IKEA объявила о новом графике работы — что изменилось в Новосибирске

Шведская компания IKEA опубликовала новый график работы своего сервиса по возврату и обмену товара — он поменялся в Новосибирске

— С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени, — сказано в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте.

