IKEA объявила о завершении онлайн-продажи товаров

Официальный сайт IKEA объявил о завершении онлайн-продажи товаров для покупателей в России.



— 15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — следует из сообщения головного офиса IKEA на официальном сайте компании.