Офис Сбербанка на Вокзальной магистрали закрылся — его помещение сдают почти за миллион
Компания предупредила БЦ «На Вокзальной» о закрытии в апреле
Сегодня, 16 сентября, Сбербанк закрыл офис на Вокзальной магистрали, 16. Бывшее помещение компании в центре Новосибирска сдают за
Офис Сбербанка располагался в бизнес-центре «На Вокзальной», как рассказала НГС генеральный директор БЦ Светлана Драгунова, компания направила письмо о прекращении работы в апреле.
— Сбербанк освободит помещение 18 октября. На этом месте ищем арендатора, рассматриваем любые варианты, главное, чтобы вид деятельности не мешал другим, — сообщила Светлана Драгунова.
Как указано в объявлении от компании LOKS на «Авито», помещение может подойти под общепит, магазин или офис, его площадь — 285 кв. м. Здесь есть отдельный вход, витражные окна, кондиционирование и вентиляция.
В пресс-службе Сбербанка корреспонденту НГС рассказали, что закрывают офисы с малой проходимостью при условии, что в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг.
— Банком было принято решение о закрытии с 16.09.2022 дополнительного офиса, расположенного на Вокзальной магистрали, 16. В соответствии с договором с собственником, помещения отделения будут освобождены в течение месяца, — сообщили в Сбербанке.
Также в компании отметили, что в пешей доступности находится офис на Красном проспекте, 46, а ближайший банкомат в здании на Вокзальной магистрали, 15.
О закрытии офиса стало известно в начале сентября, тогда на дверях помещения появилось объявление о прекращении работы с 16 сентября. Но Сбербанк закрыл еще несколько офисов в городе.
Мы уже писали о том, что в Сбербанке вырастет стоимость уведомлений, цена услуги в месяц повысится на 10 рублей впервые за 20 лет. Также банк ввел комиссию 1,25% на перевод денег в другие банки.