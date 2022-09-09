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Сбербанк закрывает несколько офисов в Новосибирске — один из них на Вокзальной магистрали

16 сентября работу прекратит отделение в центре города

Объявление о закрытии офиса в центре города появилось на входе в банк

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В Новосибирске закрываются несколько отделений Сбербанка, один из них - в центре, другой - Академгородке.

Жители Новосибирска заметили объявление о закрытии офиса Сбербанка в центре города, оно висит на входе в здание. Одно отделение в Академгородке недалеко от НГУ уже закрыли, вывеску банка сняли, а на входе висит надпись «аренда».

Как сообщила местная жительница Академгородка, в понедельник она пришла в офис по адресу Ильича, 6, банк к тому времени уже не работал, а вывеску демонтировали. Информация о закрытии появилась и на картах 2ГИС. В пресс-службе Сбербанка сообщили, что компания закрывает офисы с малой проходимостью.

— Мы регулярно проводим аудит нашей сети, и если офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний, — ответили в пресс-службе на запрос НГС.

На картах указано, что филиал в Академгородке удален из справочника

На картах указано, что филиал в Академгородке удален из справочника

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Также на картах 2ГИС журналист нашла еще три филиала, которые прекратили свою работу: два на площади Калинина и один на Серебренниковской.

Офис и зона обслуживания на Вокзальной Магистрали, 16 в центре Новосибирска прекратят работу 16 сентября. Объявление появилось на входе в здание.

На дверях написаны адреса отделений поблизости, которыми можно воспользоваться

На дверях написаны адреса отделений поблизости, которыми можно воспользоваться

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Журналист НГС зашла в отделение, в зоне самообслуживания была очередь из шести человек, в самом отделении ожидали прием примерно пять человек.

Журналист НГС зашла в отделение, в зоне самообслуживания была очередь из шести человек, в самом отделении ожидали прием примерно пять человек.

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Кроме того в Сбербанке отметили, что теперь появилась услуга персонального мобильного сотрудника, который приедет в удобное для клиента место и время, и поможет оформить услугу. Также банк работает над развитием офисов нового формата.

— Также у нас есть услуга цифрового офиса, которая позволяет получить консультацию и оформить продукты по видеосвязи. СберБанк предлагает обслуживание в мини-офисах, расположенных в торговых центрах, — отметили в компании.

Недавно мы писали о том, что в Сбербанке вырастет стоимость уведомлений, цена услуги в месяц повысится на 10 рублей впервые за 20 лет. Кроме того, банк ввел комиссию 1,25% на вывод денег в сторонние банки.

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