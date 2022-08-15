IKEA объявила о завершении онлайн-продажи товаров
До конца распродажи остались считаные часы
Официальный сайт IKEA объявил о завершении онлайн-продажи товаров для покупателей в России.
— 15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, — следует из сообщения головного офиса IKEA на официальном сайте компании.
В Новосибирске можно заказать доставку или воспользоваться самовывозом.
Отметим, распродажа с самого начала шла с перебоями. Утром 5 июля на сайте был доступен только каталог без возможности добавить товары в корзину, а к вечеру сайт и вовсе перестал открываться. Анонсированная на следующий день новая система распродаж дала сбой — в течение получаса поля для заполнения заявки попросту перестали отображаться. Распродажа заработала спустя несколько дней, но пользователям приходилось до нескольких суток ждать своей очереди.
Напомним, компания объявила об окончательном уходе с российского рынка 15 июня 2022 года. Решение объяснили нарушением логистических цепочек в сложившейся рыночной ситуации.