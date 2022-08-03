«Не видим причин для сдергивания средств»: Сбербанк ввел комиссию на вывод денег в сторонние банки
Раньше многие получали зарплату в Сбербанке и перекидывали ее на карту других банков
Сбербанк ввел комиссию 1,25% на вывод денег в сторонние банки — новосибирцы жалуются, что раньше они могли получать зарплату в этом банке и через приложение бесплатно перевести на карту другого банка.
Об этом журналисту НГС рассказали сразу несколько читателей. По словам сибиряка Николая, он перевел деньги с карты Сбербанка на Тинькофф и был неприятно удивлен появившейся комиссии.
— Я получаю зарплату на Сбербанк, но не пользуюсь этой картой по сути. Мне удобнее в приложении Тинькофф перегонять эти деньги со Сбера и пользоваться картой этого банка. На Тинькофф я коплю мили на авиабилеты. Всегда это было бесплатным, а теперь появилась комиссия, — поясняет читательница Наталья.
В пресс-службе Сибирского банка ПАО «Сбербанк» журналисту НГС сообщили, что действительно раньше такие операции проводились бесплатно.
— Мы доработали множество наших сервисов и продуктов, которые полностью закрывают все потребности клиентов. Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, которые давно ограничили такие переводы комиссией. Сбербанк много инвестирует в развитие своих продуктов и сервисов, чтобы люди взаимодействовали с банком чаще и больше. Все банки заинтересованы в том, чтобы люди получали услуги именно у них и не выводили средства в другие банки.
В пресс-службе добавили, что Сбербанк располагает развитой сетью банкоматов в стране:
— Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов. Нашим клиентам доступны р2р-переводы клиентам Сбера без комиссии в рамках бесплатного лимита, а постоянное развитие карточных продуктов предполагает новые привилегии пользователям.
В конце июля мы рассказывали, что Сбербанк впервые за 20 лет повышает стоимость SMS об операциях.