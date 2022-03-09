McDonald's закрывает все свои рестораны в России

McDonald's «временно закрывает» свои рестораны в России. Об этом в открытом письме работникам сообщил гендиректор компании Крис Кемпчински.
Закрытие коснется 850 точек. Его причина — военная операция на Украине. При этом компания обещает, что продолжит платить зарплату 62 тысячам российских работников, которые «вложили свое сердце и душу» в бренд McDonald's. Тем не менее закрытие ресторанов компания считает «правильным делом».
— Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие в Украине, — пишет Кемпчински.
Когда рестораны откроются снова, по его мнению, знать просто невозможно.
Также McDonald's закрывает 100 украинских ресторанов. Их работникам, как и российским, будет сохранена заработная плата.
Ранее о присотановке работы в России объявили десятки других компаний. В их числе — Netflix, IKEA и ZARA.
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