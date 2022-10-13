Со здания МЕГИ в Новосибирске демонтировали вывеску IKEA
Буквы снимали краном
В Новосибирске демонтировали вывеску с названием IKEA со здания торгового центра МЕГА. Ранее компания сообщила, что покидает Россию.
Видео с демонтажем вывески опубликовали в сообществе «АСТ-54» в ночь на
Судя по кадрам, демонтаж проводили поздним вечером.
IKEA объявила об уходе из России 3 марта. В последний день работы магазина в нем собралось около 2000 покупателей. После этого сеть объявила об онлайн-распродаже, которая завершилась