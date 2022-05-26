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Кризис-2022

Москва поможет новому сибирскому владельцу McDonald's возобновить работу сети со старым меню

Сергей Собянин заявил, что все рабочие места сотрудников ресторанов сохранят

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Власти Москвы поддержат возобновление работы McDonald’s под новым брендом

Власти Москвы поддержат возобновление работы McDonald’s под новым брендом

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Правительство Москвы поддержит возобновление работы сети ресторанов McDonald’s под новым брендом, сообщил в четверг, 26 мая, мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Собянина, переход ресторанов к российскому владельцу из Сибири был правильным решением, и власти Москвы окажут всю необходимую поддержку сети.

— Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться, — отметил Сергей Собянин. — При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания.

MSK1.RU сообщает, что, по данным опроса портала Superjob, 49% россиян не хотят посещать McDonald's после ребрендинга, даже если там останется прежнее меню, которое было до ухода бренда из России.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

После того как McDonald's прекратил работу в России, 25% их клиентов стали посещать KFC, 17% — Burger King, а 4% решили готовить дома. 30% опрошенных отметили, что другие заведения быстрого питания не смогли заменить им любимую еду из McDonald's.

Сеть фастфуда объявила о временном закрытии и полном сохранении зарплаты работников в начале марта.

Напомним, 19 мая Александр Говор — управляющий 25 ресторанами McDonald’s в Сибири — выкупил весь бизнес американской компании в России. Мы опубликовали всё, что известно о бизнесмене.

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