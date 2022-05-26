Москва поможет новому сибирскому владельцу McDonald's возобновить работу сети со старым меню
Сергей Собянин заявил, что все рабочие места сотрудников ресторанов сохранят
Правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов McDonald’s под новым брендом, сообщил в четверг,
По словам Собянина, переход ресторанов к российскому владельцу из Сибири был правильным решением, и власти Москвы окажут всю необходимую поддержку сети.
— Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться, — отметил Сергей Собянин. — При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.
MSK1.RU сообщает, что, по данным опроса портала Superjob, 49% россиян не хотят посещать McDonald's после ребрендинга, даже если там останется прежнее меню, которое было до ухода бренда из России.
СЮЖЕТ
После того как McDonald's прекратил работу в России, 25% их клиентов стали посещать KFC, 17% — Burger King, а 4% решили готовить дома. 30% опрошенных отметили, что другие заведения быстрого питания не смогли заменить им любимую еду из McDonald's.
Сеть фастфуда объявила о временном закрытии и полном сохранении зарплаты работников в начале марта.
Напомним, 19 мая Александр Говор — управляющий 25 ресторанами McDonald’s в Сибири — выкупил весь бизнес американской компании в России. Мы опубликовали всё, что известно о бизнесмене.