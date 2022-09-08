«Необязательно уметь шить»: сибирячка запустила бренд современной одежды из крапивы, льна и кукурузы

После лицея Маша сразу поступила в НГТУ на факультет мехатроники и автоматизации — она призналась, что у нее технический склад ума. В начале 5-го курса студентка познакомилась с молодым человеком, который позвал ее работать. По-юношески непосредственная Маша не читала ничего о компании и без волнения принесла документы на трудоустройство.

— Я решилась на это ради шутки, меня взяли на работу, и я ушла в энергетику. А потом оказалось, что это огромная корпорация, — рассказала она.

