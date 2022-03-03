Толпы новосибирцев нагрянули в ИКЕА в последний день работы магазина

Лилит из тех, кто приехал, потому что неясно, когда появится шанс снова попасть в любимый магазин.



— Надо было, я всё тянула. Решила наконец-то зайти. Мне продавцов жалко стало, я спросила у одного: «Вы закрываетесь?». Он с грустным голосом ответил, что да, — говорит покупательница.