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Тема дняТолпы новосибирцев нагрянули в ИКЕА
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Толпы новосибирцев нагрянули в ИКЕА в последний день работы магазина

В магазине собралось под 2 тысячи человек

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Акула Блохэй была одним из самых узнаваемых товаров ИКЕА

Акула Блохэй была одним из самых узнаваемых товаров ИКЕА

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Сегодня, 3 марта, шведская компания «ИКЕА» заявила о приостановке работы своих магазинов на территории России и Белоруссии на неопределенный срок. Магазины по всей стране, включая Новосибирск, не будут работать уже завтра, 4 марта. Корреспонденты НГС побывали в магазине на Ватутина, чтобы увидеть, как новосибирцы закупаются в последний день.

На кассах около 700 покупателей. В зале еще около тысячи

На кассах около 700 покупателей. В зале еще около тысячи

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По оценкам корреспондента, больше всего покупателей — в отделе посуды. Ее берут охотнее всего. При этом многих товаров уже нет.

— Рюмки по 150 рублей не купишь, пивных бокалов нет, — печально констатирует Олеся.

Витрины быстро пустеют, некоторых позиций уже нет

Витрины быстро пустеют, некоторых позиций уже нет

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Покупатели прибывают на глазах. В зале и на кассах людей становится всё больше. В зале девушка разговаривает по телефону и чуть ли не срывается на крик: «ИКЕА закрывается!».

У одного из покупателей вся тележка заполнена вешалками — каждый берёт, что ему нужно

У одного из покупателей вся тележка заполнена вешалками — каждый берёт, что ему нужно

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Лидия приехала практически сразу, как узнала о закрытии магазина.

— Нужен был шкаф. О закрытии узнала два часа назад — и поехала, — говорит собеседница.

Не все в курсе, что магазин работает последний день. Кто-то узнал об этом от корреспондента НГС

Не все в курсе, что магазин работает последний день. Кто-то узнал об этом от корреспондента НГС

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Лилит из тех, кто приехал, потому что неясно, когда появится шанс снова попасть в любимый магазин.

— Надо было, я всё тянула. Решила наконец-то зайти. Мне продавцов жалко стало, я спросила у одного: «Вы закрываетесь?». Он с грустным голосом ответил, что да, — говорит покупательница.

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Также свои магазины в России закрыла другая шведская компания — H&M. Всю информацию о военной операции на Украине и ее последствиях мы собираем в онлайн-трансляции.

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закрытие магазинов«ИКЕА» в Новосибирске
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