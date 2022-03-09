McDonald's закрывает все свои рестораны в России

Также McDonald's закрывает 100 украинских ресторанов. Их работникам, как и российским, будет сохранена заработная плата.

Ранее о присотановке работы в России объявили десятки других компаний. В их числе — Netflix, IKEA и ZARA.

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