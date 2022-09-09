Сбербанк закрывает несколько офисов в Новосибирске — один из них на Вокзальной магистрали

В Новосибирске закрываются несколько отделений Сбербанка, один из них - в центре, другой - Академгородке.

Жители Новосибирска заметили объявление о закрытии офиса Сбербанка в центре города, оно висит на входе в здание. Одно отделение в Академгородке недалеко от НГУ уже закрыли, вывеску банка сняли, а на входе висит надпись «аренда».

Как сообщила местная жительница Академгородка, в понедельник она пришла в офис по адресу Ильича, 6, банк к тому времени уже не работал, а вывеску демонтировали. Информация о закрытии появилась и на картах 2ГИС. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что компания закрывает офисы с малой проходимостью.