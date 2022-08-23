Апокалипсис в H&M. Новосибирцы ринулись в открывшийся магазин — что там происходит и сколько стоят вещи
H&M в «Галерее» заработал после полугодового простоя
23 августа в новосибирской «Галерее» начал работать H&M. Магазин открылся тихо и без предупреждения, но новость об этом быстро разлетелась по городу. Уже через несколько часов после открытия возле касс собрались длинные очереди. Мы побывали в H&M после открытия и посмотрели, что и за сколько там продают.
— H&M открылся на один день — обосраться, скупить всё! — кричит парень с двумя пакетами H&M посреди торгового зала.
Ему повезло, он успел закупиться до того, как количество человек в очереди перевалило за 30.
Открылся H&M, конечно, не на один день, но и не навсегда. Сколько магазин проработает — непонятно. Это зависит от того, как скоро продадут остатки.
— Не могу вам подсказать, сколько будем работать, — с улыбкой говорит девушка-консультант и убегает. Сегодня ей хватает работы.
В первые часы после открытия людей в магазине было много, но не слишком: меньше, чем в обычный выходной. Покупатели, рассыпанные по двум этажам магазина в «Галерее», звонили знакомым и рассказывали об открытии. Сарафанное радио не подвело, уже через час атмосфера стала напряженнее, а людей — заметно больше.
На входе в торговый зал покупателей встречают «новинки». Судя по цветам и фасону — это весенняя или летняя коллекция. H&M Group не скрывает, что открыли магазины для продажи стока.
Хлопковые рубашки, легкие платья, пиджаки и широкие джинсы и пастельные цвета — всё так и говорит о весне, которая осталась в феврале. Цены в целом не изменились: джинсы из новой коллекции стоят 2299 рублей, хлопковая рубашка около 1500 рублей, кардиган в рубчик — 1999 рублей.
Левее от входа — рейлы с вещами по акции, они популярнее всего. И неудивительно, джинсы или майку здесь можно найти за 400 рублей. Правда, вещи со скидкой совсем уж летние: короткие платья и топы на бретельках.
За отделом со скидками — вещи более классического стиля: пиджаки, брюки, прямые джинсы и блузки. Цены такие же, как до закрытия, только на некоторых моделях переклеены ценники. Так, за голубой пиджак из хлопка придется отдать 2799 рублей, за джинсы — 1699 рублей.
Кое-что после закрытия все-таки изменилось — в магазине больше не работает система лояльности и не принимают старую одежду на переработку.
Покупателей становится всё больше, заговорить с кем-то сложно. Кого-то нельзя поймать физически — люди бегают от одной вешалки к другой, кто-то советуется о покупке по телефону.
— Мы не знали, что он сегодня здесь открылся. Мы приехали из Красноярска, у нас старший ребенок здесь живет. А малявке обещала шоппинг. Приехали и зашли в первый попавшийся отдел. Мне здесь нравится, единственное, очереди огромные. Я сильно переживала из-за закрытия, потому что люблю качество. Плюс это массово было. Цены нормальные, меня устраивают, теперь бы еще штаны устроили, — перебирает вешалки с джинсами Виктория.
Большая очередь собралась в отделе с нижним бельем. Людей много, места мало, но все стоят спокойно и сдержанно. В самом зале тоже нет хаоса: продавцов вышло больше, чем обычно, и они справляются — аккуратно складывают все вещи по местам.
Очередь к кассе уже изгибается змейкой и утекает к выходу. В кассовой зоне — обувь и аксессуары, многое из старых коллекций. Сумочки стоят в районе 1000 рублей, кроссовки — 3499, босоножки — 2299 рублей, пушистые тапочки — 899 рублей. Обувь по скидке совсем бюджетная: осенние ботинки стоят 1000 рублей, сапоги — 2000 рублей.
На втором этаже мужской и детский отделы. Самая напряженная атмосфера и большая очередь тут.
— Мы не знали об открытии, ходим сюда только за детскими вещами, а так вообще не ходим, — быстро говорит мне девушка и убегает за покупками.
В мужском отделе тоже ажиотаж, особым спросом пользуются толстовки. Ассортимент тут почти не изменился: те же рубашки из плотного хлопка, толстовки с яркими надписями и базовые худи, джинсы, ремни.
— Раз открылся, надо покупать, — объясняет своей девушке молодой человек с цветными волосами.
Сейчас компания продает остатки товаров по полной цене. До этого они сообщали, что начнут распродажу 1 августа, но магазины в Новосибирске остались закрытыми. Компания приняла решение сворачивать бизнес в России из-за «операционных проблем и непредсказуемого будущего».
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