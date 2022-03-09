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Тема дняСпецоперация на Украине: хроники
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McDonald's закрывает все свои рестораны в России

Это решение коснется 62 тысяч российских работников

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Закрытие коснется как российских, так и украинских ресторанов

Закрытие коснется как российских, так и украинских ресторанов

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McDonald's «временно закрывает» свои рестораны в России. Об этом в открытом письме работникам сообщил гендиректор компании Крис Кемпчински.

Закрытие коснется 850 точек. Его причина — военная операция на Украине. При этом компания обещает, что продолжит платить зарплату 62 тысячам российских работников, которые «вложили свое сердце и душу» в бренд McDonald's. Тем не менее закрытие ресторанов компания считает «правильным делом».

— Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие в Украине, — пишет Кемпчински.

Когда рестораны откроются снова, по его мнению, знать просто невозможно.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

Также McDonald's закрывает 100 украинских ресторанов. Их работникам, как и российским, будет сохранена заработная плата.

Ранее о присотановке работы в России объявили десятки других компаний. В их числе — Netflix, IKEA и ZARA.

Мы продолжаем собирать все новости о военной операции в специальном разделе.

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