«Необязательно уметь шить»: сибирячка запустила бренд современной одежды из крапивы, льна и кукурузы
Она открыла продажи в день начала спецоперации — ткань успели закупить в последний момент
Маша Костюк запустила свой бренд одежды из крапивы, сороны и льна Djuta 24 февраля. Утром она анонсировала старт продаж, а днем узнала о начале спецоперации. На последние деньги Маша купила ткань по старым ценам, которая закончилась уже в мае, а стоимость прежних товаров выросла в два раза. В бизнес воплотилось хобби, которое окружало Машу с детства. Сейчас ей 36 лет, у нее двое детей, она популярный фотограф и создательница собственного бренда одежды. История легкой, нежной и жизнерадостной сибирячки, которая училась на техническом факультете, фотографирует и любит натуральные ткани, — в материале НГС.
«Декрет меняет людей»
Маша — дочь военного, до 5 лет жила в Польше, а когда папу перевели служить в Сибирь, то вся семья переехала в маленький город Обь. Будущий фотограф и создатель бренда одежды сменила несколько школ, а в
— Я пришла домой, сказала родителям, что хочу забрать документы из школы и поступить в лицей. Они удивились, потому что я никогда не была бунтаркой, — рассказала Маша.
После лицея Маша сразу поступила в НГТУ на факультет мехатроники и автоматизации — она призналась, что у нее технический склад ума. В начале
— Я решилась на это ради шутки, меня взяли на работу, и я ушла в энергетику. А потом оказалось, что это огромная корпорация, — рассказала она.
— Автоматика на всех объектах примерно одинаковая, поэтому мне давали сложные задания, чтобы я могла в них разобраться, — отметила она.
На работе Маша познакомилась со своим будущим мужем, вышла замуж и ушла в декрет. Они с семьей переехали в Толмачево, а с прежней работы пришлось уволиться: было далеко добираться, а потом первый декрет плавно перешел во второй.
— Декрет меняет людей. Именно тогда я вспомнила про свое хобби — фотографию. Я до сих пор помню впечатления от снимков в Польше: маленькая просыпаешься утром, родители еще спят, заходишь к ним в комнату, а на полу на газете сохнут фотографии после печати, — вспоминает Маша. — Разглядываешь их — а там кадры с Нового года, весны, утренника и дня рождения, хотя прошло уже много времени.
Когда Маше исполнилось 30 лет, муж подарил ей фотоаппарат. Она начала экспериментировать, а потом пошла на вечернее обучение три раза в неделю. Пока училась, за детьми приглядывал муж — младшему сыну тогда было 4 месяца. Сначала Маша фотографировала своих детей, потом знакомых. Теперь у нее есть свой проект о мамах с детьми, и съемки не прекращались до весны этого года, пока Маша сама не решила передохнуть.
— Каждый год в ноябре я провожу фотопроект «Мамы такие разные». Последние два года я снимаю в темном зале, там только мама, ребенок и их эмоции: кто-то плачет, а кто-то смеется. Самому маленькому ребенку был один месяц, а самому взрослому — 35 лет, — поделилась фотограф.
«На последние деньги успела купить ткань»
Впервые со льном Маша познакомилась в 2018 году, на мастер-классе в Крыму, где его использовали на съемках. Мам с детьми она тоже начала снимать только во льне, стала носить его сама и привила любовь к этому материалу дочери. У Маши всё чаще стали спрашивать, где она купила платье для дочки, но она его не покупала, а шила на заказ.
— Меня останавливало начать заниматься одеждой то, что я не умею шить, я не дизайнер. Однажды я увидела фразу, что уметь шить — необязательно, — улыбается Маша. — Через время я нашла девушку, которая знает всю кухню изнутри, и записалась к ней на наставничество.
С декабря Мария Костюк начала изучать ткани, поставщиков, заказывать образцы, проверять их и перебирать на ощупь. Она брала везде лен, а один поставщик прислал все ткани, которые у него были, в том числе кукурузу, коноплю и крапиву.
— Когда я взяла в руки крапиву, я ощутила такое блаженство: это мягкая, фактурная ткань. Она плотная, не нагревается летом и не остывает зимой, — рассказала Маша. — Крапива — ткань будущего: очень приятна к телу, гипоаллергенна, быстро сохнет, мало мнется, прекрасно отстирывается. Кроме того, она целебна: улучшает общее самочувствие и нормализует сон. Лен я беру со специальной обработкой: он не дает усадку, меньше мнется, у него сразу легкая помятость и небрежность.
Сначала было 9 изделий и море правок, первые образцы перешивали три раза. Первую партию своей одежды Маша отшила в начале марта. 23 февраля она провела последнюю съемку перед анонсом продаж, утром 24 февраля выложила в соцсетях пост о том, что начинает продавать одежду. А днем узнала о событиях в мире.
— Первый вопрос был: что делать с тканями? Пока не выросли цены, я на последние деньги успела купить 100 метров ткани по старым ценам из Беларуссии. Интерес людей мне не дал впасть в уныние, а вот ткань закончилась уже в мае, — поделилась героиня.
По словам Маши, цены на ткани выросли в два раза после начала специальной операции. В какой-то момент выросла цена на фурнитуру, но потом снизилась.
Стоимость пошива на производстве осталась прежней. За время работы с одеждой Маша сталкивалась с браком на производстве, поставкой ткани с браком, срывами сроков. К людям, которые работают на швейном производстве, сначала надо было найти подход и привыкнуть.
— Не все производства хотят шить из крапивы и льна — больше любят трикотаж, потому что с ним меньше работы. Натуральные ткани сыпучие, поэтому на обработку швов уходит много времени, и цена на пошив вырастает. Например, лен нельзя тянуть, потому что он порвется. Один раз мне отдали рубашку с дырками на рукавах, — рассказала Мария.
Вещи для своего бренда она заказывает небольшими партиями по 10–20 изделий. Женщина призналась, что ей важно соблюдать сроки, и она отсматривает каждую деталь: если сделали неправильно закреп, неверную строчку, возвращает товар обратно на производство.
«Моя одежда — про любовь к себе»
Название бренда Djuta появилось неслучайно и связано с семейной историей. Маша с семьей путешествовала по Грузии на машине. Прочитали, что недалеко есть долина Джута — туда и поехали. Она в красках описывает дорогу, где помещается полторы машины, рядом крутой обрыв. Чтобы добраться до Джуты, еще надо было залезть вверх по горе. Карабкались Маша, муж и двое детей примерно минут 40, а когда дошли, то увидели зеленый луг, много полевых цветов, вокруг горы, а внизу — маленькую деревушку.
— Мы легли на траву, больше часа лежали и смотрели на небо. Было ощущение свободы, легкости, счастья, что тебе нравится каждая травинка — всё вокруг приносит наслаждение. Когда я начала заниматься одеждой, то я знала, что это будет лен. У меня сразу всплыли ощущения, которые я испытала в Грузии, — поделилась женщина.
Маша пыталась несколько раз придумать другое название, но поняла, что ее одежда не про моду, а про комфорт.
— Одежда — это про самоощущение: мне было хорошо там, в Грузии, и в одежде этой мне тоже хорошо. Девушки говорят, что мои вещи про любовь к себе, это дорогая, качественная одежда для себя любимой: идеальные, закрытые швы, мягкие, натуральные ткани. Djuta — это про ощущение, — с воодушевлением говорит женщина.
Одежду изо льна, крапивы и конопли носили в древней Руси, потому что ткань долговечная, а растения росли рядом. Носить одежду из натуральных тканей — это про осознанное потребление, потому что она прослужит долго, не вредит природе и полностью разлагается, объясняет основательница бренда. А лен, как оказалось, можно носить и летом, и зимой.
— Натуральные ткани рекомендуется стирать руками, но можно в машинке на деликатном режиме и жидким средством, а не обычным порошком. Каждую ткань я тестирую: например, постирала льняные брюки и рубашку на 60 градусов, и ничего не село, — поделилась она.
Кроме одежды из крапивы и льна у бренда есть футболки из сороны — эту ткань получают из кукурузы, и она очень дорогая: она тоньше хлопка, на теле не ощущается, мало мнется и не растягивается. Цвета для одежды Маша выбирает природные, в новой линейке — осенняя гамма: нежно-голубой, изумрудный, коричневый, бежевый, бордовый.
Дизайн одежды получается сборным: где-то понравится рукав, а где-то манжеты — из этого собирается коллекция.
— Полностью основываюсь на своих ощущениях. Мне важно, чтобы это было качественно, красиво, многофункционально, удобно и приятно к телу, — отметила Мария Костюк. — Кроме того, одежда должна быть всегда к месту. Например, на работу надела топ, рубашку, брюки и каблуки, а вечером сняла каблуки, расстегнула рубашку и пошла гулять.
В команде у Маши конструктор и швея, а на все вопросы по заказам женщина отвечает сама, потому что уверена, что важна энергетика и связь с покупателем.
— Я больше стала думать про офлайн магазины, проводить встречи в дружеской атмосфере среди покупателей с чайными ритуалами и с новой коллекцией. В Москве такая встреча уже была, в Новосибирске я планирую провести в скором времени, — пообещала она.
Сейчас у Маши есть онлайн-магазин, вещи выставлены в магазинах офлайн в Москве и Новосибирске, а первыми покупателями стали те, кто когда-то приходил на фотосессию.
— Люди дают мне колоссальную энергию, их отзывы, благодарность и восторг вдохновляют. Главное, что за время работы бренда не было возвратов и негативных отзывов — значит, я всё делаю правильно, — отметила Маша.
Что еще почитать о женщинах в бизнесе
Круче, чем у Лагерфельда: сибирячка превращает старые пиджаки в модную одежду за десятки тысяч рублей.
Как красивая многодетная сибирячка превратила свои увлечения в бизнес — у нее школа танцев и бренд одежды.
Не просто цацки: история сибирячки, которая зарабатывает до 200 тысяч в месяц на колечках и сережках.