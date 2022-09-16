Офис Сбербанка на Вокзальной магистрали закрылся — его помещение сдают почти за миллион

Сегодня, 16 сентября, Сбербанк закрыл офис на Вокзальной магистрали, 16. Бывшее помещение компании в центре Новосибирска сдают за 941 800 рублей в месяц, объявление появилось на сайте «Авито» 2 сентября.



Офис Сбербанка располагался в бизнес-центре «На Вокзальной», как рассказала НГС генеральный директор БЦ Светлана Драгунова, компания направила письмо о прекращении работы в апреле.