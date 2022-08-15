СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 60.90
eur 62.54
СрочноЗавершается онлайн-продажа на сайте IKEA
Все новости
Все новости

IKEA объявила о завершении онлайн-продажи товаров

До конца распродажи остались считаные часы

2 247
5 июля о <a href="https://ngs.ru/text/business/2022/07/05/71461073/" class="_" target="_blank">распродаже</a> объявляла компания IKEA, дав недельную фору своим сотрудникам

5 июля о распродаже объявляла компания IKEA, дав недельную фору своим сотрудникам

Поделиться

Официальный сайт IKEA объявил о завершении онлайн-продажи товаров для покупателей в России.

— 15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — следует из сообщения головного офиса IKEA на официальном сайте компании.

В Новосибирске можно заказать доставку или воспользоваться самовывозом.

Отметим, распродажа с самого начала шла с перебоями. Утром 5 июля на сайте был доступен только каталог без возможности добавить товары в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться. Анонсированная на следующий день новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. Распродажа заработала спустя несколько дней, но пользователям приходилось до нескольких суток ждать своей очереди.

Напомним, компания объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.

IKEAРаспродажа IKEA
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2