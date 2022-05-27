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Всегда «Свободная касса»: cтали известны самые вероятные названия McDonald's в России

Компания предложила пять вариантов названия

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