«Не видим причин для сдергивания средств»: Сбербанк ввел комиссию на вывод денег в сторонние банки

Сбербанк ввел комиссию 1,25% на вывод денег в сторонние банки — новосибирцы жалуются, что раньше они могли получать зарплату в этом банке и через приложение бесплатно перевести на карту другого банка.



Об этом журналисту НГС рассказали сразу несколько читателей. По словам сибиряка Николая, он перевел деньги с карты Сбербанка на Тинькофф и был неприятно удивлен появившейся комиссии.