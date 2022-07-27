Сбербанк впервые за 20 лет повышает стоимость SMS об операциях

Отметим, что в других крупных российских банках стоимость уведомлений зачастую даже выше. Так, в «Альфа банке» и «Открытии» стоимость услуги составляет 99 рублей, в ВТБ и «Тинькофф банке» получение сообщений об операциях обойдется в 59 рублей ежемесячно, в «Райффайзенбанке» — в 60 рублей, клиенты «Почта банка» тратят по 69 рублей.

