

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Историю появления IKEA в Новосибирске рассказывал в июне прошлого года обозреватель НГС Стас Соколов. Магазин мог появиться еще в 2005 году на улице Большевистской, но участок выкупил завод «Труд». В результате компания взяла участок на Ватутина в аренду на 49 лет. Читайте подробности по ссылке.

IKEAДемонтаж
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