Толпы новосибирцев нагрянули в ИКЕА в последний день работы магазина

Сегодня, 3 марта, шведская компания «ИКЕА» заявила о приостановке работы своих магазинов на территории России и Белоруссии на неопределенный срок. Магазины по всей стране, включая Новосибирск, не будут работать уже завтра, 4 марта. Корреспонденты НГС побывали в магазине на Ватутина, чтобы увидеть, как новосибирцы закупаются в последний день.
По оценкам корреспондента, больше всего покупателей — в отделе посуды. Ее берут охотнее всего. При этом многих товаров уже нет.
— Рюмки по 150 рублей не купишь, пивных бокалов нет, — печально констатирует Олеся.
Покупатели прибывают на глазах. В зале и на кассах людей становится всё больше. В зале девушка разговаривает по телефону и чуть ли не срывается на крик: «ИКЕА закрывается!».
Лидия приехала практически сразу, как узнала о закрытии магазина.
— Нужен был шкаф. О закрытии узнала два часа назад — и поехала, — говорит собеседница.
Лилит из тех, кто приехал, потому что неясно, когда появится шанс снова попасть в любимый магазин.
— Надо было, я всё тянула. Решила наконец-то зайти. Мне продавцов жалко стало, я спросила у одного: «Вы закрываетесь?». Он с грустным голосом ответил, что да, — говорит покупательница.
Также свои магазины в России закрыла другая шведская компания — H&M. Всю информацию о военной операции на Украине и ее последствиях мы собираем в онлайн-трансляции.