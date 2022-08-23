Апокалипсис в H&M. Новосибирцы ринулись в открывшийся магазин — что там происходит и сколько стоят вещи

23 августа в новосибирской «Галерее» начал работать H&M. Магазин открылся тихо и без предупреждения, но новость об этом быстро разлетелась по городу. Уже через несколько часов после открытия возле касс собрались длинные очереди. Мы побывали в H&M после открытия и посмотрели, что и за сколько там продают.



— H&M открылся на один день — обосраться, скупить всё! — кричит парень с двумя пакетами H&M посреди торгового зала.