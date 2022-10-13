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Со здания МЕГИ в Новосибирске демонтировали вывеску IKEA

Буквы снимали краном

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Демонтаж проходил вечером

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В Новосибирске демонтировали вывеску с названием IKEA со здания торгового центра МЕГА. Ранее компания сообщила, что покидает Россию.

Видео с демонтажем вывески опубликовали в сообществе «АСТ-54» в ночь на 13 октября. На нем показано, что со здания краном снимают букву «А». Также кран работал рядом с вывеской со словами «Для вашего дома».

Судя по кадрам, демонтаж проводили поздним вечером.

IKEA объявила об уходе из России 3 марта. В последний день работы магазина в нем собралось около 2000 покупателей. После этого сеть объявила об онлайн-распродаже, которая завершилась 15 августа. Обозреватель НГС Стас Соколов писал в своей авторской колонке, что значит для бизнеса и покупателей уход сети с рынка.

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