Сбербанк впервые за 20 лет повышает стоимость SMS об операциях
В некоторых случаях цена уведомлений подскочит более чем на 33%
С 1 августа для клиентов Сбербанка вырастет стоимость уведомлений, сообщила пресс-служба финансового учреждения. Стоимость услуги в месяц вырастет на 10 рублей.
— С 1 августа изменится стоимость услуги банка «уведомления об операциях». В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц, — рассказали в Сбербанке.
В пресс-службе кредитной организации также подчеркнули, что повышение произойдет впервые за 20 лет существования услуги.
Отметим, что в других крупных российских банках стоимость уведомлений зачастую даже выше. Так, в «Альфа банке» и «Открытии» стоимость услуги составляет 99 рублей, в ВТБ и «Тинькофф банке» получение сообщений об операциях обойдется в 59 рублей ежемесячно, в «Райффайзенбанке» — в 60 рублей, клиенты «Почта банка» тратят по 69 рублей.