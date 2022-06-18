Перестройка и шипучие войны: как культовая Coca-Cola пришла в Новосибирск и что будет после ее ухода

Всё изменилось после того, как на останках СССР воцарился полный капитализм. И именно «Кока-Кола» стала одним из первых западных товаров, локализация производства которых была налажена в новой России. Первые заводы «Кока-Колы» заработали у нас уже в 1992 году, в Ставрополе и Волгограде. А к 1995 году компания заинтересовалась Сибирью.



Тогда здесь безраздельно царствовала «Пепси», которую по лицензии продолжали выпускать на местном заводе ВИНАП — в то время он был фактически монополистом. Представители «Кока-Колы» пытались какое-то время склонить владельцев завода к сотрудничеству в форме совместного предприятия, но те оказались верны старому партнеру — компании PepsiCo.

