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IKEA объявила о новом графике работы — что изменилось в Новосибирске

Покупатели по-прежнему могут сдавать и обменивать товар

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Магазин ИКЕА закрыт в Новосибирске с 5 мая

Магазин ИКЕА закрыт в Новосибирске с 5 мая

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Шведская компания IKEA опубликовала новый график работы своего сервиса по возврату и обмену товара — он поменялся в Новосибирске

— С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени, — сказано в официальном сообщении компании, опубликованном на сайте.

В новосибирском отделении IKEA пояснили, что с момента закрытия магазина не прекращали работу по обмену и возврату (это является частью гарантийных обязательств компании при продаже).

— Опубликованное сообщение меняет время работы этого сервиса. Раньше мы занимались обменом и возвратом всю неделю, а сейчас центр поддержки клиентов открыт со вторника по субботу, — уточнили в новосибирском отделении компании.

Новосибирский магазин IKEA закрылся 5 марта вместе со всеми российскими гипермаркетами компании. В последний вечер работы магазина покупатели там выстроились в 200-метровую очередь.

Часть закрытых в связи с военным конфликтом на территории Украины магазинов уже возобновила работу в полном формате. Польская компания LPP Group продала свой российский бизнес некоему китайскому консорциуму, все они будут работать под новыми названиями.

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